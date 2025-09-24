Thêm lỗi được phát hiện trên iPhone 17

Sau những lỗi về nhòe camera, nóng máy hao pin và dễ bị trầy xước, mới đây một số người dùng phản ánh về khả năng kết nối Wi-Fi của iPhone 17.

Các dòng iPhone 17 sử dụng chip N1 mới. Ảnh: Macrumours.

Các mẫu iPhone mới nhất của Apple gần đây nhận về một số đánh giá tiêu cực như dễ bị trầy xước, lỗi camera khi chụp LED mạnh, hao pin nhanh. Mới đây, một số người dùng sớm đã gặp phải sự cố Wi-Fi chập chờn.

Những khách hàng bị ảnh hưởng cho biết kết nối Wi-Fi trên iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air thường xuyên bị ngắt quãng, và để lại hàng trăm bình luận trên MacRumors Forums, Reddit và Cộng đồng Hỗ trợ Apple trong vòng 4 ngày qua. Hiện chưa rõ mức độ lan rộng của sự cố.

Cụ thể, họ cho biết Wi-Fi sẽ ngắt trong chốc lát rồi tự kết nối lại khi họ mở khóa iPhone. Vì hệ thống CarPlay của Apple trên ôtô phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi, sự cố này cũng có thể khiến CarPlay bị ngắt kết nối.

Nhiều người dùng còn cho rằng sự cố xảy ra khi đang đeo Apple Watch đã ghép đôi và mở khóa. Tuy nhiên, vẫn chưa biết liệu đây có phải là yếu tố gây ảnh hưởng thường xuyên hay không.

Các chuyên gia vẫn chưa xác định vấn đề vẫn nằm ở phần cứng hay phần mềm. Thông thường Apple có thể khắc phục các lỗi kiểu này thông qua bản cập nhật phần mềm, nhưng chưa có thông tin hãng đã xác định và khắc phục.

MacRumors cho biết họ chưa thể tái hiện lại sự cố này, nhưng đã liên hệ với Apple để xin bình luận. Cả 4 mẫu iPhone mới đều được trang bị chip N1 do Apple tự thiết kế lần đầu tiên, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, trong khi các mẫu iPhone trước đây vẫn dựa vào chip Broadcom cho kết nối không dây.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNBC, đại diện Apple nhấn mạnh khả năng tiết kiệm năng lượng của chip N1. Arun Mathias, Phó Chủ tịch phụ trách công nghệ phần mềm không dây của Apple, cho biết các điểm truy cập Wi-Fi cũng giúp xác định vị trí của thiết bị mà không cần dùng đến GPS vốn tiêu tốn nhiều năng lượng hơn.

“Bằng cách thực hiện việc này mượt mà hơn trong nền, không cần phải đánh thức bộ xử lý ứng dụng quá thường xuyên, chúng tôi có thể xác định vị trí thiết bị hiệu quả hơn rất nhiều”, Mathias nói. Trong các thông cáo mới về iPhone, Apple cũng nói rằng chip N1 giúp cải thiện hiệu năng và độ tin cậy của các tính năng như Personal Hotspot và AirDrop.

Apple đã nhận và cho biết sẽ khắc phục các lỗi như ánh đèn LED chiếu thẳng vào camera gây nhòe, hay giải thích rằng khi cập nhật phần mềm máy sẽ nóng tạm thời dẫn đến hao pin nhanh hơn. Tuy nhiên, một số vấn đề như lớp vỏ hoàn thiện máy gây trầy xước, hay có vẻ chip N1 hiện tại lại chưa đủ ổn định đối với kết nối Wi-Fi cho một số người dùng, vẫn cần đợi hãng cập nhật.