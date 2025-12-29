Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Internet

Thực hư Ronaldo thua giải YouTuber

  • Thứ hai, 29/12/2025 07:38 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Nhiều trang Facebook tại Việt Nam chia sẻ việc Ronaldo thua một TikToker ở hạng mục nhà sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, đây là tin sai sự thật.

Ronaldo không nằm trong danh sách đề cử Nhà sáng tạo nội dung Globe Soccer. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng ngày 29/12 (giờ Việt Nam), giải thưởng Globe Soccer được tổ chức ở Dubai, UAE. Trong thời điểm các hạng mục được công bố, mạng xã hội tại Việt Nam lan truyền thông tin siêu sao Cristiano Ronaldo trượt giải Nhà sáng tạo nội dung của năm.

“Ronaldo trượt giải Nhà sáng tạo nội dung của năm dù có kênh YouTube hơn 70 triệu đăng ký. Người thắng giải, Tiktoker Bilal Hadda đã ăn mừng ‘Siu’ ngay trên sân khấu”, một trang Facebook đông người theo dõi đăng tải. Nội dung gây sốc nhanh chóng thu hút chú ý, nhận về lượt tương tác, chia sẻ lớn.

Tuy nhiên, thông tin nói trên không đúng sự thật. Cụ thể, Ronaldo và vợ tiến vào hội trường ngay trước thời điểm nhà sáng tạo nội dung nổi bật được công bố. Người xướng tên nhân vật thắng giải là Rio Ferdinand. Tuy nhiên, trong danh sách đề cử không hề có tên siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha. Nhóm này gồm các cá nhân như Fayadh Al-Kindi, Faisal Al Salmi, Eslam Mahdi Musaed Al Fawzan, Bilal Haddad.

Ronaldo anh 1

Bài đăng việc Ronaldo thua giải trước TikToker được chia sẻ trên mạng xã hội tại Việt Nam.

Khi lên nhận giải, Bilal Haddad cho biết bản thân như đang mơ. Người này không tin bản thân có thể xuất hiện ở sự kiện có những ngôi sao lớn như Cristiano Ronaldo. Anh còn ăn mừng kiểu “Siu” đặc trưng của CR7 và xin được chụp ảnh chung với thủ quân tuyển Bồ Đào Nha.

Như vậy, thông tin việc Ronaldo thua giải nhà sáng tạo nội dung không đúng bởi anh không nằm trong nhóm đề cử. Đồng thời, CR7 được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông. Trong khi đó, Dembele nhận giải Cầu thủ hay nhất năm.

Ronaldo lập kênh YouTube cá nhân dưới tên UR Cristiano hồi tháng 8/2024. Sau hơn một năm, tài khoản hiện có hơn 77 triệu người đăng ký. Tại đây, nhiều nội dung phỏng vấn, thử thách, tương tác với người nổi tiếng trên mạng xã hội được chia sẻ. Người xem tiếp cận với một Ronaldo gần gũi hơn với các hoạt động bên lề.

Đây có thể coi là bước chuẩn bị cho tương lai không bóng đá của CR7. Trước mắt, với lịch trình của một tuyển thủ chuyên nghiệp tại Al Nassr và Bồ Đào Nha, số video có sự góp mặt của Ronaldo không nhiều. Lượng theo dõi trên kênh cũng không còn tăng nhanh như giai đoạn đầu cầu thủ này vừa lập tài khoản.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Phát minh 'Robot đánh răng' của người Nhật

Bàn chải đánh răng robot g.eN cho phép người dùng làm sạch răng chỉ bằng cách đặt vào miệng, hướng đến người bận rộn hoặc bị hạn chế vận động.

25:1485 hôm qua

Nút ẩn ở mặt lưng iPhone

Thông tin về chiếc 'nút bấm ẩn' ở mặt lưng iPhone lan truyền và trở thành chủ đề dẫn đầu xu hướng trên mạng xã hội Weibo. Thực tế, đây là chức năng đã có nhiều năm.

31:1875 hôm qua

Hà Mi

Ronaldo Facebook YouTube Cristiano Ronaldo iPhone Globe Soccer SIU Bồ Đào Nha Ur Ronaldo

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

  • YouTube

    YouTube

    YouTube là một trang web chia sẻ video của Mỹ do 3 cựu nhân viên của Paypal tạo ra vào tháng 2 năm 2005. Trang web cho phép người dùng xem, tải lên, xếp hạng, chia sẻ, bình luận video và đăng ký tài khoản. Tháng 11/2006, Google đã mua lại trang web này với giá 1,65 tỷ USD.

    Bạn có biết: Tính đến tháng 2/2017, trang web này được công ty phân tích Alexa Internet xếp hạng là trang web phổ biến thứ hai trên toàn cầu.

    • Ngày thành lập: 14/02/2005
    • Người sáng lập: Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim
    • Trụ sở: San Bruno, California, Mỹ

Đọc tiếp

Phat hien gay kinh ngac ve pin hinh anh

Phát hiện gây kinh ngạc về pin

7 giờ trước 12:20 29/12/2025

0

Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện mới về nguyên nhân cốt lõi gây suy giảm tuổi thọ pin. Đây được đánh giá là bước tiến mang tính đột phá, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành sản xuất xe điện và các thiết bị di động.

Tin buon voi nguoi dung cong nghe hinh anh

Tin buồn với người dùng công nghệ

9 giờ trước 10:22 29/12/2025

0

Năm 2026, các hãng phân tích đều dự báo smartphone , máy tính sẽ tăng giá khi hãng sản xuất chuyển phần tăng chi phí vì khan hiếm chip cho người dùng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý