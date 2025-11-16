Màn hình nhanh không tưởng

Màn hình máy tính nhanh đến 750-1.000 Hz, giá cao, phục vụ số ít game thủ chuyên nghiệp ở các game bắn súng.

Hãng mới gia nhập, ra mắt màn hình 750 Hz ở Việt Nam.

Gần đây, Antgamer, nhãn hiệu con của HKC ra mắt dòng màn hình 750 Hz ở Việt Nam. Đây là mức tốc độ vượt xa tiêu chuẩn sử dụng thông thường. Tuy nhiên, cuộc đua này vẫn không ngừng lại khi một số nhà sản xuất phát triển sản phẩm đến 1.000 Hz. Thiết bị này phục vụ một nhóm nhỏ game thủ có nhu cầu đặc biệt. Ngoài giá cao, khách hàng còn phải đáp ứng loạt yêu cầu khác.

Mẫu Antgamer 257PF có tốc độ làm tươi 750 Hz, độ phân giải dừng ở FullHD. Đây là một trong những sản phẩm có tốc độ làm tươi cao nhất đang có mặt tại Việt Nam. Để so sánh, đa phần điện thoại phổ thông chỉ có tần số quét 60 Hz.

Toàn dải iPhone 17 mới được nâng cấp lên 120 Hz vào năm nay. Trong khi đó, đa số phim điện ảnh chỉ được sản xuất ở mức 24 FPS để phù hợp với chuyển động mờ của mắt người.

Mẫu màn hình của AOC tốc độ tối đa đến 1.000 Hz. Ảnh: Videocardz.

Cuộc chiến tăng tốc độ làm tươi màn hình này chỉ phục vụ một tập khách hàng nhỏ. Đó là những game thủ chuyên nghiệp thi đấu ở các bộ môn bắn súng góc nhìn thứ nhất như CS2 hay Valorant. Ở những trò chơi này có thể được quyết định bằng khoảnh khắc vài phần trăm giây. Vì vậy, màn hình nhanh hơn tạo ra ưu thế trên chiến trường.

Thực tế, tốc độ cao ở mọi trò chơi đều có lợi cho game thủ. Nhưng với đa số game, mức độ ảnh hưởng đến kết quả không đáng kể. Liên Minh Huyền Thoại hay DotA 2 yêu cầu yếu tố chiến thuật và lên kế hoạch nhiều hơn khoảnh khắc nhỏ. Game đối kháng như Tekken, Street Fighter phụ thuộc vào sự thành thạo và phản ứng người chơi. Tương tự với các trò chơi giả lập thể thao, đua xe.

Sản phẩm chưa có giá chính thức ở Việt Nam. Tại Trung Quốc, nó giá 8.000 NDT (29 triệu đồng). Đây là mức rất cao nếu chỉ nhìn vào kích thước 24 inch, độ phân giải FullHD và tấm nền TN vốn có góc nhìn hạn chế. Với mức này, khách hàng ưu tiên hiện thị có thể mua các loại màn hình OLED, độ phân giải đến 5K để phục vụ giải trí, làm việc.

Ngoài Antgamer, AOC từng giới thiệu mẫu màn hình đến 1.000 Hz hồi đầu năm nay ở độ phân giải FullHD. Hãng cung cấp tùy chọn giảm về 750 Hz với 2K.

Ngoài giá cao, để đáp ứng những loại màn hình này khách hàng còn phải đầu tư thêm hệ thống máy tính cấu hình rất cao. Để chạy đủ 750 Hz trong CS2 hay Valorant, dàn PC ít nhất phải dùng RTX 5070. Giá thiết bị có thể lên đến khoảng 100 triệu đồng.

Chính các yếu tố này khiến dòng màn hình tốc độ cao ít phổ biến, phục vụ một tập khách hàng nhỏ. Đổi lại, nó là động lực để các hãng thi đua nâng cấp công nghệ. Hiện tại, những dòng màn hình 144-300 Hz dần trở thành lựa chọn phổ thông, giá rẻ hơn vài năm trước.