Bóng đá Indonesia rúng động với trận đấu tỷ số 0-15

  • Chủ nhật, 1/2/2026 09:18 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hôm 31/1, Sriwijaya FC thua 0-15 trước Adhyaksa FC ở vòng 18 giải Hạng nhất Indonesia (cấp độ thi đấu cao thứ hai của nước này sau giải Super League - Liga 1).

Sriwijaya FC nhận trận thua khó tin trong lịch sử bóng đá Indonesia.

Tại sân Banten International Stadium (Serang), trận thua đậm nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Indonesia diễn ra, khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính minh bạch và thái độ thi đấu của Sriwijaya.

Hiệp một kết thúc với tỷ số 7-0 nghiêng về đội chủ nhà Adhyaksa FC, và hiệp hai chứng kiến thêm 8 bàn thắng nữa, khiến nhiều người sốc nặng.

Nhiều CĐV Indonesia nổi giận, đòi các cơ qua chức năng xứ vạn đảo điều tra Sriwijaya sau thất bại khó tin này.

Tính đến nay, Sriwijaya để thủng lưới tới 69 bàn chỉ sau 18 trận ở giải Hạng nhất Indonesia mùa này. Song, việc họ để thua tới 15 bàn trong một trận đấu, không ghi nổi bàn nào về phía đối phương vẫn khiến nhiều người sốc nặng.

Tình hình của Sriwijaya lúc này khá bi đát khi đội bóng đang đối mặt với khủng hoảng tài chính kéo dài, bao gồm các tin đồn về việc nợ lương cầu thủ. Đây cũng là cơ sở để người ta đặt dấu hỏi về tính minh bạch của đội bóng này.

Sriwijaya từng là một trong những thế lực lớn của bóng đá Indonesia, hai lần vô địch quốc gia vào các mùa 2007/08 và 2011/12, đồng thời giành 3 chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp. Tuy nhiên, kể từ sau khủng hoảng tài chính vào năm 2015, Sriwijaya bắt đầu sa sút.

Tường Linh

Sriwijaya Indonesia

