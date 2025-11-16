Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Gadget

Màn hình nhanh không tưởng

  • Chủ nhật, 16/11/2025 17:39 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Màn hình máy tính nhanh đến 750-1.000 Hz, giá cao, phục vụ số ít game thủ chuyên nghiệp ở các game bắn súng.

Hãng mới gia nhập, ra mắt màn hình 750 Hz ở Việt Nam.

Gần đây, Antgamer, nhãn hiệu con của HKC ra mắt dòng màn hình 750 Hz ở Việt Nam. Đây là mức tốc độ vượt xa tiêu chuẩn sử dụng thông thường. Tuy nhiên, cuộc đua này vẫn không ngừng lại khi một số nhà sản xuất phát triển sản phẩm đến 1.000 Hz. Thiết bị này phục vụ một nhóm nhỏ game thủ có nhu cầu đặc biệt. Ngoài giá cao, khách hàng còn phải đáp ứng loạt yêu cầu khác.

Mẫu Antgamer 257PF có tốc độ làm tươi 750 Hz, độ phân giải dừng ở FullHD. Đây là một trong những sản phẩm có tốc độ làm tươi cao nhất đang có mặt tại Việt Nam. Để so sánh, đa phần điện thoại phổ thông chỉ có tần số quét 60 Hz.

Toàn dải iPhone 17 mới được nâng cấp lên 120 Hz vào năm nay. Trong khi đó, đa số phim điện ảnh chỉ được sản xuất ở mức 24 FPS để phù hợp với chuyển động mờ của mắt người.

man hinh sieu nhanh anh 1

Mẫu màn hình của AOC tốc độ tối đa đến 1.000 Hz. Ảnh: Videocardz.

Cuộc chiến tăng tốc độ làm tươi màn hình này chỉ phục vụ một tập khách hàng nhỏ. Đó là những game thủ chuyên nghiệp thi đấu ở các bộ môn bắn súng góc nhìn thứ nhất như CS2 hay Valorant. Ở những trò chơi này có thể được quyết định bằng khoảnh khắc vài phần trăm giây. Vì vậy, màn hình nhanh hơn tạo ra ưu thế trên chiến trường.

Thực tế, tốc độ cao ở mọi trò chơi đều có lợi cho game thủ. Nhưng với đa số game, mức độ ảnh hưởng đến kết quả không đáng kể. Liên Minh Huyền Thoại hay DotA 2 yêu cầu yếu tố chiến thuật và lên kế hoạch nhiều hơn khoảnh khắc nhỏ. Game đối kháng như Tekken, Street Fighter phụ thuộc vào sự thành thạo và phản ứng người chơi. Tương tự với các trò chơi giả lập thể thao, đua xe.

Sản phẩm chưa có giá chính thức ở Việt Nam. Tại Trung Quốc, nó giá 8.000 NDT (29 triệu đồng). Đây là mức rất cao nếu chỉ nhìn vào kích thước 24 inch, độ phân giải FullHD và tấm nền TN vốn có góc nhìn hạn chế. Với mức này, khách hàng ưu tiên hiện thị có thể mua các loại màn hình OLED, độ phân giải đến 5K để phục vụ giải trí, làm việc.

Ngoài Antgamer, AOC từng giới thiệu mẫu màn hình đến 1.000 Hz hồi đầu năm nay ở độ phân giải FullHD. Hãng cung cấp tùy chọn giảm về 750 Hz với 2K.

Ngoài giá cao, để đáp ứng những loại màn hình này khách hàng còn phải đầu tư thêm hệ thống máy tính cấu hình rất cao. Để chạy đủ 750 Hz trong CS2 hay Valorant, dàn PC ít nhất phải dùng RTX 5070. Giá thiết bị có thể lên đến khoảng 100 triệu đồng.

Chính các yếu tố này khiến dòng màn hình tốc độ cao ít phổ biến, phục vụ một tập khách hàng nhỏ. Đổi lại, nó là động lực để các hãng thi đua nâng cấp công nghệ. Hiện tại, những dòng màn hình 144-300 Hz dần trở thành lựa chọn phổ thông, giá rẻ hơn vài năm trước.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn


Apple cùng lúc nhận 2 trái đắng

Apple hứng chịu 2 thất bại pháp lý trong cùng một ngày, khi bị buộc bồi thường 634 triệu USD cho Masimo và đối mặt với khả năng cấm nhập khẩu Apple Watch.

4 giờ trước

iPhone 17 Pro Max 'bay màu' sau khi lau bằng khăn ướt

Một trường hợp iPhone 17 Pro Max bị bong lớp phủ khi lau bằng khăn ướt đang gây tranh luận, dù chưa ghi nhận thêm báo cáo tương tự từ cộng đồng người dùng.

5 giờ trước

Bê bối sạc dự phòng lớn nhất lịch sử vẫn chưa kết thúc

Belkin khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng một số mẫu pin dự phòng và đế sạc, sau khi ghi nhận nhiều báo cáo thiết bị quá nhiệt, có thể dẫn đến tình trạng cháy nổ.

7 giờ trước

Hà Mi

màn hình siêu nhanh iPhone CS2 HKC AOC Valorant TEKKEN

    Đọc tiếp

    ChatGPT xoa 'dau vet' AI hinh anh

    ChatGPT xóa 'dấu vết' AI

    11 giờ trước 07:30 16/11/2025

    0

    OpenAI tuyên bố đã xử lý lỗi ChatGPT liên tục sử dụng gạch ngang, mở thêm khả năng tùy chỉnh để người dùng kiểm soát văn phong theo ý muốn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý