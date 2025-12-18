Đây là 7 chiếc iPhone sắp ra mắt

iPhone 18 Pro & Pro Max - Mùa thu 2026: Theo nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc, thế hệ iPhone tiếp theo có thể đi ngược lại xu hướng mỏng và nhẹ. Thay vào đó, iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành chiếc điện thoại nặng nhất mà Apple từng sản xuất, với trọng lượng lên đến 243 g. Về camera, Apple được cho là sẽ chuyển sang sử dụng khẩu độ biến thiên thay vì khẩu độ cố định, giúp tạo ra hiệu ứng độ sâu trường ảnh chính xác hơn, thay vì dựa vào thuật toán xử lý ảnh chân dung như hiện nay. Ngoài ra, với công nghệ kính siêu trong suốt, hệ thống camera trước có thể lần đầu tiên được đưa xuống dưới màn hình. Ảnh: AppleInsider.