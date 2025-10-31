Mark Zuckerberg mất 30 tỷ USD trong một ngày

Sự hoảng sợ của nhà đầu tư sau khi Meta công bố kế hoạch phát hành trái phiếu 30 tỷ USD để tăng chi tiêu cho nghiên cứu AI đã khiến khối tài sản ròng của Mark Zuckerberg giảm 29,2 tỷ USD.

Tài sản ròng của Mark Zuckerberg lao dốc sau khi Meta công bố kế hoạch phát hành trái phiếu 30 tỷ USD để tăng chi tiêu cho nghiên cứu AI. Ảnh: Reuters.

Thứ hạng của những người giàu nhất thế giới vừa trải qua một đợt tái sắp xếp mạnh mẽ sau khi hàng loạt báo cáo doanh thu của các công ty công nghệ được công bố, và người hứng chịu tổn thất lớn nhất là Mark Zuckerberg. Cụ thể, chỉ trong một ngày, nhà sáng lập Facebook đã tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index. Đây cũng là mức thấp nhất mà Zuckerberg từng nắm giữ trong hai năm qua.

Theo giới phân tích, các nhà tư đã tỏ ra hoảng sợ sau khi Meta công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 30 tỷ USD để tăng chi tiêu cho nghiên cứu AI. Cổ phiếu công ty ngay sau đó đã giảm đến 11% - mức giảm lớn nhất kể từ năm 2022.

Sự sụt giảm cổ phiếu này khiến giá trị tài sản ròng của Zuckerberg giảm 29,2 tỷ USD trong một ngày. Đây cũng là cú sụt giảm do thị trường gây ra lớn thứ 4 từng được ghi nhận bởi chỉ số tài sản của Bloomberg.

Trong khi Zuckerberg tụt dốc, hai tỷ phú công nghệ khác là Jeff Bezos (Amazon) và Larry Page (Alphabet) đã nhảy vọt lên, đạt vị trí cao nhất kể từ tháng 10/2023. Cụ thể, cổ phiếu Alphabet tăng 2,5% sau khi báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng của giới phân tích. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào nhu cầu tăng vọt đối với các dịch vụ đám mây và AI.

Trong khi đó, kể từ tháng 4/2025, cổ phiếu Amazon đã tăng hơn 30%. Ngoài ra, gã khổng lồ thương mại điện tử cũng báo cáo doanh số và lợi nhuận quý ba vượt qua ước tính, khiến cổ phiếu tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 30/10.

Gần đây, Meta cho biết đã cắt giảm khoảng 600 nhân sự tại bộ phận trí tuệ nhân tạo trong một bản ghi chú gửi cho nhân viên. Động thái diễn ra trong bối cảnh công ty tìm cách bắt kịp các đối thủ trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về công nghệ này.

Các đợt sa thải diễn ra tại Superintelligence Labs, tên gọi chung cho toàn bộ các nỗ lực về AI của tập đoàn. Bộ phận này có khoảng 3.000 nhân viên, với con số chính xác không được tiết lộ.

Mark Zuckerberg, thời gian qua đã tích cực tuyển dụng các chuyên gia AI hàng đầu, bao gồm cả việc bổ nhiệm Alexandr Wang làm Giám đốc AI mới hồi đầu năm nay. Những người này đang được trao quyền phát triển “siêu trí tuệ nhân tạo”, vượt bộ não con người và không nằm trong danh sách cắt giảm.

Các đợt thay đổi nhân sự lần này nhằm tinh giản bộ máy cồng kềnh do khoảng thời gian tăng tốc xây dựng mảng AI của tập đoàn một cách quá nhanh chóng, theo NYT. Họ cho biết mục tiêu giúp Meta phát triển các sản phẩm AI nhanh hơn.