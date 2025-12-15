Điện thoại trượt tái xuất

Chiếc điện thoại Android đầu tiên của Ayaneo được liên tưởng đến Sony Ericsson Xperia Play ra mắt năm 2011, với thiết kế như máy chơi game cầm tay.

Pocket Play được thiết kế cho game di động. Ảnh: Ayaneo.

Nhà sản xuất máy chơi game cầm tay retro Ayaneo cuối cùng cũng đã công bố thiết kế chiếc điện thoại Android đầu tiên của mình, sau khi được hé lộ đầu tiên từ tháng 8. Thiết bị có tên Pocket Play, kết hợp thiết kế của một chiếc điện thoại Android dáng dấp khá hiện đại với tay cầm chơi game dạng trượt.

Đúng với tinh thần hoài niệm, thiết bị này gợi nhớ trực tiếp đến Sony Ericsson Xperia Play ra mắt năm 2011. Tương tự dòng điện thoại của Sony, Pocket Play được trang bị D-pad vật lý, các nút start và select, cụm phím ABXY, cùng các nút trigger ở cạnh bên.

Thiết bị sử dụng joystick dạng touchpad để vẫn đảm bảo cơ chế trượt hoạt động, không cần analog lồi lên truyền thống. Dù có nhiều điểm tương đồng, Ayaneo vẫn giữ cho thiết bị vẻ ngoài khá hiện đại, với khung viền phẳng, được đánh bóng, và màn hình cao hơn đáng kể so với tấm nền 16:9 trên điện thoại của Sony.

Pocket Play làm gợi nhớ đến dòng Sony Ericsson Xperia Play năm 2011. Ảnh: Sony.

Điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Khi so sánh hình ảnh hai thiết bị, phần tay cầm chơi game của Ayaneo trông hẹp hơn khá nhiều do màn hình cao hơn.

Theo những hình ảnh chi tiết do hãng công bố, Pocket Play này được trang bị các nút vai (shoulder buttons), nút nguồn và cụm phím điều chỉnh âm lượng ở cạnh bên. Một điểm rất dễ nhận thấy là thân máy khá dày, nhưng vẫn có hệ thống loa kép stereo.

Pocket Play sẽ là bước đi đầu tiên của Ayaneo vào thị trường smartphone, dù ngay từ đầu đã được định hướng rõ ràng cho nhu cầu chơi game di động. Thiết bị này sẽ phải cạnh tranh với các mẫu điện thoại chuyên game như Redmagic 10 Pro hay dòng Asus ROG Phone, đồng thời cả với những chiếc iPhone và Samsung Galaxy mới nhất.

Theo Techfox, Pocket Play còn gợi nhớ đến những chiếc điện thoại trượt đời đầu vào thập niên 90. Siemens SL10, chiếc điện thoại trượt đầu tiên trên thế giới tạo ra bởi một thương hiệu Đức, được ra mắt vào năm 1998.

Đến năm 2002, Nokia 7650, mẫu điện thoại trượt đầu tiên được nhiều người biết đến tại Trung Quốc, nhưng vẫn chưa tạo nên cơn sốt trên toàn quốc. Ở thời điểm đó, thị trường quan tâm nhiều hơn đến cấu hình và tính năng cụ thể của sản phẩm, thay vì thiết kế trượt.

Đến khoảng năm 2018, thị trường smartphone Trung Quốc chứng kiến sự mở rộng của các sản phẩm đa dạng. Các sản phẩm Xiaomi MIX 3, Honor Magic 2, Lenovo Z5 Pro… đều đẩy mạnh quảng bá công nghệ ray trượt riêng của mình.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của smartphone, thị trường bắt đầu ưu tiên kích thước màn hình lớn hơn, thiết kế mỏng nhẹ và độ bền. Do phải tích hợp cơ chế ray trượt cơ học, điện thoại trượt gần như có thân máy dày hơn. Bên cạnh đó, thiết bị này cũng có xu hướng dễ hư hỏng hơn so với các mẫu điện thoại dạng thanh truyền thống khi va đập.

Pocket Play cũng mang đến nhiều hoài nghi cho người dùng. Theo 9to5Google, thiết kế của thiết bị sẽ không tối ưu vì nhiều tựa game Android đều có khung hình 16:9. Do đó, không gian hiển thị bị lãng phí ở hai bên sẽ khá lớn.

Ở thời điểm hiện tại, hãng chưa công bố thông số kỹ thuật hay giá bán. Với chiếc điện thoại mang thiết kế sáng tạo, đây chính là hai yếu tố được người dùng quan tâm khi cân nhắc mua hàng.