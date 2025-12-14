Vợt pickleball của Tesla gây tranh cãi

Tesla vừa hợp tác với thương hiệu thiết bị thể thao Selkirk ra mắt cây vợt pickleball. Sản phẩm có giá 350 USD, và hiện đã cháy hàng trên website của hãng.

Cây vợt pickleball có giá 350 USD của Tesla. Ảnh: Selkirk.

Ngày 12/12, Tesla giới thiệu thị trường cây vợt pickleball giá 350 USD (khoảng 9 triệu VND), được phát triển cùng Selkirk, một công ty chuyên thiết bị thể thao. Chiếc vợt được làm từ sợi carbon với lõi foam, được tối ưu cho thi đấu hiệu suất cao.

Nhà phát triển cho biết đây là sự hợp tác về mặt kỹ thuật thực thụ, không phải gắn thương hiệu đơn thuần. “Nhóm thiết kế của Tesla và đội R&D của chúng tôi đã dành hơn một năm trao đổi dữ liệu, tinh chỉnh hình học và kiểm tra độ bền của các nguyên mẫu”, Tom Barnes, giám đốc nghiên cứu & phát triển của Selkirk, cho biết trong thông cáo ra mắt sản phẩm.

Barnes đã gặp gỡ các thành viên trong đội ngũ kỹ sư của Tesla tại Giải vô địch Pickleball Mỹ 2023. Một phát ngôn viên của Selkirk nói rằng ý tưởng tạo ra cây vợt này được hình thành trong cuộc trò chuyện diễn ra tại đó.

Ban lãnh đạo Selkirk đã đến thăm nhà máy Tesla tại California, sau khi Barnes gửi tặng một lô vợt pickleball phiên bản cá nhân hoá mang chủ đề của hãng. Tại đây họ kết nối với Javier Verdura, giám đốc thiết kế sản phẩm toàn cầu của Tesla, đồng thời là một người đam mê pickleball. Đôi bên chính thức bắt đầu quá trình thiết kế.

Các nguyên mẫu sau đó được gửi sang Tesla để kiểm tra khí động học trước khi chốt thiết kế. Theo lời phát ngôn viên Selkirk, lô vợt sản xuất giới hạn này đã bán hết trên website của Tesla chỉ trong chưa đầy 3 giờ sau khi ra mắt. Hiện vẫn chưa rõ liệu có kế hoạch bán lại trong thời gian tới hay không.

Pickleball đang dẫn trở thành hoạt động giao lưu của giới công nghệ tại Mỹ. Ảnh: Selkirk.

Cây vợt pickleball được xem như bước lấn sân đầu tiên của Tesla vào lĩnh vực dụng cụ thể thao truyền thống, không chạy điện. Trước đó, hãng xe này đã có sẵn một danh mục các sản phẩm thời trang và đồ gia dụng, như đồ uống (từ 30 USD ), ba lô (từ 185 USD ), hay bộ lọ gia vị ( 65 USD ).

Những dự án kinh doanh khác của Elon Musk cũng từng khai thác mạnh mảng đồ sưu tầm gắn thương hiệu. Trong đó điển hình là súng phun lửa của The Boring Company, từng gây sốt vào năm 2018.

Các sản phẩm lifestyle của Tesla không được tách thành một hạng mục riêng trong báo cáo tài chính. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng tạo ra tác động đáng kể đến tình hình tài chính của công ty.

Pickleball bùng nổ trong những năm gần đây trên toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ. Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Thể thao & Thể hình (SFIA), số người tham gia đã tăng 311% trong vòng 3 năm qua.

Khoảng thời gian đó, bộ môn đã chuyển mình trở thành hoạt động giao lưu, kết nối của giới chuyên môn tại Thung lũng Silicon. Khi nhiều nhân vật trong giới công nghệ như Bill Gates và các ngôi sao nổi tiếng như Leonardo DiCaprio ưa pickleball, những sản phẩm cao cấp cũng dần xuất hiện và mở rộng thị trường.

Một số mẫu vợt của Selkirk có giá từ 150 USD trở lên, trong khi những dòng cao cấp hơn như Aero Blade 1.19 có giá từ 299 USD . Aero Blade sử dụng khung sợi carbon với lõi foam, tương tự cấu trúc của phiên bản hợp tác cùng Tesla.

Vợt pickleball Tesla đã tạo ra nhiều luồng phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ thương hiệu cho rằng đây là món quà thông minh cho mùa lễ cuối năm.

Số khác cho rằng Selkirk cố tình bắt tay với thương hiệu không liên quan đến pickleball để nâng giá thành. “Fan Tesla chắc sẽ mua sạch cây vợt này. Đây là một chiến lược táo bạo, nhưng chưa biết có xứng đáng hay không”, Jimmy Miller, một người chơi pickleball và host podcast “King of the Court”, viết trên X.