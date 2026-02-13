Darwin Nunez và cú rơi ở Al Hilal

Bị loại khỏi danh sách đăng ký tại Al Hilal sau khi Karim Benzema xuất hiện, Darwin Nunez một lần nữa đối diện với câu hỏi về vị trí của mình trong bóng đá đỉnh cao.

Khi rời Liverpool với mức phí 46 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, Darwin Nunez hiểu rằng đó là một bước ngoặt. Ba năm ở Anfield để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh từng đến với giá 85 triệu bảng, trong ánh nhìn kỳ vọng và cả hoài nghi.

Có những bàn thắng quan trọng. Có những pha bỏ lỡ khiến khán đài lặng đi. Sự nghiệp của Nunez tại Premier League chưa bao giờ thực sự ổn định.

Từ Anfield đến Saudi Arabia: Một khởi đầu không trọn vẹn

Dưới thời Arne Slot, cơ hội ra sân của Nunez giảm dần. Mùa 2024/25, anh chỉ có 8 lần đá chính tại Premier League. Sang năm 2025, con số ấy gần như đóng băng. Anh từng muốn ra đi từ kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025, nhưng Liverpool giữ lại để phục vụ cuộc đua vô địch.

Đó là quyết định hợp lý cho tập thể. Nhưng với cá nhân Nunez, nó kéo dài thêm một giai đoạn chông chênh.

Vì thế, Saudi Arabia được xem là lối thoát. Al Hilal là đội bóng dẫn đầu giải đấu. Môi trường mới, áp lực khác, nhịp độ khác. Một cơ hội để làm lại mà không bị soi chiếu từng bước chạy.

7 bàn sau 23 trận không phải thống kê quá nổi bật, nhưng cũng không thể gọi là thất bại. Anh vẫn thi đấu, vẫn góp mặt trong guồng quay của đội đầu bảng.

Rồi Karim Benzema xuất hiện.

Ở Saudi Pro League, mỗi đội chỉ được đăng ký tối đa 8 cầu thủ ngoại trong danh sách 25 người. Khi Benzema ký hợp đồng, một vị trí phải nhường lại. Và cái tên bị gạch đi là Nunez. Anh không còn nằm trong danh sách thi đấu quốc nội. Phần còn lại của mùa giải, nếu có, chỉ gói gọn ở AFC Champions League với tối đa năm trận.

Đó không chỉ là vấn đề chuyên môn. Nó là tín hiệu rõ ràng về thứ tự ưu tiên.

Bài toán của sự cạnh tranh và giá trị thực

HLV Simone Inzaghi thừa nhận đây là quyết định khó khăn. Ông nói mình đã thông báo một cách bình tĩnh cho các cầu thủ bị loại. Những phát biểu ấy đúng mực và thẳng thắn. Nhưng trong bóng đá, cảm xúc không được tính bằng lời giải thích.

Sự xuất hiện của Benzema khiến Nunez bị Al Hilal loại khỏi CLB.

Sự xuất hiện của Benzema mang tính biểu tượng. Một nhà vô địch Champions League, một tên tuổi đã được bảo chứng. Al Hilal không cần suy nghĩ quá lâu. Khi lựa chọn giữa một ngôi sao đã định hình đẳng cấp và một tiền đạo còn gây tranh cãi về sự ổn định, quyết định trở nên dễ hiểu.

Vấn đề của Nunez không nằm ở nỗ lực. Anh luôn chạy không ngừng. Luôn tìm cách tạo ra khoảng trống. Nhưng ở đỉnh cao, năng lượng thôi là chưa đủ. Các đội bóng lớn cần sự lạnh lùng, cần khả năng kết thúc cơ hội một cách đều đặn. Khi không mang lại sự chắc chắn ấy, bạn sẽ trở thành phương án có thể thay thế.

Điều trớ trêu là câu chuyện tại Al Hilal giống với quãng thời gian của anh ở Liverpool. Bắt đầu bằng kỳ vọng. Kết thúc bằng cảm giác hụt vai trò. Nunez không phải mẫu cầu thủ lười biếng hay thiếu khát khao. Nhưng anh vẫn chưa tìm được môi trường giúp mình ổn định lâu dài.

Ở tuổi 26, con đường phía trước chưa khép lại. Những thông tin cho thấy anh có thể cân nhắc trở lại châu Âu không phải điều vô lý. Bóng đá luôn cho cơ hội thứ hai. Song mỗi lần vấp ngã sẽ khiến cái nhìn xung quanh khắt khe hơn.

Nunez đang ở một ngã rẽ khác của sự nghiệp. Không còn là bản hợp đồng bom tấn. Cũng chưa phải là kẻ thất bại. Anh ở giữa hai trạng thái ấy. Và lần này, điều anh cần không chỉ là một đội bóng mới. Anh cần một giai đoạn đủ dài để chứng minh mình xứng đáng hơn với những gì đang có.

Benzema đến và chiếm vị trí. Đó là quy luật. Nhưng việc Nunez có đứng dậy từ cú rơi này hay không mới là câu chuyện đáng chờ đợi.