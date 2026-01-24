Bức ảnh Công Phượng và em họ ở U23 Việt Nam gây chú ý

Khoảnh khắc Công Phượng chụp cùng Nguyễn Thái Quốc Cường tại học viện HAGL Arsenal JMG được người hâm mộ chia sẻ trở lại, gợi ký ức về kỳ tích Thường Châu và sự tiếp bước thế hệ.

Bức ảnh Công Phượng chụp cùng Quốc Cường thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Sau khi xuất sắc giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc rạng sáng 24/1, đội tuyển U23 Việt Nam nhận được sự chú ý từ người hâm mộ. Trong đó, bức ảnh cũ Nguyễn Công Phượng chụp cùng em họ Nguyễn Thái Quốc Cường thuở còn là những cậu bé theo đuổi giấc mơ bóng đá tại học viện HAGL Arsenal JMG khiến nhiều người xúc động.

Ít ai ngờ rằng, từ khoảnh khắc giản dị ấy, hai anh em sau này đều có cơ hội bước ra sân chơi châu Á và cùng mang về những tấm huy chương danh giá cho bóng đá Việt Nam.

Năm 2015, Công Phượng và Quốc Cường cùng được đào tạo tại Học viện HAGL Arsenal JMG, cái nôi đã góp phần chắp cánh cho nhiều tài năng của bóng đá nước nhà. Trải qua nhiều năm rèn luyện, nỗ lực và không ít thử thách, cả hai đã lần lượt ghi dấu ấn trong màu áo U23 Việt Nam.

Khoảnh khắc Quốc Cường sau chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: Quốc Cường/Facebook.

Năm 2018, tại Thường Châu (Trung Quốc), Nguyễn Công Phượng cùng U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích lịch sử khi tiến vào trận chung kết U23 châu Á và giành huy chương bạc. Hình ảnh thế hệ cầu thủ năm ấy thi đấu kiên cường giữa "tuyết trắng Thường Châu" đến nay vẫn được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất của bóng đá Việt Nam.

8 năm sau, câu chuyện tự hào ấy được em họ Quốc Cường nối tiếp. Tại giải U23 châu Á 2026 trên đất Saudi Arabia tối 23/1, rạng sáng 24/1, Nguyễn Thái Quốc Cường cùng các đồng đội đã xuất sắc vượt qua loạt sút luân lưu đầy căng thẳng, mang về tấm huy chương đồng cho U23 Việt Nam. Chiến tích này một lần nữa khẳng định vị thế ngày càng vươn xa của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Quốc Cường nhanh chóng chia sẻ bài đăng nói về mình và người anh trên trang cá nhân với biểu tượng trái tim như dành lời trân trọng về sự đồng hành của Công Phượng trên con đường sự nghiệp.

Trước đó, sau khi giành chiến thắng, Quốc Cường đã có chia sẻ xúc động trên trang cá nhân. Anh viết và đính kèm bức ảnh nằm trên lá cờ Tổ Quốc: "Nguyện dốc hết tuổi thanh xuân cho lá cờ này. Cám ơn người hâm mộ đã theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam".

Cú đá phạt đẳng cấp của Đình Bắc Bàn thắng của Đình Bắc trong trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc được AFC phát toàn cầu trên fanpage.