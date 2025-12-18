Liên Quân Mobile Việt Nam lội ngược dòng 3-2 trước người Thái

Để thua trước 2 lần trong kèo BO5 ở Chung kết nhánh thắng, nhưng Việt Nam đều cân bằng tỷ số và có màn "lật kèo" đầy bất ngờ trước đội tuyển Liên Quân Mobile nam của Thái Lan tại SEA Games 33.

Ngày 18/12, đội tuyển nam bộ môn Liên Quân Mobile (AOV) Việt Nam chính thức ra quân tại SEA Games 33. Trong 2 trận đầu tiên của vòng bảng gặp Philippines và Lào, Quốc Huy (đội trưởng, vị trí Đường giữa) cùng các đồng đội đã có những ván thắng dễ dàng do chênh lệch thực lực. Tại trận thứ 3 gặp "đối cứng" Thái Lan, Việt Nam để thua 0 - 2 và đánh mất vị trí đầu bảng vào tay nước chủ nhà. Tuy nhiên trận đấu này không có tính quyết định do Thái Lan và Việt Nam cùng nhau tiến vào trận Chung kết nhánh thắng và một lần nữa đối đầu vào chiều tối cùng ngày.

Ở Chung kết nhánh thắng thi đấu theo thể thức BO5, đội tuyển có nhiều trận thắng hơn sẽ giành một vé trực tiếp vào Chung kết tổng diễn ra chiều 19/12, trong khi đó đội thua sẽ phải giành vé đi tiếp trong cặp đấu ở Chung kết nhánh thua diễn ra trước đó.

Các tuyển thủ Liên Quân Mobile nước chủ nhà đã khởi động Chung kết nhánh thắng bằng chiến thắng khá áp đảo trước tuyển Việt Nam, nhưng lại để thua trong ván đấu tiếp theo. Bước sang game 3, các chàng trai áo đỏ lại một lần nữa để thua trước chiến thuật và khả năng chọn tướng khắc chế tốt đội hình. Nhưng ở trận thứ 4, thế trận bắt đầu đảo chiều, đặc biệt sau khi người chơi Đường giữa của Việt Nam có màn "cân cả đội hình" Thái Lan khiến đội bạn có phần mất tinh thần. Đi cùng với đó là sự trở lại xuất sắc của xạ thủ Nhật Hào với con bài Elsu bắn đâu trúng đó, sát thương lớn, sau 3 trận đấu khá mờ nhạt trước đó.

Tại ván đấu quyết định, các tuyển thủ Việt Nam thể hiện phong độ khác hẳn. Không còn thế giằng co kéo trận đấu qua phút 20 như trước, đội hình Liên Quân Mobile quốc gia Việt Nam dồn ép đối phương vào thế trận phòng ngự liên tục. Với sự trợ giúp của Tà thần Ceasar, Việt Nam nhanh chóng kết thúc ván đấu ở phút thứ 10, chính thức có tấm vé đầu tiên tại Chung kết tổng.

Nhờ kết quả 3 - 2 trước Thái Lan, các tuyển thủ Việt Nam sẽ bớt được một cuộc đối đầu vào ngày 19/12 và chỉ việc ngồi chờ đối thủ là đội thắng trong cặp đối đầu ở Chung kết nhánh thua. Tuy vậy, Thái Lan vẫn là một thế lực Liên Quân Mobile tại Đông Nam Á và sẽ không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển này tiếp tục tiến vào Chung kết tổng để lần thứ 3 chạm trán Việt Nam tại bộ môn AOV ở nội dung Đồng đội nam.