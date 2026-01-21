Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nước mắt người hâm mộ khi U23 Việt Nam thua trắng Trung Quốc

  • Thứ tư, 21/1/2026 06:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 20/1, khi trận đấu khép lại với thất bại 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc, hàng nghìn CĐV ở TP.HCM thất thần, rơi nước mắt đầy tiếc nuối.

U23 Viet Nam thua Trung anh 1

Tối 20/1, hàng nghìn người hâm mộ bóng đá tập trung tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, theo dõi trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Trung Quốc. Thất thần, tiếc nuối là cảm giác chung của các CĐV khi thầy trò Kim Sang-sik liên tiếp thủng lưới, kéo trùng xuống không khí tại đây.

U23 Viet Nam thua Trung anh 2

Nguyễn Thị Hồng Vân (23 tuổi) bật khóc khi trận đấu khép lại. Vân di chuyển mất 40 phút từ Bình Dương đến trung tâm TP.HCM chỉ để hòa mình vào đám đông cuồng nhiệt yêu bóng đá. "Tôi đã mong ký ức hào hùng của Thường Châu năm 2018 được tái hiện. Pha chấn thương của Hiểu Minh là bước ngoặt đáng tiếc. Nếu không gặp tình huống đó, đội hoàn toàn có thể cầm hòa đối thủ”, Vân nói.

U23 Viet Nam thua Trung anh 3

Kim Nhi (24 tuổi) căng thẳng hồi hộp theo dõi những giây phút cuối cùng của hiệp hai. "Tôi đã mong chờ một phép màu xảy đến", Nhi nói.

U23 Viet Nam thua Trung anh 4

Khi U23 Việt Nam để thủng lưới, bầu không khí sôi động ban đầu nhường chỗ cho sự lặng lẽ.

U23 Viet Nam thua Trung anh 5

Trước các màn hình LED, không ít người ôm đầu tiếc nuối sau những tình huống U23 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn. Cổ động viên tỏ ra tiếc nuối khi hậu vệ Lý Đức phải rời sân vì thẻ đỏ.
U23 Viet Nam thua Trung anh 6

Tận dụng lợi thế hơn người, U23 Trung Quốc đã ghi thêm bàn thắng, ấn định tỷ số 3-0. Nhiều CĐV liên tục hô vang tên các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt đang chơi nổi bật ở giải đấu năm nay
U23 Viet Nam thua Trung anh 7

Nhiều người hâm mộ vẫn nán lại khu vực xem chung sau khi trận đấu kết thúc, vỗ tay cho các cầu thủ trẻ.

U23 Viet Nam thua Trung anh 8

Hơn 500 m phố đi bộ Nguyễn Huệ nhuộm đỏ bởi hàng nghìn người đổ về cổ vũ U23 Việt Nam qua màn hình LED trước khi trận đấu bắt đầu. Thành phố đã lắp đặt 6 màn hình cỡ lớn, phục vụ người hâm mộ ở trận bán kết ngày 20/1, cùng các trận tranh hạng ba (23/1) và chung kết (24/1), bắt đầu từ 20h30 đến khi kết thúc trận đấu.
U23 Viet Nam thua Trung anh 9

Nhiều du khách cũng hoà vào dòng người, chuẩn bị trang phục để theo dõi trận đấu.

U23 Viet Nam thua Trung anh 10

Dù U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết, biển người phủ sắc đỏ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn cho thấy niềm tin bền bỉ và sự ủng hộ cuồng nhiệt của người hâm mộ TP.HCM dành cho bóng đá trẻ Việt Nam.

