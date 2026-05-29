Henry thất vọng vì Barcelona quay lưng với Rashford

Thierry Henry cho rằng Barcelona đang đưa ra một quyết định khó hiểu khi từ bỏ Marcus Rashford để chiêu mộ Anthony Gordon.

Henry có phát ngôn đáng chú ý về Barcelona và Rashford.

Thierry Henry vừa lên tiếng bày tỏ sự thất vọng trước thông tin Barcelona không tiếp tục gắn bó với Marcus Rashford và chuyển hướng sang Anthony Gordon trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Cựu tiền đạo người Pháp thừa nhận ông đã rất bất ngờ khi biết kế hoạch của đội bóng cũ. Theo Henry, Barcelona luôn được xem là một biểu tượng của bóng đá thế giới, nơi những cầu thủ có đóng góp lớn thường nhận được sự tôn trọng xứng đáng.

“Thật sự tôi bị sốc. Tôi cố gắng tìm kiếm một logic nào đó nhưng không thể hiểu nổi”, Henry chia sẻ.

Điều khiến huyền thoại Arsenal khó chấp nhận nằm ở những gì Rashford thể hiện trong mùa giải vừa qua. Tiền đạo người Anh ra sân 49 trận trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn và có 11 kiến tạo cho Barcelona trong mùa giải 2025/26. Anh góp công trong hành trình giúp đội bóng xứ Catalonia chinh phục các danh hiệu quốc nội và duy trì sức cạnh tranh ở đấu trường châu Âu.

Henry cho rằng Rashford không chỉ mang lại giá trị chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần cống hiến đáng ghi nhận. Vì vậy, việc Barcelona sẵn sàng để anh ra đi khiến cựu danh thủ người Pháp cảm thấy khó hiểu.

Bên cạnh đó, Henry cũng đặt câu hỏi về quyết định chiêu mộ Gordon. Ông thừa nhận cầu thủ của Newcastle là một tài năng xuất sắc và sở hữu nguồn năng lượng dồi dào. Tuy nhiên, theo Henry, việc bỏ ra số tiền lớn hơn đáng kể để đổi lấy một cầu thủ chưa chứng minh được nhiều ở môi trường như Barcelona là điều tiềm ẩn không ít rủi ro.

“Tôi không nói Gordon là cầu thủ kém. Nhưng nếu phải chi nhiều hơn rất nhiều so với Rashford, đó có phải là lựa chọn hợp lý hay không?”, Henry nói.

Khép lại quan điểm của mình, cựu tiền đạo 48 tuổi cho biết ông cảm thấy Barcelona hiện tại đang dần xa rời những giá trị từng làm nên bản sắc của CLB. Đó cũng là lý do khiến ông đặc biệt thất vọng với quyết định lần này.

