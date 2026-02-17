Nunez đáp trả bằng cú đúp

Không có Karim Benzema trong danh sách đăng ký, Al Hilal vẫn biết cách khẳng định đẳng cấp nhờ cú đúp của Darwin Nunez.

Tâm điểm tại Kingdom Arena là Darwin Nunez, người ghi cả hai bàn giúp đại diện Saudi Arabia vượt qua Al Wahda 2-1 ở lượt trận thứ 8 vòng bảng AFC Champions League Elite khu vực phía Tây.

Al Hilal nhập cuộc chủ động và sớm cụ thể hóa ưu thế. Phút 19, từ tình huống cố định do Ruben Neves thực hiện, Nunez bật cao đánh đầu chuẩn xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng giải tỏa áp lực trong bối cảnh Benzema vắng mặt, đồng thời khẳng định vai trò lĩnh xướng hàng công của tiền đạo người Uruguay.

Al Wahda không dễ khuất phục. Phút 32, Brahima Diarra tận dụng pha phạt góc của Omar Khrbin để đánh đầu gỡ hòa 1-1. Thế trận giằng co được đẩy lên cao trào trong hiệp hai khi Al Hilal liên tục gia tăng sức ép. Những điều chỉnh nhân sự của ban huấn luyện, đặc biệt là việc tăng cường tốc độ và khả năng đột phá ở biên, giúp đội chủ nhà kiểm soát lại nhịp độ.

Phút 77, Nunez một lần nữa lên tiếng. Từ đường chuyền thuận lợi của Sultan Mandash, chân sút 24 tuổi dứt điểm cận thành quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1. Những phút cuối, hàng thủ Al Hilal đứng vững trước các pha phản công, bảo toàn trọn vẹn 3 điểm.

Giữa những nghi ngờ về vị thế sau khi Benzema cập bến, Nunez đáp trả bằng màn trình diễn thuyết phục. Al Hilal sở hữu chiều sâu đội hình đáng gờm để xoay chuyển cục diện, và Nunez vẫn là còn nguyên giá trị ở sân chơi châu lục.