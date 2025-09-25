Trò lừa thu cũ iPhone 13 giá cao để đổi iPhone 17

Nhiều tài khoản TikTok khẳng định iPhone 13 Pro Max đang là mẫu được Apple tìm kiếm và mong muốn thu về với ưu đãi rất cao, tương đương với các dòng mới nhất.

iPhone 13 Pro Max vô tình trở thành chiếc điện thoại cũ tốt nhất. Ảnh: The Verge.

Mới đây, thuật toán của TikTok đã đề xuất nhiều video nói rằng Apple sẽ thu cũ đặc quyền cho mẫu iPhone 13 Pro Max với giá lên đến 1.100 USD (gần 30 triệu đồng), hơn cả mẫu iPhone 17 mới ra mắt. Các video thu về hơn 7 triệu lượt xem, nhưng không khác những thuyết âm mưu được thổi phồng khác trên cùng nền tảng.

Điều này vô tình khiến nhiều người tin rằng iPhone 13 Pro Max là mẫu tốt nhất, và Apple đang rất muốn thu hồi chúng. Dù chiếc điện thoại cũng được đánh giá cao khi mới ra mắt, từ chất lượng camera đến thời lượng pin, mức giá thu cũ cao đến như vậy cho thiết bị 4 năm tuổi là vô lý.

Sự kiện dường như bắt đầu từ màn ra mắt iPhone 17, khi Giám đốc marketing của Apple, Greg Joswiak, công bố mức giá cho các mẫu mới và ưu đãi khi thu cũ. “Chúng tôi cũng có những ưu đãi tuyệt vời từ Apple và các đối tác. Bạn có thể được giảm tới 1.100 USD khi đổi iPhone 13 Pro hoặc các mẫu mới hơn”, ông nói.

Các video trên TikTok đã cắt đúng khoảnh khắc từ buổi công bố này làm bằng chứng. Vấn đề là, Joswiak gần như đã nói y hệt câu đó vào năm ngoái với iPhone 12 Pro, và năm trước nữa với iPhone 11 Pro.

Đoạn giới thiệu được các TikToker lấy làm bằng chứng cho ưu đãi của iPhone 13 Pro Max. Ảnh: Apple.

Điều đáng nói là chưa có ai dưới phần bình luận sở hữu 13 Pro Max và nhận lại được khoản tiền này từ Apple cả. Thực tế, nếu đổi một chiếc 13 Pro Max và mua iPhone 17, bạn chỉ nhận lại tối đa 320 USD cho máy cũ trực tiếp từ Apple Store. Trong khi đó, người đổi 16 Pro Max chỉ được giảm 700 USD .

Khoản giảm 1.100 USD kia thực chất đến từ các nhà mạng như thường lệ. Khách hàng có thể được “giảm lên đến” con số đó với điều kiện họ phải tham gia vào một trong những gói cước mới nhất và đắt nhất. Người đổi iPhone 12 Pro vẫn có giảm giá, nhưng không đủ để bù toàn bộ tương đương một chiếc 17 Pro mới.

Theo The Verge, các nhà mạng năm nay chọn 13 Pro Max vì họ nghĩ có thể khai thác giá trị nhiều hơn, chứ không phải vì đây là mẫu điện thoại đặc biệt xuất sắc. Điều khiến nội dung này lan truyền một phần nhờ sự ưa chuộng các thuyết âm mưu đến từ nhà sáng tạo trên TikTok nhằm thu hút người xem.

Tuy vậy, nhiều người dùng sau khi xem ưu đãi có từ “lên đến” đã bày tỏ cảm giác hụt hẫng. Một số người cho biết họ sẽ giữ lại chiếc điện thoại đang dùng khi vẫn còn hài lòng dù ưu đãi có hấp dẫn thế nào.