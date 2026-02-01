Benzema gây sốc, chuyển sang đội của Ronaldo?

Karim Benzema mong muốn tiếp tục gắn bó với Saudi Pro League thay vì trở về châu Âu, nếu các điều khoản trong hợp đồng do anh đưa ra được đáp ứng.

Benzema mâu thuẫn với Al Ittihad.

Benzema trở thành tâm điểm chú ý tại Saudi Arabia sau những trục trặc liên quan đến việc gia hạn hợp đồng với Al Ittihad. Theo AS, Benzema bày tỏ mong muốn ở lại Saudi Pro League thay vì trở về châu Âu.

Ngôi sao người Pháp chính thức đệ trình đề xuất của mình lên Quỹ Đầu tư Công (Public Investment Fund - PIF), đơn vị sở hữu 4 CLB lớn hàng đầu Saudi Arabia, để xem xét và phê duyệt. Động thái này được thực hiện sau khi các cuộc đàm phán giữa anh với Al Ittihad bế tắc.

Khả năng Benzema rời đội bóng chủ quản hiện tại rất dễ xảy ra. Khi đó, Benzema có thể cập bến hai đối thủ lớn của Al Ittihad, Al Hilal và Al Nassr.

Hai đội này đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt và sẵn sàng chiêu mộ Benzema. Tình hình hiện tại đặt Al Ittihad vào thế phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trước đó, khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 sắp đóng lại, Al Ittihad đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng với Benzema.

Theo RMC, đề nghị này bị Benzema coi là xúc phạm và thiếu tôn trọng, khi giảm lương của cầu thủ, chỉ còn khoản thu nhập đáng kể từ tiền bản quyền hình ảnh. Nó được mô tả là tương đương với việc Benzema sẽ thi đấu không công, và chỉ hưởng thu nhập từ bản quyền hình ảnh.

Benzema sau đó từ chối thi đấu cho Al Ittihad chỉ vài giờ trước trận đấu gặp Al Fateh thuộc vòng 18 Saudi Pro League diễn ra hôm 30/1. Tình hình giữa Benzema và giới chủ Al Ittihad lúc này vẫn rất căng thẳng.

