Pha bỏ lỡ khó tin của Nunez

  • Chủ nhật, 1/2/2026 19:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Darwin Nunez trở thành tâm điểm chú ý sau pha dứt điểm hỏng ăn khó tin trong trận hòa 2-2 giữa Al Hilal và Al Qadisiyah thuộc vòng 18 Saudi Pro League hôm 30/1.

Cú sút cực kỳ thiếu chính xác của Nunez.

Phút 83 trên sân Prince Saud bin Jalawi, Al Hilal có cơ hội phản công cực kỳ thuận lợi. Từ đường chọc khe chuẩn xác của đồng đội, Nunez băng xuống đầy tốc độ, loại bỏ hàng phòng ngự đối phương và đối mặt trực diện với thủ môn.

Tuy nhiên, trong tư thế gần như lý tưởng, cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc trong sự ngỡ ngàng của các khán giả trên sân. Đoạn clip ghi lại pha bóng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra làn sóng bình luận trái chiều.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng, cho rằng Nunez vẫn chưa thể khắc phục điểm yếu cố hữu từng khiến anh chịu nhiều chỉ trích trong thời gian khoác áo Liverpool. "Nunez vẫn là chính mình", một bình luận được chia sẻ rộng rãi sau tình huống bỏ lỡ.

Gia nhập Al Hilal với mức phí chuyển nhượng lên tới gần 55 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Nunez được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu trên hàng công.

Tuy nhiên, sau 21 lần ra sân, anh mới ghi được 7 bàn thắng và đóng góp 5 pha kiến tạo - những con số chưa thật sự thuyết phục nếu đặt cạnh kỳ vọng và giá trị đầu tư.

Việc Al Hilal liên tiếp bị cầm hòa ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đua vô địch. Tận dụng 2 trận hòa của đối thủ, Al Nassr rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm, khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu Saudi Pro League trở nên nóng hơn ở giai đoạn lượt về.

Minh Nghi

