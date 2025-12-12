Vừa lập kỷ lục, Xiaomi nghĩ ra cách bán smartphone kiểu 'túi mù'

Xiaomi 17 Ultra đang thu hút sự chú ý khi các cửa hàng âm thầm nhận đặt trước, dù hãng chưa công bố thông tin chính thức về mẫu flagship mới.

Sau thành công của Xiaomi 17 Pro Max, hãng vừa mở đặt trước mẫu 17 Ultra tại Trung Quốc. Ảnh: MyWishlist.

Mẫu flagship tập trung vào camera hiệu suất vượt trội của Xiaomi đang cho thấy những tín hiệu ra mắt sớm hơn dự kiến. Dù hãng chưa chính thức công bố, một số cửa hàng bán lẻ đã bắt đầu triển khai chương trình nhận đặt hàng trước, thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ.

Theo ghi nhận từ thị trường Trung Quốc, một số cửa hàng Xiaomi Home đã âm thầm mở chương trình “đặt trước có hoàn tiền” trị giá 100 nhân dân tệ ( 14 USD ) cho mẫu smartphone chụp ảnh cao cấp sắp ra mắt. Đáng chú ý, chương trình này không đi kèm bất kỳ thông tin chi tiết nào về sản phẩm. Dựa trên chu kỳ ra mắt quen thuộc của Xiaomi cùng các tin đồn xuất hiện trước đó, nhiều khả năng thiết bị được nhắc đến là Xiaomi 17 Ultra.

Động thái nhận đặt trước khi chưa công bố sản phẩm không phải điều hiếm gặp trong ngành smartphone. Các hãng thường sử dụng hình thức này để thăm dò mức độ quan tâm của người dùng trước khi chính thức ra mắt một dòng máy chủ lực. Khoản đặt cọc 100 nhân dân tệ sẽ được hoàn lại, giúp giảm rủi ro cho khách hàng tham gia sớm.

Về cấu hình, Xiaomi 17 Ultra có thể sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm và chạy sẵn hệ điều hành HyperOS 3.0. Theo các nguồn tin rò rỉ, phiên bản quốc tế của máy còn được trang bị kết nối vệ tinh, tính năng hướng đến nhóm người dùng thường xuyên di chuyển hoặc hoạt động ở những khu vực hẻo lánh.

Thời điểm ra mắt của thiết bị cũng đang dần lộ diện. Người rò rỉ thông tin SmartPikachu gần đây cho biết một mẫu smartphone chụp ảnh cao cấp sẽ xuất hiện trước khi hết năm 2025, trong khoảng từ ngày 15-25/12. Khoảng thời gian này trùng khớp với chiến dịch nhận đặt trước bí mật đang được triển khai tại các cửa hàng Xiaomi.

Không chỉ smartphone, hệ sinh thái phụ kiện xoay quanh Xiaomi 17 Ultra cũng bắt đầu xuất hiện. Một thiết bị mang số hiệu model 25125PS17S đã được chứng nhận 3C tại Trung Quốc vào ngày 19/11. Theo nguồn tin từ DigitalChatStation, đây là một tay cầm chụp ảnh chuyên nghiệp tích hợp pin sạc dự phòng, được phát triển riêng cho Xiaomi 17 Ultra.

Nếu những thông tin trên trở thành sự thật, Xiaomi 17 Ultra nhiều khả năng sẽ là một trong những flagship đáng chú ý nhất vào cuối năm, đặc biệt ở khả năng chụp ảnh. Việc hỗ trợ kết nối vệ tinh trên bản quốc tế cũng có thể trở thành điểm nhấn giúp thiết bị này gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường cao cấp.