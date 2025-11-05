Thành công bất ngờ của Facebook

Nền tảng hẹn hò miễn phí Facebook Dating thu hút 21 triệu người dùng mỗi tháng, là cách hiệu quả để công ty duy trì sức hút.

CEO Mark Zuckerberg giới thiệu Facebook Dating năm 2018. Ảnh: Anthony Quintano.

Trong nhiều năm, Alyssa Landguth sử dụng Facebook như bao người bình thường, chủ yếu bình luận và mua hàng trên Marketplace. Sau khi ly hôn vào giữa năm, tính năng khiến cô gái 30 tuổi quyết định ở lại nền tảng là Facebook Dating.

Phát hành từ năm 2019, Facebook Dating là thành công bất ngờ của Meta. Tính năng miễn phí cho phép tạo hồ sơ, tìm và tiếp cận đối tượng hẹn hò phù hợp.

Theo số liệu mới nhất, Facebook Dating có hơn 21 triệu người dùng mỗi ngày, trở thành một trong những dịch vụ hẹn hò trực tuyến phổ biến nhất toàn cầu.

Thói quen trên Facebook

“Thành công này bắt nguồn từ việc người thật tham gia Facebook. Bạn có thể thấy họ là ai, cách tương tác ra sao, cũng như dễ dàng tìm thấy sở thích giống nhau nếu có bạn chung”, Tom Alison, Giám đốc bộ phận Facebook tại Meta, chia sẻ.

Theo New York Times, sự phổ biến của Facebook Dating cho thấy nền tảng này luôn đổi mới. Là một trong những mạng xã hội đầu tiên, News Feed trên Facebook dần kém phổ biến hơn so với các ứng dụng mới như Instagram hay TikTok.

Dù vậy, cùng với tính năng mua bán hàng Facebook Marketplace, Facebook Dating cho thấy mạng xã hội lâu đời vẫn tìm cách duy trì sức hút với người dùng.

“Khi phân tích cách sử dụng Facebook của Gen Z, bạn sẽ thấy họ không sử dụng News Feed. Điều khiến họ quay lại nền tảng là Marketplace, Messenger và Dating”, Mike Proulx, nhà nghiên cứu tại Forrester, nhận định.

Tính năng trợ lý AI hỗ trợ ghép đôi trên Facebook Dating. Ảnh: Meta.

Lượng người dùng Facebook Dating chỉ chiếm phần nhỏ trong số 3 tỷ người dùng Facebook. Tuy nhiên, đây vẫn là con số cao trong bối cảnh các app hẹn hò khác gặp khó khăn.

Theo ghi nhận, lượng người dùng dưới 30 tuổi trò chuyện qua Facebook Dating tăng 7% so với năm ngoái. Theo Alison, sự xuống dốc của ngành công nghiệp ứng dụng hẹn hò từng khiến Facebook lo lắng vào đầu năm. Tuy nhiên, đội ngũ của ông tự tin rằng Facebook Dating vẫn tăng trưởng.

Alison cho biết ý tưởng về sản phẩm hẹn hò được một nhóm nhân viên Facebook đề xuất cách đây vài năm, dựa trên việc hàng triệu người sử dụng Facebook để tìm người yêu. Câu chuyện này tương tự cách ra đời của Marketplace hay Groups, được hình thành dựa trên thói quen sử dụng nền tảng.

Thói quen hàng ngày

Theo Alison, Facebook Dating cho thấy cách Meta chia mạng xã hội thành 2 nhóm lớn. Đầu tiên là nội dung từ các app như Instagram Reels, được cung cấp bởi thuật toán và sản xuất chủ yếu bởi nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Thứ hai là các dịch vụ như Marketplace, Groups và Dating, mang tính địa phương và cá nhân hơn.

Người dùng Facebook Dating chủ yếu trên 30 tuổi, song nền tảng cho biết tính năng này thu hút khoảng 1,8 triệu người thuộc độ tuổi 20 tại Mỹ, bên cạnh hàng trăm nghìn người trẻ tạo hồ sơ mỗi tháng.

Tuy không trả tiền quảng cáo, Facebook gần đây đã thêm tab Hẹn hò (Dating) vào thanh menu bên dưới ứng dụng của một số người dùng.

Theo Alison, một phần thành công của Facebook Dating đến từ tính miễn phí, dễ sử dụng. Công ty kiếm tiền từ doanh thu quảng cáo trên nền tảng chính, khác với những ứng dụng hẹn hò đơn thuần vốn dựa vào gói thuê bao.

Trợ lý mai mối Meet Cute trên Facebook Dating. Ảnh: Meta.

Ít áp lực doanh thu giúp Facebook Dating phát triển tính năng mới cho toàn bộ người dùng, không chỉ giới hạn cho nhóm người trả phí. Một trong số đó là chatbot AI, cho phép trao đổi sở thích, nhu cầu trong mối quan hệ. Từ dữ liệu trên, trợ lý sẽ tìm kiếm người đáp ứng tiêu chí.

Facebook cũng giới thiệu trợ lý AI mai mối mang tên Meet Cute, sử dụng thuật toán tự động ghép đôi ngẫu nhiên một người mỗi tuần. Công ty cho biết tính năng này giúp giảm tình trạng “mệt mỏi khi vuốt màn hình”. Theo thời gian, AI sẽ cải thiện kỹ năng chọn đối tượng dựa trên những lần trò chuyện trước đây.

Nếu không muốn phụ thuộc vào AI, Facebook Dating cho phép thêm bạn bè làm mai mối. Người này có thể hỗ trợ lướt và chọn đối tượng ghép đôi phù hợp.

Martin Springer (68 tuổi) cho biết đã dùng Facebook Dating khoảng một năm, cũng là dịch vụ hẹn hò duy nhất ông sử dụng. Dù từng gặp lừa đảo và không phải lần ghép đôi nào cũng thành công, đây vẫn là thói quen hàng ngày với Springer.