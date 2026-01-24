Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuộc gọi dễ thương của Thanh Nhàn với vợ sau trận thắng U23 Hàn Quốc

  • Thứ bảy, 24/1/2026 14:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Màn tương tác của các cầu thủ U23 Việt Nam cùng vợ, bạn gái sau chiến thắng lịch sử khiến dân mạng thích thú.

Sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng U23 Hàn Quốc trận tranh hạng 3 tại giải U23 châu Á, Ngọc Lan - bà xã tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn - đăng story hài hước khi chồng gọi điện về nhà khoe huy chương đồng. Cầu thủ sinh năm 2003 còn gửi vợ nụ hôn đầy hạnh phúc.

Rạng sáng 24/1, Thanh Nhàn là người thực hiện thành công cú sút cuối cùng trong loạt luân lưu, mang về chiến thắng với tỷ số 7-6 đầy nghẹt thở cho U23 Việt Nam. Tấm huy chương quý giá là sự đền đáp xứng đáng cho những trận thi đấu đầy nhiệt huyết của tiền đạo thuộc PVF-CAND.

U23 Viet Nam anh 1U23 Viet Nam anh 2

Thanh Nhàn gọi điện về khoe huy chương đồng với vợ. Ảnh: NT NL/Facebook.

Thanh Nhàn và vợ Ngọc Lan kết hôn vào năm 2023 và có con gái đầu lòng vào năm 2025. Lập gia đình sớm, anh có vợ làm hậu phương để vững vàng hơn khi theo đuổi sự nghiệp.

Hiện Ngọc Lan là người mẫu ảnh, cùng con gái sinh sống ở Tây Ninh. Cô luôn theo dõi và dành sự ủng hộ tuyệt đối cho chồng trong mọi trận đấu.

Sau khi cùng đồng đội giành chiến thắng, hậu vệ Phạm Minh Phúc cũng đã đăng clip chia sẻ cảm xúc trên kênh TikTok cá nhân.

"Hôm nay em và toàn đội đã chiến đấu, đứng dậy sau vấp ngã ở trận bán kết và có một chiến thắng để giành tặng người hâm mộ ở trận đấu cuối cùng", cầu thủ sinh năm 2004 hạnh phúc bày tỏ, dành lời cảm ơn người hâm mộ đã luôn đồng hành, theo dõi và cổ vũ đội bóng trong suốt hành trình vừa qua.

Minh Phúc khiến fan bật cười khi nhắc lại "câu thơ" từng lan truyền, được cho là tin nhắn đầu tiên anh gửi khi làm quen bạn gái Hoàng Lan Anh. "Mọi người ơi, đêm Hà Nội đêm sương mù bao phủ, nếu mọi người có đi bão thì nhớ về sớm nhé", anh nhắn nhủ.

U23 Viet Nam anh 3

Minh Phúc và bạn gái Hoàng Lan Anh thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Ảnh: Phạm Minh Phúc/TikTok.

Video nhanh chóng thu hút hơn 2,3 triệu lượt xem. Ở phần bình luận, TikToker Hoàng Lan Anh cũng nhanh chóng đối đáp với bạn trai: "Hà Nội đêm sương mù bao phủ. Đi bão về rồi có ngủ được đâu".

Trước câu trả lời hài hước của bạn gái, Minh Phúc trêu ngược: "Về sớm vậy, đợi tôi về rồi đi cùng hả".

Minh Phúc và bạn gái là một trong những cặp đôi có chuyện tình nổi tiếng trong lứa U23 năm nay. Trong hành trình thi đấu của đội tuyển, Lan Anh luôn theo dõi, dành lời chúc mừng, khích lệ khi chiến thắng và an ủi nửa kia khi gặp thất bại.

Trên TikTok, cặp đôi thường xuyên quay video "đu trend" cùng nhau, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Cuối năm ngoái, sau khi Minh Phúc cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33, Lan Anh đã cùng nhà anh để ăn mừng chiến thắng.

Hoàng Lan Anh (sinh năm 2004) là hot TikToker với 3,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Lan Anh hiện sinh sống ở Hà Nội, theo học Đại học Phương Đông.

5 giờ trước

Đinh Phạm

