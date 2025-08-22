Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cựu HLV Premier League gây sốc khi xuất hiện ở show hẹn hò

  • Thứ sáu, 22/8/2025 21:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cựu HLV Ngoại hạng Anh, Sean Dyche gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trong một show hẹn hò cùng ca sĩ Kerry Katona - ngôi sao nhạc pop 44 tuổi, từng là thành viên nhóm Atomic Kitten đình đám.

Dyche xuất hiện trong show hẹn hò của ca sĩ Kerry Katona

HLV 54 tuổi vẫn chưa trở lại công việc kể từ khi bị Everton sa thải hồi tháng 1. Từ đó đến nay, ông Dyche chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình trong các chương trình bình luận thể thao như Stick to Football và A League of Their Own. Nhưng ít ai ngờ nhà cầm quân này lại lấn sân sang truyền hình thực tế.

Và đúng như vậy, Dyche vừa xuất hiện trong tập mới nhất của Celebs Go Dating, chương trình phát trên kênh E4, nơi các ngôi sao nổi tiếng được ghép cặp và thử sức qua nhiều buổi hẹn hò - từ lãng mạn đến… khó xử.

Trong tập này, ca sĩ Kerry Katona, 44 tuổi, cựu thành viên nhóm Atomic Kitten, đang tham gia chương trình sau khi chia tay hôn phu Ryan Mahoney vào tháng 11 năm ngoái. Cô hiện dường như đã tìm được tình yêu mới với HLV thể hình Paolo Margaglione.

Trong lúc Katona và Paolo đang hẹn hò, Dyche bất ngờ xuất hiện. Là một người yêu nhạc nổi tiếng, ông tiến đến chào người bạn cũ Katona. Khi Dyche và Katona ôm nhau, MC kiêm danh hài Rob Beckett còn pha trò: “Sean có phải là một trong những người chồng cũ của cô ấy không đấy?”.

Sean Dyche anh 1

HLV Sean Dyche vẫn chưa có công việc mới.

Người hâm mộ thì không khỏi ngỡ ngàng. Một tài khoản viết: “Tại sao Sean Dyche lại xuất hiện trong Celebs Go Dating vậy?”. Người khác thì bình luận: “Việc Sean Dyche bất ngờ xuất hiện trong #CelebsGoDating để ‘kiểm tra’ bạn trai mới của Kerry Katona đúng là điều chẳng ai ngờ tới”.

Được biết, Katona trải qua ba cuộc hôn nhân, với ca sĩ Brian McFadden, tài xế Mark Croft và cựu cầu thủ bóng bầu dục George Kay. Cô có năm người con: hai với McFadden, hai với Croft và một với Kay.

Trong khi đó, ông Dyche kết hôn với mối tình từ thuở thiếu thời. Sau 25 năm chung sống, HLV người Anh và vợ Jane có hai con. Con cả Max, 22 tuổi hiện là cầu thủ bóng đá cho CLB Northampton, và con gái út Alicia, 20 tuổi.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

