Biển người 'đi bão' xuyên đêm, mặc kệ mưa rét ở Hà Nội

Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam đã có một trận đấu đầy kịch tính và quả cảm trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 U23 châu Á, qua đó dành chiến thắng chung cuộc sau loạt sút luân lưu. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, niềm vui của người hâm mộ Việt Nam đã bùng nổ. Hàng nghìn cổ động viên đổ ra đường phố Hà Nội, vẫy cao lá cờ Tổ quốc và ôm chầm lấy nhau trong hạnh phúc. Hình ảnh tại hầm chui Kim Liên lúc 2h sáng 24/1.