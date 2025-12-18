Hot girl eSports từng bước lừa cả Thái Lan

Naphat Warasin được tuyển thẳng vào tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan nhờ trình độ cao vượt bậc khi đấu trên mạng. Nhưng ngoài thực tế, cô thể hiện như dân nghiệp dư.

Trong chương trình nổi tiếng Hone-Krasae, đại diện Liên đoàn Thể thao Điện Tử Thái Lan và thành viên đội Liên Quân Mobile nữ kể lại quá trình chọn lựa Naphat Warasin. Đồng thời, hàng loạt điểm bất thường được chỉ ra, cho thấy kế hoạch gian lận lâu dài, không chỉ riêng sự việc trên sàn đấu. Cô gái sử dụng "thế thân" đánh hộ, trong khi trình độ bản thân kém cỏi.

Sự nổi tiếng và kỹ năng của Naphat (Tokyogurl) bị nghi ngờ là một kịch bản được dàn dựng. Người này tiếp tục sử dụng chiêu trò này khi lên đội tuyển quốc gia để rồi trở thành bê bối lớn nhất tại SEA Games 33. Sự việc không dừng lại ở sai lầm cá nhân, nó khiến nước chủ nhà Thái Lan mất mặt, bị cộng đồng eSports khu vực trêu đùa.

Vì sao Naphat Warasin được chọn?

Theo ông Santi Lathong, Chủ tịch Liên đoàn eSports Thái Lan, khi nước này đăng cai SEA Games 33, họ muốn đưa bộ môn đồng đội nữ Liên Quân Mobile vào thi đấu. Quá trình tuyển chọn bắt đầu trước đó nhiều tháng, lấy ra tập thể tốt nhất từ khoảng 15 đội đã đăng ký. Tại đây, đội nữ Talon Girl với 5 thành viên đã thắng.

Jormkon Pumseenil (Givemeakiss), đường giữa đội Thái Lan, cho biết cô là người đứng ra thành lập tập thể này, với mục tiêu được dự SEA Games 33. Chính game thủ nói trên, cùng huấn luyện viên Pom Jakraphon tìm kiếm thêm 4 người nữa. Sau khi giành được vé đại diện Thái Lan, nhóm được Talon Esports tài trợ.

Khác với đồng đội, Naphat Warasin được đưa vào tuyển quốc gia mà không thông qua vòng loại. Ảnh: ROV.

Tuy nhiên theo quy định, đội tuyển phải kèm thêm một dự bị, để hoàn thành kết cấu 5+1. “Lúc đấy, chị Wi (một tuyển thủ khác của Talon - PV) mới rủ Tokyogurl vào”, Jormkon kể lại.

Theo Jormkon, Naphat Warasin rất nổi tiếng trong cộng đồng người chơi Liên Quân Mobile ở Thái Lan. Mọi người đều công nhận game thủ này chơi hay, là một trong những nữ xạ thủ, đi rừng tốt nhất. Dù không thi đấu, các phần phát trực tiếp, video đăng trên TikTok của người này đều cho thấy trình độ cao.

Do vậy, Naphat Warasin được đề cử vào đội tuyển quốc gia mà không thông qua tuyển chọn. Ông Santi Lathong thừa nhận sai sót ở quy trình, hứa sẽ kiểm soát ở những lần sau.

Ngoài ra, dù đã lập đội và bắt đầu luyện tập cho SEA Games, Tokyogurl vẫn ít xuất hiện, đội chủ yếu đánh chung theo hình thức trực tuyến. Tại đây, người chơi nói trên vẫn trình diễn phong độ hủy diệt, thường đạt 10-15 điểm hạ gục một trận. HLV Pom và các thành viên đều thống nhất rằng Naphat Warasin là tuyển thủ chơi hay nhất đội.

Chương trình trực tiếp còn nối máy đến ChickenV, một streamer chơi Liên Quân Mobile nổi tiếng tại Thái Lan. Chính người này từng giới thiệu cho Tokyogurl ra công chúng, đánh giá cao trình độ của nữ tuyển thủ.

“Tôi từng solo với cô ấy nhưng thua thảm. Giờ nghĩ lại cũng có những vấn đề đáng nghi ngờ. Khi chơi online, Tokyogurl luôn có người ở bên cạnh. Nếu rủ ra ngoài, cô ấy lại tìm cớ trốn. Hôm nay xem lại các video cũ mới phát hiện ra không đoạn chơi game nào có kèm thao tác tay hay màn hình, chỉ thấy trán”, ChickenV nói.

Các bằng chứng này cho thấy Naphat Warasin đã sử dụng người chơi hộ từ lâu. Các video, livestream của game thủ đều là kết quả của dàn dựng và cô này không có trình độ thật.

Trình độ thật sự của Tokyogurl

Với tổng 4 đội thi đấu ở SEA Games 33, các nước được sắp đánh vòng tròn một lượt lấy điểm. Thái Lan ra quân vào ngày 15/12. Nước chủ nhà thắng Lào và Timor Leste với tỉ số 2:0, thua Việt Nam 0:2. Tuy nhiên, phong độ của Naphat Warasin lại đặt ra dấu hỏi lớn. Thay vì liên tục ghi điểm, mỗi trận người này chỉ đạt 0 hoặc một mạng hạ gục, chẳng gây được sát thương.

Naphat Warasin (bên phải) khi thi đấu với Việt Nam. Ản: AOV.

Đồng đội kể lại, khi lên sân đấu, game thủ nói trên liên tục biện minh rằng mình bị run, mất bình tĩnh khi thấy nhiều camera nên chơi không tốt. Nhưng phía sau cánh gà, cô như trở thành người khác, tuyên bố đã ổn định trở lại, sẽ “gánh team”. Nhưng thực tế, kết quả cũng không khác gì.

“Đấy không phải bất ổn phong độ nhất thời. Tư duy chơi game và kỹ năng chẳng tự mất đi như thế được. Đây là sai đẳng cấp, chứ không phải tụt phong độ”, Jormkon Pumseenil nói.

Sau khi bị phát giác hành vi gian lận ở trận gặp Việt Nam, Naphat vẫn được cho tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên cô gái này thể hiện trình độ “nghiệp dư”. Xem lại băng hình, đồng đội và HLV nhận định rằng đây là một người không biết chơi game, khi liên tục di chuyển sai đi vào lòng địch để bị giết mà chẳng để làm gì.

Quá trình gian lận

Việc gian lận của tuyển thủ nói trên bị phát giác ở trận gặp Việt Nam ở nhánh chung kết tổng. Theo đội trưởng Jormkon, ban tổ chức cung cấp 5 máy thi đấu cho mỗi bên. Trước giờ lên sân khấu, Naphat Warasin đòi được lấy trước thiết bị về chỗ riêng để “cài đặt”.

Tuy nhiên, HLV trưởng ngăn chặn vì việc này sai quy tắc giải đấu. “Tôi bảo cô ấy muốn chỉnh gì thì tự lấy máy cá nhân. Nhưng cô ấy viện cớ không có mạng, vốn rất vô lý”, HLV Pom trả lời. Phần cài đặt các nhân vật nhắc đến ở trên chỉ thiết lập trong game. Việc này vốn có thể thực hiện online khi chúng đồng bộ theo tài khoản.

Nghi vấn thứ hai xuất hiện khi chưa đến giờ lên sân khấu, Naphat Warasin đã một mình đến chỗ ngồi với thái độ rất vội vàng. Trong quá trình này, vận động viên liên tục thoát ra khỏi màn hình game, hành vi bị cấm.

Đội Liên Quân Mobile Thái Lan trả lời phỏng vấn trên truyền hình.

“Trọng tài phát hiện cô ấy lén lút chuyển màn hình rồi lấy giấy che lại, không cho ai nhìn. Khi yêu cầu kiểm tra lại không chịu đưa. Cuối cùng, giám sát phát hiện trên đó có thêm app Discord đang đăng nhập hai tài khoản và điện thoại được đưa vào chế độ chia sẻ màn hình”, ông Santi Lothong cho biết.

Điều này đồng nghĩa người ở bên ngoài có thể xem màn hình trong trò chơi, điều khiển từ xa. Sau khi bị phát hiện, Naphat Warasin vẫn không chịu thừa nhận gian lận.

“Cô ấy quay sang em nói 'Không phải của tôi, do người thi đấu trước đó. Tôi không biết gì cả'. Nhưng rõ ràng em nhìn thấy cô ấy tự đăng nhập. Ngay lúc đó em biết là mọi chuyện tiêu rồi", đội trưởng Jormkon Pumseenil nói trên sóng trực tiếp.

MC Num Kanchai đặt vấn đề về tin nhắn đáp trả của Naphat Warasin rằng nếu cô gian lận, đội đã thắng Việt Nam. "Gian lận mà vẫn thua, thật xấu hổ", Chủ tịch Santi Lothong đáp lời. Về tình trạng của Naphat Warasin, phía liên đoàn cho biết cô gái hiện báo mắc bệnh liên quan đến tâm lý, gồm hoảng loạn và rối loạn lo âu. Tuy nhiên phía bác sĩ khẳng định người này chỉ bị viêm ruột, không ghi nhận vấn đề khác.

Ông Santi cho biết thông qua kỹ thuật, đã lấy được IP của người thứ 2 đăng nhập trên điện thoại thi đấu của Warasin. Đó là một vận động viên bán chuyên, được cho đã chơi hộ cho cô gái. Cả hai sẽ tiếp tục bị điều tra trong thời gian tới.