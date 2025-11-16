iPhone 17 Pro Max 'bay màu' sau khi lau bằng khăn ướt

Một trường hợp iPhone 17 Pro Max bị bong lớp phủ khi lau bằng khăn ướt đang gây tranh luận, dù chưa ghi nhận thêm báo cáo tương tự từ cộng đồng người dùng.

iPhone 17 Pro Max bị bong lớp sơn sau khi vệ sinh bằng khăn ướt. Ảnh: ITHome.

Một số người dùng mạng xã hội gần đây phản ánh lớp phủ màu trên iPhone 17 Pro Max có dấu hiệu bong tróc sau khi vệ sinh bằng khăn ướt. Thông tin được ghi nhận trên IT Home ngày 16/11, sau khi tài khoản X mang tên @Rui35052730 đăng bài chia sẻ về trải nghiệm của mình.

Người này cho biết chiếc iPhone 17 Pro Max phiên bản màu Cam Vũ Trụ (Starry Orange) bị mất một mảng lớn lớp phủ sau khi lau bằng khăn ướt thông thường. Tài khoản này cũng kèm theo 3 hình ảnh cho thấy mặt lưng thiết bị xuất hiện vùng loang lớn, phần màu cam dường như bị chùi sạch, để lộ lớp hợp kim nhôm bên dưới.

Bài đăng thu hút sự chú ý trong cộng đồng người dùng iPhone, khi nhiều người dùng đặt nghi vấn về lỗi sản xuất hay do tác động của cách vệ sinh thiết bị.

Theo chuyên trang công nghệ Wccftech, đến nay chưa ghi nhận trường hợp tương tự trên các diễn đàn lớn như Reddit. Ngoài ra, giới công nghệ cũng chưa ghi nhận báo cáo xác nhận việc lớp phủ của mẫu iPhone mới nhất dễ bong tróc khi tiếp xúc với khăn ướt.

Vì vậy, vụ việc trên được xem như trường hợp đơn lẻ, có khả năng liên quan đến loại khăn mà người dùng sử dụng, thay vì lỗi phổ biến của dòng iPhone 17 Pro Max.

Trường hợp iPhone 17 Pro Max bị bong sơn chưa được ghi nhận rộng rãi. Ảnh: ITHome.

Nguyên nhân cũng có thể xuất phát từ hóa chất có trong khăn lau. Nếu người dùng vô tình sử dụng khăn chứa peroxide hoặc cồn, lớp phủ màu cam trên iPhone 17 Pro có thể bị ảnh hưởng và bong tróc. Điều này phù hợp với cảnh báo của Apple dành cho khách hàng khi vệ sinh thiết bị.

Ông lớn công nghệ Mỹ nhiều năm nay khuyến cáo người dùng không dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc sản phẩm có chứa hóa chất ăn mòn để lau chùi iPhone. Theo nhà sản xuất iPhone, các chất này có thể làm phai lớp sơn, ảnh hưởng đến lớp phủ bảo vệ hoặc gây biến đổi bề mặt chất liệu.

Trên trang hỗ trợ, Táo khuyết cũng thường xuyên nhắc người dùng chỉ nên sử dụng khăn mềm ẩm và tránh để máy tiếp xúc với các dung dịch chứa cồn nồng độ cao. Hiện Apple chưa đưa ra phản hồi về trường hợp được đề cập trên mạng xã hội.