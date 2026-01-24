Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Biển người 'đi bão' xuyên đêm, mặc kệ mưa rét ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 24/1/2026 07:59 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Sáng 24/1, chiến thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc khiến hàng nghìn người hâm mộ vỡ òa cảm xúc, đổ ra đường "đi bão" ăn mừng lần thứ 3 liên tiếp.

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam đã có một trận đấu đầy kịch tính và quả cảm trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 U23 châu Á, qua đó dành chiến thắng chung cuộc sau loạt sút luân lưu. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam đã bùng nổ. Hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường phố Hà Nội, vẫy cao lá cờ Tổ quốc và ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Hình ảnh tại hầm chui Kim Liên lúc 2h sáng 24/1.
Cảm xúc của người hâm mộ bùng nổ sau khi theo dõi trận thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc. Loạt pháo sáng, pháo hoa được đốt lên liên tục.
Dòng người đi bão cùng rò reo, tay bắt mặt mừng. Ghi nhận lúc 2h sáng 24/1, nền nhiệt tại Hà Nội xuống khoảng 11 độ C, gió lạnh tăng cường cùng mưa phùn khiến cảm giác rét buốt rõ rệt, tuy vậy không làm giảm sự cuồng nhiệt của hàng nghìn cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam.
Dòng người nhuộm đỏ hầm chui Kim Liên bằng lá cờ đỏ sao vàng lúc 2h30 sáng 24/1.
Nhóm CĐV ăn mừng cuồng nhiệt trên xe bán tải, những cái đập tay, hay những tiếng còi, tiếng trống rộn rã không ngừng nghỉ là những hình ảnh không thể thiếu của mỗi cuộc "đi bão" của người hâm mộ Việt Nam.

Một cổ động viên sử dụng chiếc mâm làm nhạc cụ tự chế, tạo nên âm thanh vui tai và sôi động giữa không khí ăn mừng trên đường phố. Sau nhiều buổi "đi bão" liên tục, chiếc mâm đã bị thủng do hoạt động hết công suất.
Nữ du khách nước ngoài cuồng nhiệt hòa chung niềm vui với dòng người "đi bão".
Sự xuất hiện của các du khách quốc tế phần nào thu hút cổ động viên Việt Nam. Nhiều người hâm mộ không ngần ngại bắt chuyện, hướng dẫn các du khách những câu cổ động bằng tiếng Việt như "Việt Nam vô địch", "Tôi yêu Việt Nam",...
Những trang phục cosplay, hóa thân thành các nhân vật hoạt hình, siêu anh hùng hoặc mặc áo đấu đội tuyển kết hợp phụ kiện được nhiều bạn trẻ sử dụng sáng tạo để hòa vào dòng người, tạo sự chú ý, trở thành điểm nhấn thú vị.

Lực lượng chức năng liên tục túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn cho người hâm mộ.
Gần 4h sáng, không khí "đi bão" tại hầm chui Kim Liên vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

