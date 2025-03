Cái bóng khổng lồ của Alisson

Màn trình diễn siêu hạng của Alisson Becker trong trận PSG thua Liverpool 0-1 thuộc lượt đi vòng 1/8 Champions League tuần trước không chỉ thổi bùng lên sự khen ngợi của giới chuyên môn, mà còn tạo ra một cái bóng quá lớn, khiến không ít thủ môn phải đứng dưới áp lực khổng lồ. Đặc biệt, thủ môn Gianluigi Donnarumma của PSG, người có một đêm đáng quên tại Parc des Princes, phải đối mặt với nhiều chỉ trích và nghi vấn về khả năng đứng vững trong những trận cầu lớn.

Chắc chắn, nếu bạn phải chọn một pha cứu thua đáng nhớ nhất từ Alisson trong trận đấu kịch tính ở Paris, sẽ là rất khó khăn vì anh tạo ra vô số khoảnh khắc ấn tượng. Nhưng đối với PSG, có một pha bóng mà họ không thể quên: cú sút của Harvey Elliott vào phút thứ 87.

Đó chính là khoảnh khắc mà Donnarumma không thể ngăn chặn, để rồi Liverpool giành chiến thắng 1-0. Đó là một pha cứu thua mà Alisson có thể đã làm được, và là điểm yếu rõ rệt của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Donnarumma không thể áp dụng sự chắc chắn cần thiết để cứu thua, mặc dù anh có chiều cao và đôi tay dài như cánh chim. Và trong bóng đá, đôi khi, tất cả không chỉ là về khả năng với tay đến đâu mà là sự tự tin và phản xạ quyết đoán. Điều này khiến Donnarumma rơi vào tình thế bị chỉ trích nặng nề, và càng khó chịu hơn khi sự sai sót ấy diễn ra ngay trong một trận đấu mà PSG chỉ phải đối mặt với hai cú sút trúng đích từ Liverpool.

Sau trận đấu đó, Donnarumma không được lựa chọn cho trận đấu tiếp theo của PSG, chiến thắng 4-1 trước Rennes. Mặc dù đây có thể không phải là dấu hiệu của việc anh bị loại khỏi đội hình chính, nó lại dấy lên một câu hỏi lớn về vị trí của anh tại đội bóng.

PSG dưới thời HLV Luis Enrique xoay tua thủ môn, đôi khi thay đổi vì chiến thuật. Trong khi đó, những sai lầm của Donnarumma ở Champions League, như việc để bóng lọt qua tay trong các trận đấu với Real Madrid và Bayern Munich, khiến anh không thể tạo dựng được sự chắc chắn cần thiết ở những thời điểm quan trọng nhất.

Khi chuyển đến PSG từ AC Milan, Donnarumma đã là người hùng của Italy tại Euro 2020, nhưng anh vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Keylor Navas, người ba lần vô địch Champions League. Dù Donnarumma có những pha cứu thua xuất sắc, sự kém ổn định trong những trận đấu quan trọng khiến anh phải chịu đựng nhiều sự chỉ trích. Đặc biệt, những sai lầm ở các trận đấu lớn làm hình ảnh của Donnarumma trở nên mờ nhạt trong lòng người hâm mộ.

Trong bối cảnh Donnarumma gặp khó khăn, Liverpool cũng đứng trước một thách thức không nhỏ trong việc tìm kiếm người kế nhiệm xứng đáng cho Alisson. Một trong những ứng viên sáng giá là Giorgi Mamardashvili, thủ môn người Georgia, người mà Liverpool ký hợp đồng vào mùa hè qua sau những màn trình diễn ấn tượng tại Euro 2024.

Tuy nhiên, Mamardashvili hiện gặp khó khăn tại Valencia, đội bóng mà anh thi đấu theo dạng cho mượn. Cuối tuần qua, thủ môn này có một sai lầm đáng tiếc khi chuyền bóng trực tiếp vào chân đối thủ trong trận gặp Valladolid, dẫn đến bàn thua và khiến Valencia đánh mất lợi thế dẫn trước. Mặc dù Valencia thắng 2-1, Mamardashvili vẫn phải đối mặt với sự chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ tại Mestalla.

Sau trận đấu, Mamardashvili phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: "Tôi biết mình chưa đạt phong độ tốt nhất vào lúc này, nhưng thử thách giúp tôi mạnh mẽ hơn và tôi sẽ nỗ lực để trở lại phong độ cao nhất". Tuy nhiên, anh không chỉ cần khôi phục phong độ cá nhân, mà còn phải giúp Valencia vượt qua cuộc chiến trụ hạng, điều này càng làm gia tăng áp lực lên bản thân.

Với những sai lầm trong thời gian qua, Mamardashvili sẽ phải rất nỗ lực để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, đồng thời chứng minh rằng anh đủ khả năng thay thế Alisson trong tương lai. Thế nhưng, liệu Mamardashvili có đủ khả năng đứng vững dưới áp lực lớn, đặc biệt là khi phải lấp đầy đôi găng tay huyền thoại của Alisson tại Anfield?

Trong bóng đá, một thủ môn xuất sắc có thể thay đổi cả cục diện trận đấu, nhưng đôi khi, sự xuất sắc ấy lại trở thành một gánh nặng đối với những người kế nhiệm. Với màn trình diễn đỉnh cao của Alisson, Donnarumma và Mamardashvili giờ đây phải chịu áp lực vô hình từ một cái bóng quá lớn.

Liệu Donnarumma có thể phục hồi và chứng minh giá trị tại PSG? Và Mamardashvili có thể khẳng định mình như là người xứng đáng để tiếp bước Alisson tại Liverpool? Thời gian sẽ là câu trả lời.

