Áo lạ luôn xuất hiện ở những chiến thắng quan trọng của Việt Nam

Mỗi lần người hâm mộ Việt Nam thấy cầu thủ cởi áo ăn mừng, lộ sản phẩm Catapult bên trong, là một lần đội nhà thắng lợi cảm xúc.

Màn cởi áo ăn mừng cảm xúc của Thanh Nhàn. Ảnh: Minh Chiến.

Từ năm 2019, đội được trang bị giải pháp “áo lót công nghệ” từ hãng Catapult. Trong các trận đấu quan trọng, một khi khán giả trong nước nhìn thấy sản phẩm này, nó đồng nghĩa với chiến thắng cảm xúc của đội nhà.

Lý do từ việc các cầu thủ thường cởi áo đồng phục ăn mừng khi ghi được bàn thắng quan trọng ở phút cuối, giúp đội tiến sâu trước kình địch hoặc giành danh hiệu.

Ví dụ tiêu biểu là bàn thắng ở phút 111 của Tiến Linh, ghi vào lưới Malaysia ở bán kết SEA Games 31 trên sân nhà Mỹ Đình. Sau khi ghi điểm, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an TP.HCM cởi áo ăn mừng cuồng nhiệt. Chiếc áo lót dạng crop-top của Catapult lần đầu được người hâm mộ để ý đến.

Tương tự, Nguyễn Thanh Nhàn cũng ghi bàn thắng quan trọng ở hiệp phụ thứ nhất của trận chung kết SEA Games 33 trước Thái Lan. Đội để thua 2 bàn trong hiệp một, kịp sửa sai trong phần còn lại của trận bằng pha sút penalty của Đình Bắc và đốt lưới nhà của hậu vệ đội bạn. Trước sức ép khủng khiếp trên sân Rajamangala, pha lập công từ Thanh Nhàn mang ý nghĩa quan trọng cho chiếc HCV của đội tuyển Việt Nam tại đại hội.

Tiến Linh cởi áo ăn mừng khi ghi bàn trong trận chung kết SEA Games 31. Ảnh: Thuận Thắng.

Cầu thủ thuộc biên chế PVF-CAND cởi áo ăn mừng cuồng nhiệt, để lộ áo lót theo dõi chỉ số bên trong. Cách đây không lâu, Nguyễn Văn Thuận cũng có hành động tương tự khi ghi bàn ở phút 89 trong trận gặp Philippines. Màn ăn mừng như vậy thường đồng nghĩa với một tấm thẻ vàng. Do vậy, khán giả thường chỉ được thấy trong những trận đấu quan trọng với chính các cầu thủ vào thời khắc quyết định cuối trận.

Dù nhiều lần xuất hiện, áo lót từ Catapult vẫn gây chú ý với người hâm mộ trong nước mỗi lần xuất hiện. Đây là một phần của hệ thống theo dõi hiệu suất điện tử Electronic Performance and Tracking Systems (EPTS). Trang phục chỉ là phụ kiện, thành phần quan trọng nhất gắn ở giữa hai bả vai cầu thủ. Vị trí nói trên được chọn bởi nó được xác định ít xảy ra va chạm trực tiếp nhất khi thi đấu, tối ưu cho sóng vệ tinh và đo chỉ số.

Thiết bị nhỏ chứa bên trong nhiều linh kiện như GNSS/GPS theo dõi vị trí, vận tốc, quãng đường di chuyển với sai số dưới 10 cm. Máy còn sở hữu gia tốc kế, đo lường lực tác động và khả năng tăng tốc đột ngột. Con quay hồi chuyển ghi nhận sự xoay trở, giúp phân tích tư thế và hướng di chuyển.

Catapult cho biết họ cung cấp sản phẩm cho 5.000 đội bóng và tổ chức thể thao trên toàn cầu. Sản phẩm được tin dùng bởi nhiều đội bóng lớn như Chelsea, Bayern Munich hay Golden State Warriors. Tại Việt Nam, từ thời ông Park Hang-seo cầm quân, đội đã được cấp công nghệ này. Các đội nhóm đầu như Hà Nội, Viettel, PVF cũng áp dụng áo trong luyện tập và thi đấu.

Sản phẩm này hướng đến đối tượng chuyên nghiệp, được hãng Tây Ban Nha bán theo giải pháp trọn gói. Giá không được hãng công khai. Tuy nhiên, một số đơn vị phân phối rao dòng áo luyện tập kèm linh kiện thu phát sóng ở mức 150- 180 USD . Tuy nhiên, khách hàng vẫn phải trả phí thành viên để sử dụng nền tảng phần mềm.

Với các tổ chức lớn, giá thị trường của các sản phẩm tương tự Catapult vào khoảng 50.000- 100.000 USD /năm tùy số lượng thiết bị và độ sâu dữ liệu cần phân tích.Ngoài Catapult đang được sử dụng tại Việt Nam, giải pháp của STATSports hay Polar cũng được tin dùng bởi nhiều đội tuyển chuyên nghiệp trên thế giới.