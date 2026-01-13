Apple ra mắt gói phần mềm 2 triệu đồng/năm

Gói thuê bao mới của Apple cho phép trả tiền định kỳ để sử dụng các phần mềm như Final Cut Pro, Logic Pro thay vì mua một lần như trước đây.

Gói thuê bao mới của Apple phục vụ người dùng sáng tạo chuyên nghiệp. Ảnh: Apple.

Apple vừa ra mắt dịch vụ Creator Studio. Với giá 200.000 đồng/tháng (hoặc 2 triệu đồng/năm), gói thuê bao mang đến bộ ứng dụng sáng tạo chuyên nghiệp cho người dùng iPhone, iPad và Mac dưới dạng đăng ký định kỳ.

Ứng dụng trong Creator Studio hỗ trợ nhiều công việc như chỉnh sửa ảnh, biên tập video, sáng tác nhạc, soạn văn bản hay tạo slide thuyết trình. Những phần mềm đều được cập nhật phiên bản mới nhất, cùng các tính năng dựa trên AI.

Danh sách app trong gói thuê bao gồm Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro (Mac, iPad), Motion, Compressor, MainStage (Mac), Pages, Numbers, Keynote và sắp tới là Freeform (cả 3 thiết bị).

Final Cut Pro là công cụ biên tập video chuyên nghiệp. Trên phiên bản mới nhất, ứng dụng bổ sung Transcript Search, cho phép gõ từ khóa trong câu thoại để tìm đoạn phim chứa âm thanh tương ứng. Ngoài ra, Visual Search hỗ trợ tìm khung hình cần thiết dựa trên đối tượng hay hành động.

Nhờ tích hợp AI, ứng dụng cho phép phân tích nhịp điệu, giúp cắt ghép video dựa trên điệu nhạc thông qua Beat Detection. Riêng phiên bản iPad có thêm Montage Maker, công cụ dựng video tự động từ khoảnh khắc nổi bật trong cảnh quay, hỗ trợ chuyển khung hình dọc/ngang thông minh.

Tính năng Transcript Search trên Final Cut Pro. Ảnh: Apple.

Creator Studio bao gồm bộ công cụ Motion trong Final Cut Pro. Ngoài thiết kế hiệu ứng đồ họa và chuyển động, công cụ cho phép tách nền khỏi vật thể mà không cần phông xanh thông qua Magnetic Mask. Tính năng nén, xuất file nâng cao Compressor cũng được hỗ trợ trong gói thuê bao.

Với nhà sản xuất nhạc, các tính năng AI nổi bật trên Logic Pro gồm Synth Player, mô phỏng nghệ sĩ nhạc điện tử, có thể tùy biến thông qua điều khiển trực quan trên màn hình. Trong khi đó, Chord ID hỗ trợ chuyển đổi bản ghi âm hoặc MIDI sang chuỗi hợp âm, không cần nhập thủ công.

Trên iPad, Music Understanding cho phép tìm kiếm âm thanh trong bộ hiệu ứng có sẵn bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp tìm kiếm bản ghi dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tính năng MainStage cũng được hỗ trợ trên máy tính Mac.

Sau khi được Apple mua lại vào tháng 2/2025, ứng dụng chỉnh sửa ảnh Pixelmator Pro được cung cấp trong gói thuê bao mới. Táo khuyết cũng lần đầu giới thiệu phiên bản iPad.

Pixelmator Pro ở iPad khá tương đồng trên Mac, với thanh quản lý lớp đồ họa (Layers), hỗ trợ mặt nạ (Mask) và đồ họa vector. Những tính năng nổi bật khác như tăng độ phân giải ảnh (Super Resolution), khử nhiễu (Deband) và cắt ảnh thông minh (Auto Crop). Phần mềm cũng hỗ trợ bút Apple Pencil, gồm các thao tác nâng cao trên Pencil Pro.

Các công cụ trong gói Creator Studio. Ảnh: Apple.

Bộ phần mềm văn phòng của Apple gồm Pages (soạn văn bản), Numbers (tạo trang tính) và Keynote (slide thuyết trình) cũng được hỗ trợ trong Creator Studio với loạt tính năng nâng cao. Một trong số đó là kho ảnh minh họa Content Hub, bộ chủ đề và thiết kế trả phí.

Ứng dụng Keynote cho phép tạo slide dựa trên dàn ý hoặc ghi chú có sẵn. Trong Numbers, người dùng có thể tạo công thức, điền dữ liệu vào bảng dựa trên chế độ nhận diện thông minh Magic Fill. App ghi chú Freeform cũng được cung cấp trong gói thuê bao mới.

Thuê bao đăng ký Creator Studio được miễn phí sử dụng trong tháng đầu. Người dùng mua Mac, iPad được tặng 3 tháng sử dụng. Gói dịch vụ sẽ hỗ trợ đăng ký từ ngày 29/1. Người dùng thuộc đối tượng giáo dục có thể đăng ký với giá 80.000 đồng/tháng (hoặc 800.000 đồng/năm).

Một số phần mềm vẫn được Apple bán riêng theo hình thức mua một lần gồm Final Cut Pro (10 triệu đồng), Logic Pro (6 triệu đồng), Pixelmator Pro, Motion, Compressor (1,5 triệu đồng) và MainStage (1 triệu đồng). Các app văn phòng vẫn có thể tải miễn phí, song bộ tính năng nâng cao chỉ được kích hoạt nếu đăng ký gói Creator Studio.