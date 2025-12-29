Thực hư Ronaldo thua giải YouTuber

Nhiều trang Facebook tại Việt Nam chia sẻ việc Ronaldo thua một TikToker ở hạng mục nhà sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, đây là tin sai sự thật.

Ronaldo không nằm trong danh sách đề cử Nhà sáng tạo nội dung Globe Soccer. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng ngày 29/12 (giờ Việt Nam), giải thưởng Globe Soccer được tổ chức ở Dubai, UAE. Trong thời điểm các hạng mục được công bố, mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền thông tin siêu sao Cristiano Ronaldo trượt giải Nhà sáng tạo nội dung của năm.

“Ronaldo trượt giải Nhà sáng tạo nội dung của năm dù có kênh YouTube hơn 70 triệu đăng ký. Người thắng giải, Tiktoker Bilal Hadda đã ăn mừng ‘Siu’ ngay trên sân khấu”, một trang Facebook đông người theo dõi đăng tải. Nội dung gây sốc nhanh chóng thu hút chú ý, nhận về lượt tương tác, chia sẻ lớn.

Tuy nhiên, thông tin nói trên không đúng sự thật. Cụ thể, Ronaldo và vợ tiến vào hội trường ngay trước thời điểm nhà sáng tạo nội dung nổi bật được công bố. Người xướng tên nhân vật thắng giải là Rio Ferdinand. Tuy nhiên, trong danh sách đề cử không hề có tên siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha. Nhóm này gồm các cá nhân như Fayadh Al-Kindi, Faisal Al Salmi, Eslam Mahdi Musaed Al Fawzan, Bilal Haddad.

Bài đăng việc Ronaldo thua giải trước TikToker được chia sẻ trên mạng xã hội tại Việt Nam.

Khi lên nhận giải, Bilal Haddad cho biết bản thân như đang mơ. Người này không tin bản thân có thể xuất hiện ở sự kiện có những ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo. Anh còn ăn mừng kiểu “Siu” đặc trưng của CR7 và xin được chụp ảnh chung với thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.

Như vậy, thông tin việc Ronaldo thua giải nhà sáng tạo nội dung không đúng bởi anh không nằm trong nhóm đề cử. Đồng thời, CR7 được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông. Trong khi đó, Dembele nhận giải Cầu thủ hay nhất năm.

Ronaldo lập kênh YouTube cá nhân dưới tên UR Cristiano hồi tháng 8/2024. Sau hơn một năm, tài khoản hiện có hơn 77 triệu người đăng ký. Tại đây, nhiều nội dung phỏng vấn, thử thách, tương tác với người nổi tiếng trên mạng xã hội được chia sẻ. Người xem tiếp cận với một Ronaldo gần gũi hơn với các hoạt động bên lề.

Đây có thể coi là bước chuẩn bị cho tương lai không bóng đá của CR7. Trước mắt, với lịch trình của một tuyển thủ chuyên nghiệp tại Al Nassr và Bồ Đào Nha, số video có sự góp mặt của Ronaldo không nhiều. Lượng theo dõi trên kênh cũng không còn tăng nhanh như giai đoạn đầu cầu thủ này vừa lập tài khoản.