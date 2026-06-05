Mục tiêu của MU có giá gây sốc

Hậu vệ trái Lewis Hall của Newcastle là một trong những mục tiêu được MU theo đuổi.

MU quan tâm đến Hall.

Theo M.E.N, Newcastle không chịu sức ép bán Hall sau khi đẩy Anthony Gordon sang Barcelona. Trong trường hợp cá nhân cầu thủ này đề đạt tham vọng sang một CLB khác, mức phí chuyển nhượng khoảng 70 triệu bảng được cho là con số đủ sức khiến Newcastle phải cân nhắc.

Ở tuổi 21, Hall vừa trải qua một mùa giải ấn tượng trong màu áo Newcastle và được xem là một trong những hậu vệ cánh triển vọng nhất bóng đá Anh hiện nay. Cầu thủ này vẫn còn thời hạn hợp đồng ba năm với đội chủ sân St James' Park, giúp Newcastle nắm hoàn toàn quyền chủ động trong các cuộc đàm phán.

HLV Eddie Howe của Newcastle đánh giá rất cao Lewis Hall và xem anh là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch phát triển lâu dài của câu lạc bộ. Lập trường hiện tại của Newcastle rất rõ ràng: Hall không phải là cầu thủ để bán.

Về phía MU, đội bóng này xem Hall là phương án lý tưởng để thay thế lâu dài cho Luke Shaw, người sắp bước sang tuổi 31. Tuy nhiên, ưu tiên chuyển nhượng của MU trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay là tăng cường tuyến giữa. Cùng với mức giá đắt đỏ 70 triệu bảng, thương vụ này trở thành bài toán khó về mặt tài chính đối với "Quỷ đỏ".

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