Du khách hò hét khản cổ, phố đi bộ ở TP.HCM vỡ òa vì U23 Việt Nam

Hàng nghìn cổ động viên tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM vỡ òa cảm xúc khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc 7-6 ở loạt đá luân lưu.
Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã chật kín người hâm mộ. Tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang dội khắp nơi, cùng hòa chung nhịp cảm xúc của bóng đá.
Du khách nước ngoài ăn mừng, hò hét khản cổ sau bàn thắng của Đình Bắc.
Khi thủ môn Cao Văn Bình cản phá thành công một cú đá của cầu thủ U23 Hàn Quốc, nhiều cổ động viên không giấu được niềm vui, bầu không khí tại phố đi bộ lập tức bùng nổ.
TP.HCM lắp 6 màn hình LED, cao 7 m, ngang 12 m để phục vụ người hâm mộ xem các trận từ bán kết đến chung kết.
Các cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ nhiều lần rơi vào cảm giác tiếc nuối khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bị U23 Hàn Quốc gỡ hòa.
Khoảnh khắc các cầu thủ Việt Nam đánh rơi chiến thắng ở những giây cuối trận, nhiều người âm thầm cầu nguyện, đặt niềm tin to lớn vào các cầu thủ trẻ.
Ở những phút cuối hiệp 2, Đình Bắc nhận thẻ đỏ, phải rời sân sau tình huống phạm lỗi. Các cổ động viên vẫn đặt niềm tin vào thầy trò ông Kim Sang-sik khi phải bước vào hiệp phụ trong tình thế chỉ còn 10 người trên sân.
Kết thúc trận đấu với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nhiều du khách trong và ngoài nước ôm chầm lấy nhau, lưu giữ những khoảnh khắc khó quên.
Với tấm huy chương đồng tại giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần thứ hai bước lên bục vinh quang, sau kỳ tích giành huy chương bạc năm 2018. Kết quả này cho thấy sự trưởng thành và vị thế ngày càng được khẳng định của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.