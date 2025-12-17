HDPE là gì, vì sao có cụm từ 'HDPE là ngon luôn'?

Một câu trả lời ngắn gọn trên mạng xã hội đã khiến từ khoá HDPE bất ngờ trở thành trào lưu được nhắc đến rộng rãi những ngày qua.

HDPE được sử dụng để sản xuất nhiều đồ dùng hàng ngày. Ảnh: ICIS.

“Muốn kiếm tiền nhanh thì đầu tư HDPE đi”, “HDPE thì ngon luôn” hay “cầm 2 tỷ vào HDPE là thành 4 tỷ” là những câu nói đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Từ các diễn đàn, phần bình luận trên Facebook cho đến video ngắn trên TikTok, từ khoá HDPE khiến nhiều người bất ngờ với xu hướng mới này.

Thực tế, HDPE là viết tắt của High Density Polyethylene, một loại nhựa nhiệt dẻo được sản xuất từ dầu mỏ. Đây là vật liệu quen thuộc trong đời sống và công nghiệp, xuất hiện ở các sản phẩm như ống nhựa, chai lọ, can đựng nước, bao bì, thùng chứa hay nhiều vật dụng gia đình. Nhờ đặc tính bền, chịu va đập tốt, ít bị ăn mòn và có khả năng tái chế, HDPE được đánh giá là một trong những loại nhựa phổ biến cũng đáng tin cậy hiện nay.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, HDPE không còn được hiểu theo nghĩa vật liệu kỹ thuật. Theo “từ điển mạng”, HDPE được diễn giải đơn giản thành “ngon luôn”, ám chỉ một cách nói mang tính hài hước, gây tò mò và có tính lan truyền.

Nguồn cơn của trào lưu này bắt đầu từ một tình huống trên TikTok. Trên mạng xã hội này, một người đàn ông trung niên thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, khởi nghiệp và đầu tư. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ thực sự rẽ hướng khi có người hỏi “Chú ơi, làm HDPE có lãi không?”.

Không phân tích thị trường, không đưa ra con số hay dẫn chứng, người này chỉ trả lời ngắn gọn “làm HDPE là ngon luôn”. Câu trả lời tưởng chừng vu vơ nhanh chóng được chụp lại, chia sẻ rộng rãi và trở thành câu nói cửa miệng của cộng đồng mạng.

Từ khoá HDPE lọt top tìm kiếm trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Từ đó, phần bình luận trên các nền tảng trở thành “mỏ vàng” giải trí. Đa số người dùng đều không biết ý nghĩa của từ khoá HDPE. Dần dần, nó được sử dụng như một “chìa khóa vạn năng” cho mọi lời khuyên đầu tư, miễn là gắn với cụm từ “ngon luôn”.

Bắt sóng nhanh với xu hướng này, một số KOL và doanh nghiệp cũng tham gia bằng cách lồng ghép câu nói vào nội dung của mình theo hướng hài hước, vui vẻ. HDPE vì thế càng trở nên quen thuộc và gây chóng gây sốt trên cộng đồng mạng, dù phần lớn người dùng vẫn chỉ tiếp cận nó như một câu nói vui.

Trên mạng, “HDPE là ngon luôn” chỉ là một xu hướng mang tính giải trí. Trong thực tế, HDPE vẫn là một vật liệu được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và hạ tầng.

Ở góc độ thông tin, việc một thuật ngữ kỹ thuật bất ngờ trở thành trào lưu cũng đặt ra yêu cầu rõ ràng hơn về cách tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội. Ngoài ra, các câu nói lan truyền nhanh chóng thường mang tính cảm tính, thiếu bối cảnh và không đủ dữ liệu để xem như lời khuyên đầu tư hay định hướng kinh doanh.