Pha xử lý lỗi của thần đồng Bayern Munich

  • Thứ hai, 9/2/2026 09:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lennart Karl có pha xử lý đáng xấu hổ trong trận thắng 5-1 của Bayern Munich trước Hoffenheim thuộc vòng 21 Bundesliga rạng sáng 9/2.

Pha bóng gây chú ý của Karl.

Tình huống diễn ra khi Karl nỗ lực thực hiện động tác đảo chân nhằm vượt qua cùng lúc hai hậu vệ Hoffenheim. Tuy nhiên, pha xử lý quá đà khiến anh khống chế bóng lỗi, để bóng lăn thẳng ra ngoài biên trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân.

Đoạn video ngắn lập tức được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, kéo theo làn sóng bình luận vừa hài hước vừa châm biếm từ người hâm mộ. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến mỉa mai cho rằng Karl "tưởng mình là Ronaldinho", trong khi người khác thú nhận "lâu lắm rồi mới cười nhiều đến vậy".

Trên sân Allianz, Karl vào sân từ phút 63 khi thế trận an bài. Trong hơn 25 phút góp mặt, tài năng trẻ này chạm bóng 22 lần, thực hiện thành công 12/12 đường chuyền, trong đó có 11 pha chuyền chính xác ở phần sân đối phương.

Karl tạo ra 1 cơ hội nguy hiểm, đạt chỉ số xA (kiến tạo kỳ vọng) 0,42 và có 1 đường chuyền then chốt. Karl tung ra 2 cú dứt điểm, 1 lần đưa bóng đi trúng đích. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, Karl vẫn được Sofascore chấm 7,1 điểm.

Ở tuổi 17, Karl trải qua mùa giải được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, tài năng trẻ sớm được trao cơ hội ra sân thường xuyên ở đội một, điều vốn không hề dễ dàng tại một tập thể sở hữu đội hình nhiều ngôi sao.

Trong khi đó, Bayern Munich duy trì vị ngôi đầu Bundesliga với 54 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với Dortmund.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

