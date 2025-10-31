Cú lừa robot tự làm việc nhà giá 22.000 USD

Robot hình người Neo đang gây ra tranh cãi lớn khi những màn trình diễn ấn tượng hóa ra chỉ là sản phẩm điều khiển từ xa.

Robot Neo không có khả năng tự động hoá mọi việc như quảng cáo. Ảnh: WSJ.

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện dày đặc các video về Neo, một robot hình người được quảng bá có thể dọn dẹp, giặt giũ, rửa bát, thậm chí tự sạc pin và sống trong nhà như một quản gia. Nhiều người gọi đây là một trong những sản phẩm công nghệ đáng chú ý nhất năm 2025. Tuy nhiên, thực tế phía sau thiết bị này lại khác xa những gì được mô tả trong các đoạn quảng bá.

Theo giới thiệu, Neo cao 1,68 m, nặng khoảng 30 kg, có thể hoạt động 4 giờ liên tục và tự quay về đế sạc. Robot này gần như thay thế con người trong sinh hoạt hàng ngày. Sản phẩm đã mở đặt hàng trước, với giá 500 USD /tháng theo dạng thuê bao hoặc 20.000 USD nếu muốn sở hữu trọn đời.

Tuy nhiên, theo video trải nghiệm của Joanna Stern, phóng viên công nghệ của WSJ, tất cả thao tác mà Neo thực hiện trong buổi trình diễn đều được điều khiển từ xa bởi một kỹ thuật viên đang đeo kính thực tế ảo (VR) trong phòng khác. Tức là robot không thực sự tự động thực hiện bất kỳ hành động nào trong video trình diễn, ngoại trừ một vài thao tác cơ bản như mở cửa và cất cốc rỗng.

Trong video giới thiệu chính thức của công ty 1X, đơn vị phát triển Neo, chỉ có 2 cảnh được ghi chú là hoạt động tự động. Còn lại, toàn bộ đều là thao tác được con người điều khiển. Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng khoảng cách giữa khả năng thực tế của sản phẩm và lời hứa trên quảng cáo là quá lớn.

Bản thân ý tưởng robot gia đình không mới. Từ nhiều năm nay, các hãng công nghệ lớn như Tesla, Boston Dynamics hay Agility Robotics đều nghiên cứu robot hình người có thể hỗ trợ con người trong sinh hoạt. Tuy nhiên, để robot có thể tự nhận biết môi trường, phân loại đồ vật, xác định vị trí và xử lý hàng loạt tình huống phức tạp trong nhà vẫn là bài toán khó của lĩnh vực AI.

Theo các chuyên gia, để đạt được mức độ tự động hoàn toàn, Neo cần hệ thống AI có thể hiểu không gian, nhận diện hàng nghìn loại vật thể và phản ứng linh hoạt với thay đổi trong môi trường. Công nghệ này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và đòi hỏi lượng dữ liệu huấn luyện khổng lồ.

Việc robot phải truyền dữ liệu hình ảnh và âm thanh trong nhà về cho người điều khiển hoặc hệ thống trung tâm khiến rủi ro về quyền riêng tư và an toàn thông tin tăng cao. Ngoài ra, mức giá 20.000 USD cùng việc sản phẩm chưa hoàn thiện khiến nhiều người nghi ngờ liệu có bao nhiêu người sẵn sàng chi trả cho một robot vẫn cần con người đứng sau điều khiển.