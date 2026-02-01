Kane dẫn đầu cuộc đua Quả bóng Vàng 2026

Phong độ cá nhân ấn tượng cùng Bayern giúp Harry Kane được đánh giá cao trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026.

Kane đang là chân sút sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng tốt nhất châu Âu mùa này.

Theo xếp hạng từ Goal, Kane giữ vững vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026. Mùa này, tiền đạo người Anh đang bùng nổ với 36 bàn thắng và 4 kiến tạo trên mọi đấu trường. Rạng sáng 1/2, Kane tiếp tục ghi bàn cho Bayern ở trận hoà 2-2 trước Hamburger.

Chân sút người Anh lúc này được đánh giá cao nhờ khả năng ghi bàn kỷ lục, và cơ hội giành các danh hiệu tập thể cùng Bayern lẫn ĐTQG. Xếp sau Kane trong cuộc đua lúc này là Mbappe (Real Madrid).

Ngôi sao tuyển Pháp cũng thể hiện đẳng cấp với số liệu ấn tượng thời gian qua. Xếp phía sau lần lượt là Erling Haaland, Lamine Yamal và thậm chí cả Michael Olise.

Nhận định từ The Times chỉ ra cuộc đua Quả bóng Vàng 2026 vẫn còn rất mở, bởi nó phụ thuộc nhiều vào thành tích ở các giải đấu lớn như Champions League và World Cup 2026 sắp tới. Lịch sử cho thấy trong năm có World Cup, thành tích cấp độ quốc tế luôn là yếu tố then chốt trong việc định đoạt Ballon d’Or.

Nếu ngôi sao nào dẫn dắt đội tuyển quốc gia vô địch World Cup 2026 (diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7/2026 tại Mỹ, Canada và Mexico), người đó sẽ nắm lợi thế lớn trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2026. Khi đó, thành tích ở cấp CLB, bao gồm các danh hiệu quốc nội hay Champions League sẽ không còn mang yếu tố quyết định như mọi năm.

