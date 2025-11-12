Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Huyền thoại AI sắp rời Meta

  • Thứ tư, 12/11/2025 09:38 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Nhà nghiên cứu cấp cao tại Meta, Yann Lecun, đang huy động vốn cho startup của mình với khả năng rời công ty trong thời gian tới.

Yann Lecun là một trong những người tiên phong trong AI. Ảnh: Tuấn Anh.

Yann LeCun, nhà khoa học trưởng về AI của Meta, đang lên kế hoạch rời công ty để thành lập startup riêng, theo Financial Times. Trong suốt hơn thập kỷ gắn bó, ông trở thành một trong ba “cha đẻ” của học máy hiện đại.

LeCun, giáo sư tại Đại học New York, nhà nghiên cứu cấp cao tại Meta, và là người từng giành giải thưởng danh giá A.M. Turing, dự kiến rời công ty trong vài tháng tới. Ông hiện đã bắt đầu đàm phán để huy động vốn cho startup của mình, với mục tiêu tiếp tục phát triển công trình nghiên cứu về “mô hình thế giới” (world models).

Đó là một hệ thống AI có khả năng phát triển sự hiểu biết nội tại về môi trường xung quanh, từ đó mô phỏng các kịch bản nhân - quả để dự đoán kết quả. Những phòng thí nghiệm và startup hàng đầu như Google DeepMind và World Labs cũng đang theo đuổi hướng nghiên cứu này.

Sự rời đi của LeCun sẽ diễn ra vào một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với cạnh tranh AI trong thị trường. Meta gần đây đã thay đổi cách tiếp cận trong việc phát triển AI, nhằm ứng phó với lo ngại đang bị các đối thủ như OpenAI, Google và Anthropic bỏ xa.

Công ty đã bắt đầu tái cấu trúc tổ chức AI của mình, lấy tên Meta Superintelligence Labs (MSL) sau khi tuyển dụng hơn 50 kỹ sư và nhà nghiên cứu từ các công ty đối thủ. Đáng chú ý, vào tháng 6, Meta đã đầu tư 14,3 tỷ USD vào công ty chuyên gắn nhãn dữ liệu Scale AI, mời CEO của họ, Alexandr Wang, đảm nhiệm vai trò lãnh đạo bộ phận mới này.

Theo TechCrunch, hồi tháng 8, những quyết định đó đã khiến bộ phận AI của Meta trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Các nhân sự mới tỏ ra thất vọng khi phải đối mặt với bộ máy quan liêu cồng kềnh của một tập đoàn lớn, trong khi đội ngũ trước đây lại bị thu hẹp phạm vi hoạt động đáng kể.

Gần đây, MSL đang thực hiện đợt sa thải khoảng 600 nhân sự dưới sự quản lý của Alexandr Wang. Việc giảm nhân sự chủ yếu tập trung vào các nhóm như nghiên cứu AI cơ bản (FAIR), hạ tầng/ sản phẩm AI, trong khi nhóm siêu trí tuệ được cho là vẫn tiếp tục tuyển dụng.

Quyết định cải tổ của CEO Mark Zuckerberg đã khiến các công trình nghiên cứu dài hạn của LeCun trong phòng thí nghiệm FAIR bị lu mờ, sau khi dòng mô hình AI trước đó của công ty, Llama 4, không thể theo kịp các đối thủ. Khác với MSL, FAIR được thành lập với mục tiêu tập trung vào nghiên cứu AI dài hạn, phát triển những kỹ thuật có thể được ứng dụng trong 5-10 năm tới.

LeCun từ lâu đã tỏ ra hoài nghi về cách mà công nghệ AI, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đang được quảng bá như một giải pháp toàn diện cho nhân loại. Ông thậm chí từng đăng trên X rằng phát triển AI vẫn còn là một chặng đường dài.

“Theo tôi, trước khi khẩn cấp tìm cách kiểm soát những hệ thống AI vượt trội hơn con người, chúng ta cần ít nhất có một gợi ý ban đầu về thiết kế của một hệ thống thông minh hơn một con mèo nhà”, ông viết.

Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook

"Broken Code" của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại. Tác giả tập trung vào những biến động dữ dội của mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong những năm gần đây.

Nhật Tường

Yann Lecun rời Meta Mark Zuckerberg MSL Alexandr Wang Mark Zuckerberg

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

Đọc tiếp

Thanh cong bat ngo cua Facebook hinh anh

Thành công bất ngờ của Facebook

16:02 5/11/2025 16:02 5/11/2025

0

Nền tảng hẹn hò miễn phí Facebook Dating thu hút 21 triệu người dùng mỗi tháng, là cách hiệu quả để công ty duy trì sức hút.

Mark Zuckerberg mat 30 ty USD trong mot ngay hinh anh

Mark Zuckerberg mất 30 tỷ USD trong một ngày

08:24 31/10/2025 08:24 31/10/2025

0

Sự hoảng sợ của nhà đầu tư sau khi Meta công bố kế hoạch phát hành trái phiếu 30 tỷ USD để tăng chi tiêu cho nghiên cứu AI đã khiến khối tài sản ròng của Mark Zuckerberg giảm 29,2 tỷ USD.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý