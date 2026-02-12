Thêm HLV Premier League bị sa thải

Sean Dyche chính thức bị Nottingham Forest chấm dứt hợp đồng HLV trưởng với hiệu lực ngay lập tức, chỉ sau 4 tháng dẫn dắt đội bóng tại Premier League.

Sean Dyche gia nhập nhóm HLV bị sa thải giữa mùa. Ảnh: Reuters.

Quyết định được xác nhận sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng. Trận hòa 0-0 trước Wolverhampton Wanderers rạng sáng 12/2 trở thành bước ngoặt khiến ban lãnh đạo hành động. Forest hiện chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 3 điểm, trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn nhạy cảm.

Ông chủ Evangelos Marinakis hiếm khi xuất hiện ở các trận đấu giữa tuần tại City Ground, nhưng lần này ông có mặt trên khán đài. Hình ảnh cho thấy sự thất vọng rõ rệt với màn trình diễn của đội nhà. Theo nguồn tin, Marinakis tổ chức các cuộc họp khẩn với những cầu thủ chủ chốt ngay sau trận đấu. Không lâu sau đó, quyết định sa thải Dyche được đưa ra.

Một số cầu thủ được cho là đã bày tỏ lo ngại về cách quản lý và phương pháp huấn luyện của Dyche trong những tuần gần đây. Những vấn đề nội bộ cùng thành tích sa sút khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Anh không còn được đảm bảo.

Thông báo chính thức từ CLB nêu rõ: “Nottingham Forest Football Club xác nhận Sean Dyche đã được giải phóng khỏi nhiệm vụ HLV trưởng. Chúng tôi cảm ơn Sean và ban huấn luyện vì những nỗ lực trong thời gian làm việc tại CLB, đồng thời chúc họ những điều tốt đẹp trong tương lai. CLB sẽ không đưa ra thêm bình luận nào ở thời điểm này”.

Với động thái này, Forest trở thành đội đầu tiên tại Premier League kể từ Blackburn mùa 2012/13 thực hiện ba lần thay đổi HLV trong cùng một mùa giải. Con số phản ánh sự bất ổn kéo dài trên băng ghế chỉ đạo và một chiến dịch đầy biến động.

Trong thời gian tới, Nottingham Forest sẽ gấp rút tìm kiếm thuyền trưởng mới. Ổn định chuyên môn và cải thiện thành tích là nhiệm vụ cấp bách nếu đội bóng muốn tránh nguy cơ rơi xuống Championship.