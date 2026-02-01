Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Benzema gây sốc, chuyển sang đội của Ronaldo?

  • Chủ nhật, 1/2/2026 09:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Karim Benzema mong muốn tiếp tục gắn bó với Saudi Pro League thay vì trở về châu Âu, nếu các điều khoản trong hợp đồng do anh đưa ra được đáp ứng.

Benzema mâu thuẫn với Al Ittihad.

Benzema trở thành tâm điểm chú ý tại Saudi Arabia sau những trục trặc liên quan đến việc gia hạn hợp đồng với Al Ittihad. Theo AS, Benzema bày tỏ mong muốn ở lại Saudi Pro League thay vì trở về châu Âu.

Ngôi sao người Pháp chính thức đệ trình đề xuất của mình lên Quỹ Đầu tư Công (Public Investment Fund - PIF), đơn vị sở hữu 4 CLB lớn hàng đầu Saudi Arabia, để xem xét và phê duyệt. Động thái này được thực hiện sau khi các cuộc đàm phán giữa anh với Al Ittihad bế tắc.

Khả năng Benzema rời đội bóng chủ quản hiện tại rất dễ xảy ra. Khi đó, Benzema có thể cập bến hai đối thủ lớn của Al Ittihad, Al Hilal và Al Nassr.

Hai đội này đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt và sẵn sàng chiêu mộ Benzema. Tình hình hiện tại đặt Al Ittihad vào thế phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trước đó, khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp đóng lại, Al Ittihad đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng với Benzema.

Theo RMC, đề nghị này bị Benzema coi là xúc phạm và thiếu tôn trọng, khi giảm lương của cầu thủ, chỉ còn khoản thu nhập đáng kể từ tiền bản quyền hình ảnh. Nó được mô tả là tương đương với việc Benzema sẽ thi đấu không công, và chỉ hưởng thu nhập từ bản quyền hình ảnh.

Benzema sau đó từ chối thi đấu cho Al Ittihad chỉ vài giờ trước trận đấu gặp Al Fateh thuộc vòng 18 Saudi Pro League diễn ra hôm 30/1. Tình hình giữa Benzema và giới chủ Al Ittihad lúc này vẫn rất căng thẳng.

Tường Linh

Benzema Cristiano Ronaldo Benzema Karim Benzema Al Ittihad

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

