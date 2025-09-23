iPhone Air gây bất ngờ khi vượt Galaxy S25 Edge về thời lượng pin, dù chỉ được trang bị viên pin nhỏ hơn đáng kể so với đối thủ đến từ Hàn Quốc.

Dù sở hữu viên pin nhỏ, thời lượng sử dụng của iPhone Air vẫn có kết quả ấn tượng. Ảnh: Wired.

Thời lượng sử dụng pin của iPhone Air là điều được quan tâm, khi Apple trang bị cho máy viên pin với dung lượng khiêm tốn 3.149 mAh. Trong bối cảnh nhiều smartphone hiện nay được trang bị pin lên tới 6.000 mAh, con số của Táo khuyết có vẻ thua thiệt.

Tuy nhiên, thử nghiệm thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Trong bài thử của kênh YouTube XEETECHCARE, iPhone Air đạt thời lượng sử dụng màn hình liên tục 8 giờ 57 phút trong bài kiểm tra xả pin hoàn toàn. Con số này vượt qua Galaxy S25 Edge của Samsung, với kết quả 8 giờ 45 phút dù sở hữu viên pin 3.900 mAh.

Kết quả từ Tom's Guide cũng củng cố điều này. Trong thử nghiệm duyệt web liên tục, iPhone Air đạt 12 giờ 2 phút, nhỉnh hơn so với 11 giờ 48 phút của S25 Edge. Khi phát trực tuyến video trong 5 giờ, iPhone Air vẫn còn 81% pin, trong khi Galaxy S25 Edge chỉ còn 67%.

Khoảng cách này cho thấy nhà sản xuất iPhone đã tận dụng tối đa lợi thế về tối ưu hóa phần mềm, thay vì chỉ phụ thuộc vào dung lượng pin thuần tuý.

Trước đây từng có tin đồn Apple phát triển hệ thống quản lý tài nguyên dựa trên AI để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Dù chưa được xác nhận chính thức, những kết quả cho thấy Táo khuyết đã làm cách nào đó để đem lại thời gian sử dụng pin tốt hơn ở thế hệ này.

Trong cùng loạt thử nghiệm, thời lượng sử dụng iPhone 17 Pro Max kéo dài 11 giờ 53 phút, bỏ xa Galaxy S25 Ultra với 9 giờ 18 phút. Thậm chí, iPhone 17 Pro với viên pin 3.988 mAh còn vượt trội so với iPhone 16 Pro Max (4.685 mAh) của năm ngoái, cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong cách hệ thống tối ưu pin.

Điều này đặt ra thách thức cho Samsung, nhất là khi có thông tin ông lớn công nghệ Hàn Quốc không nâng cấp dung lượng pin trên mẫu Galaxy Ultra mới. Nếu xu hướng này tiếp diễn, khoảng cách về hiệu năng pin giữa dòng Galaxy và iPhone có thể sẽ ngày càng lớn.

Ngoài thời lượng pin, iPhone Air cũng được chú ý ở khía cạnh độ bền. YouTuber JerryRigEverything đã thực hiện thử nghiệm bẻ cong quen thuộc và cho thấy máy vẫn trụ vững, bổ sung thêm một điểm cộng đáng kể cho thiết bị vốn bị hoài nghi vì thiết kế mỏng nhẹ.

Thực tế, iPhone Air chứng minh rằng một chiếc smartphone không cần viên pin lớn mới có thể đem lại trải nghiệm bền bỉ. Trong phân khúc mà người dùng ngày càng quan tâm đến sự cân bằng giữa hiệu năng, độ bền và thời lượng sử dụng, chiếc smartphone mới của Apple đang cho thấy hướng đi rất hiệu quả.