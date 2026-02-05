Theo nghiên cứu của CIES Football Observatory (Trung tâm Quan sát Bóng đá CIES), Bayern Munich là đội xử lý bóng hay nhất thế giới hiện tại.

Bayern đang có mùa giải xuất sắc.

Nghiên cứu từ CIES bao quát tổng thể các đội bóng trong toàn bộ 58 giải đấu lớn trên thế giới, trong đó Bayern (dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany) đạt điểm tối đa 100, vượt qua các đội khác như Barcelona hay Arsenal, những đội có phong độ cao mùa này.

Đánh giá của CIES dựa trên bốn chỉ số chính, bao gồm khoảng cách giữa các đường chuyền (càng ngắn càng tốt, thể hiện sự gần gũi và chính xác trong kiểm soát bóng), tốc độ chuyền bóng trong các giai đoạn kiểm soát bóng, thời lượng trung bình của các đợt kiểm soát bóng và tỷ lệ phần trăm các đường bóng được nhận ở 1/3 sân đối phương bằng chân.

Bayern gần như đạt thống kê hoàn hảo ở mọi chỉ số, thể hiện khả năng xây dựng lối chơi và luân chuyển bóng gần như ở mức hoàn hảo. Theo đánh giá của CIES, Bayern Munich là đội có lối chơi cuốn hút và chuẩn mực nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Dù Bayern Munich vừa trải qua chuỗi hai trận liên tiếp không thắng tại Bundesliga, khi bị Hamburg cầm hòa 2-2 cuối tuần qua. Đội bóng của HLV Kompany vẫn đang trải qua mùa giải ấn tượng.

Họ dẫn đầu BXH Bundesliga với 51 điểm sau 20 trận, ghi tới 74 bàn và 18 lần để thủng lưới. Ở Champions League, Bayern thắng 7 trên tổng số 8 trận ở vòng phân hạng, ghi tới 22 bàn và chỉ 8 lần để thủng lưới.

