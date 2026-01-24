Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bức ảnh Công Phượng và em họ ở U23 Việt Nam gây chú ý

  • Thứ bảy, 24/1/2026 15:17 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Khoảnh khắc Công Phượng chụp cùng Nguyễn Thái Quốc Cường tại học viện HAGL Arsenal JMG được người hâm mộ chia sẻ trở lại, gợi ký ức về kỳ tích Thường Châu và sự tiếp bước thế hệ.

Bức ảnh Công Phượng chụp cùng Quốc Cường thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Sau khi xuất sắc giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc rạng sáng 24/1, đội tuyển U23 Việt Nam nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Trong đó, bức ảnh cũ Nguyễn Công Phượng chụp cùng em họ Nguyễn Thái Quốc Cường thuở còn là những cậu bé theo đuổi giấc mơ bóng đá tại học viện HAGL Arsenal JMG khiến nhiều người xúc động.

Ít ai ngờ rằng, từ khoảnh khắc giản dị ấy, hai anh em sau này đều có cơ hội bước ra sân chơi châu Á và cùng mang về những tấm huy chương danh giá cho bóng đá Việt Nam.

Năm 2015, Công Phượng và Quốc Cường cùng được đào tạo tại Học viện HAGL Arsenal JMG, cái nôi đã góp phần chắp cánh cho nhiều tài năng của bóng đá nước nhà. Trải qua nhiều năm rèn luyện, nỗ lực và không ít thử thách, cả hai đã lần lượt ghi dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam.

cong phuong anh 1

Khoảnh khắc Quốc Cường sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Quốc Cường/Facebook.

Năm 2018, tại Thường Châu (Trung Quốc), Nguyễn Công Phượng cùng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích lịch sử khi tiến vào trận chung kết U23 châu Á và giành huy chương bạc. Hình ảnh thế hệ cầu thủ năm ấy thi đấu kiên cường giữa "tuyết trắng Thường Châu" đến nay vẫn được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam.

8 năm sau, câu chuyện tự hào ấy được em họ Quốc Cường nối tiếp. Tại giải U23 châu Á 2026 trên đất Saudi Arabia tối 23/1, rạng sáng 24/1, Nguyễn Thái Quốc Cường cùng các đồng đội đã xuất sắc vượt qua loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, mang về tấm huy chương đồng cho U23 Việt Nam. Chiến tích này một lần nữa khẳng định vị thế ngày càng vươn xa của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Quốc Cường nhanh chóng chia sẻ bài đăng nói về mình và người anh trên trang cá nhân với biểu tượng trái tim như dành lời trân trọng về sự đồng hành của Công Phượng trên con đường sự nghiệp.

Trước đó, sau khi giành chiến thắng, Quốc Cường đã có chia sẻ xúc động trên trang cá nhân. Anh viết và đính kèm bức ảnh nằm trên lá cờ Tổ Quốc: "Nguyện dốc hết tuổi thanh xuân cho lá cờ này. Cám ơn người hâm mộ đã theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam".

Cú đá phạt đẳng cấp của Đình Bắc Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc được AFC phát toàn cầu trên fanpage.

Từ sân làng đến đêm không tưởng của thủ môn dự bị U23 Việt Nam

Khi Cao Văn Bình đổ người cản phá thành công cú sút luân lưu, cả gia đình anh ở Nghệ An bật khóc trong vui sướng vì hơn ai hết, họ hiểu hành trình bền bỉ mà thủ môn này đã trải qua.

4 giờ trước

Biểu cảm của HLV U23 Hàn Quốc trước khi Đình Bắc sút phạt

Ánh mắt đăm chiêu, đầy lo lắng của thuyền trưởng đội U23 Hàn Quốc trước khi tiền đạo Đình Bắc tung cú sút khiến khán giả chú ý.

6 giờ trước

công phượng Công Phượng u23 việt nam em trai công phượng quốc cường

  • Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng

    Nguyễn Công Phượng là một cầu thủ bóng đá đang thi đấu ở vị trí tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trải qua vòng tuyển chọn gắt gao, Công Phượng là một trong các cầu thủ nhí được ghi danh vào Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG khóa 1. Công Phượng được huấn luyện viên Miura Toshiya triệu tập vào đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam để tham dự SEA Games 28. Tại giải đấu lần này, Công Phượng ghi 3 bàn thắng cùng nhiều pha kiến tạo.

    • Ngày sinh: 21/01/1995
    • Quê quán: Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An
    • Chiều cao: 1.68 m

    Facebook

Đọc tiếp

Dan anh than phuc U23 Viet Nam hinh anh

Đàn anh thán phục U23 Việt Nam

6 giờ trước 09:46 24/1/2026

0

Sau chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước đối thủ Hàn Quốc, nhiều đàn anh lứa Thường Châu đã bày tỏ tự hào, cùng xuống đường đi bão.

