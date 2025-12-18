Đây là 7 chiếc iPhone sắp ra mắt

|
iPhone 17e - Mùa xuân 2026: Mẫu máy giá rẻ thế hệ mới nhất dự kiến tái sử dụng tấm nền OLED 6,1 inch với cùng thông số kỹ thuật từ iPhone 16e và tần số quét 60 Hz. Theo nguồn tin, iPhone 17e sẽ sử dụng chip A19, mặt lưng kính hỗ trợ sạc không dây và đặc biệt là tích hợp modem C1X tự phát triển của Apple. Ảnh: AppleInsider.
iPhone 18 Pro & Pro Max - Mùa thu 2026: Theo nguồn tin rò rỉ từ Trung Quốc, thế hệ iPhone tiếp theo có thể đi ngược lại xu hướng mỏng và nhẹ. Thay vào đó, iPhone 18 Pro Max sẽ trở thành chiếc điện thoại nặng nhất mà Apple từng sản xuất, với trọng lượng lên đến 243 g. Về camera, Apple được cho là sẽ chuyển sang sử dụng khẩu độ biến thiên thay vì khẩu độ cố định, giúp tạo ra hiệu ứng độ sâu trường ảnh chính xác hơn, thay vì dựa vào thuật toán xử lý ảnh chân dung như hiện nay. Ngoài ra, với công nghệ kính siêu trong suốt, hệ thống camera trước có thể lần đầu tiên được đưa xuống dưới màn hình. Ảnh: AppleInsider.
iPhone gập - Mùa thu 2026: Dựa trên tin đồn, Apple dự kiến ra mắt iPhone màn hình gập vào năm 2026, cùng lúc với bộ đôi iPhone 18 Pro & Pro Max. Không chỉ là smartphone gập đầu tiên của hãng, thiết bị sẽ có những tính năng lần đầu xuất hiện, tạo nên khác biệt so với đối thủ. Theo dữ liệu từ JPMorgan, iPhone màn hình gập sẽ trang bị camera selfie 24 MP dưới màn hình.Về màn hình, tin đồn cho biết Apple đã giải quyết tình trạng vết hằn thường thấy trên smartphone gập. Do đó, iPhone gập sẽ là “smartphone gập không có vết hằn đầu tiên trên thị trường”. Ảnh: MacRumors.
iPhone 18 & iPhone 18e - Mùa xuân 2027: Theo các tin đồn, năm 2026 sẽ chứng kiến sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong chiến lược ra mắt sản phẩm của Apple. Cụ thể, phải đến tận mùa xuân năm 2027, iPhone 18e và iPhone 18 mới chính thức được giới thiệu đến người dùng. Việc phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn bị đẩy sang năm 2027, cộng với sự xuất hiện của chiếc iPhone gập đầu tiên, sẽ phá vỡ thói quen mua sắm của người dùng. Đáng chú ý, Apple dự kiến sẽ sản xuất quy mô lớn các mẫu máy này tại Ấn Độ, trước cả Trung Quốc. Ảnh: 9to5Mac.
iPhone Air 2 - Mùa xuân 2027: Bất chấp doanh số thất vọng của iPhone Air phiên bản đầu tiên, thế hệ thứ hai của dòng điện thoại siêu mỏng này vẫn sẽ đươc ra mắt trong năm 2027. Dự kiến, thiết bị có thể được tái thiết kế với việc bổ sung camera thứ hai ở mặt lưng. Ngoài ra, iPhone Air 2 vẫn giữ màn hình 6,5 inch và thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng. Ảnh: Wired.
iPhone 20 - Mùa thu 2027: Thay vì ra mắt iPhone 19, Apple có thể lên thẳng iPhone 20 vào năm 2027 để kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng máy này. Dòng máy cao cấp đánh dấu cột mốc 20 năm ra đời của iPhone có thể dùng màn hình tràn viền hoàn toàn, không còn phần khoét chứa cụm camera trước và các cảm biến. Bên cạnh đó, iPhone 20 còn được kỳ vọng sẽ tích hợp công nghệ LOFIC vào cảm biến CMOS, một thay đổi có thể cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh. Ảnh: The Verge.
Những câu chuyện bên trong Apple
Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn