Dấu chấm hết cho Nunez ở Saudi Arabia?

Al Hilal quyết định gạch tên tiền đạo Darwin Nunez khỏi các đấu trường quốc nội, khiến tương lai của chân sút người Uruguay trở nên bấp bênh.

Nunez vỡ mộng tại Saudi Arabia.

Theo báo chí Saudi Arabia, sự xuất hiện của tân binh Karim Benzema buộc ban lãnh đạo Al Hilal phải loại Nunez khỏi danh sách thi đấu tại Saudi Pro League (SPL) và Cúp Quốc gia. Dù vậy, cựu tiền đạo Liverpool vẫn có thể góp mặt tại AFC Champions League.

Trước đó, Nunez cũng không được trọng dụng tại Al Hilal. HLV Simone Inzaghi ưa thích sử dụng tiền đạo người Brazil, Marcos Leonardo, hơn là trao cơ hội thường xuyên cho Nunez.

Những động thái cứng rắn vừa qua cho thấy Al Hilal đang có những tính toán chiến lược về lực lượng nhằm cạnh tranh các danh hiệu. Trong bối cảnh đội dư thừa nhân sự trên hàng công, cái tên Nunez đang được đặt lên bàn cân.

Nunez không đáp ứng kỳ vọng.

Ở mùa giải này, Nunez mới ghi 7 bàn sau 23 lần ra sân cho Al Hilal trên mọi đấu trường. Phong độ thiếu ổn định khiến tuyển thủ Uruguay không đảm bảo suất đá chính.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Fenerbahce đánh tiếng muốn chiêu mộ Nunez nhưng chân sút này từ chối. Anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó với Al Hilal cho đến hết hợp đồng (có thời hạn đến năm 2028).

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã thay đổi, buộc Nunez phải xem xét lại tương lai trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến gần.

Dù Nunez không có phong độ cao, Al Hilal vẫn duy trì sự ổn định trong cuộc đua vô địch SPL. Đội bóng thủ đô Riyadh hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với 50 điểm, hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Al Nassr đúng 1 điểm. Cuộc đua song mã giữa hai ông lớn của Saudi Arabia hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Ở trận đấu tiếp theo, Al Hilal sẽ chạm trán Al Ettifaq rạng sáng 13/2 trong khuôn khổ vòng 22 SPL.

