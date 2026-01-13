Mảng dịch vụ tiếp tục trở thành động lực tăng trưởng chính của Táo khuyết khi Apple TV lập kỷ lục người xem, còn Apple Music đạt số thuê bao cao nhất từ trước đến nay.

Apple TV lập kỷ lục mới. Ảnh: Bloomberg.

Trong báo cáo tổng kết cuối năm, ông Eddy Cue, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng dịch vụ của Apple đã nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của Apple TV và Apple Music. Đồng thời, vị quản lý khẳng định cam kết tiếp tục đổi mới trong năm tới, với trọng tâm là quyền riêng tư và trải nghiệm người dùng.

Theo chia sẻ của Cue, Apple TV vừa thiết lập kỷ lục mới về lượng người dùng hoạt động hàng tháng, trong khi Apple Music cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay về số lượng người đăng ký. Những con số này tiếp tục củng cố vai trò trung tâm của mảng dịch vụ trong chiến lược kinh doanh của Táo khuyết, vốn đang trở thành nguồn lợi nhuận tăng trưởng ổn định.

Trong thông báo được công bố vào ngày 12/1, Eddy Cue cho biết 2025 là một năm “phá kỷ lục” đối với các dịch vụ của Apple.

“Khi nhìn về phía trước, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến sự đổi mới và những cải tiến thông minh cho các dịch vụ của Apple, nhóm được dẫn dắt bởi cam kết về quyền riêng tư cùng trải nghiệm khách hàng tuyệt vời”, ông Cue viết.

Dù vẫn giữ lập trường không công bố số lượng người đăng ký Apple TV, nhà sản xuất iPhone đã lần đầu chia sẻ một số chỉ dấu về mức độ tăng trưởng của nền tảng này. Theo ông Cue, riêng trong tháng 12/2025, Apple TV ghi nhận “kỷ lục hàng tháng mới” về mức độ tương tác và lượt xem, với tổng số giờ xem tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024.

Động lực chính cho mức tăng trưởng này đến từ loạt phim Pluribus, được Eddy Cue mô tả là “loạt phim lớn nhất từ trước đến nay” trên Apple TV. Bên cạnh đó, nền tảng còn được hưởng lợi từ việc phát hành trực tuyến các nội dung như F1, The Family Plan 2 và bộ phim hoạt hình kinh điển A Charlie Brown Christmas thuộc thương hiệu Peanuts.

Không chỉ Apple TV, Apple Music cũng lập kỷ lục mới về lượng người nghe và số người đăng ký trong năm qua. Tuy nhiên, tương tự các dịch vụ khác, Apple không công bố số liệu cụ thể.

Mảng dịch vụ của Apple còn bao gồm nhiều trụ cột quan trọng khác. App Store tiếp tục giữ vai trò trung tâm, với hơn 850 triệu người dùng trung bình mỗi tuần. Theo đó, kể từ năm 2008, các nhà phát triển đã kiếm được hơn 550 tỷ USD thông qua nền tảng này. Apple Pay cũng được nhắc đến với một chỉ số đáng chú ý khi tạo ra hơn 100 tỷ USD doanh thu gia tăng cho các nhà bán lẻ toàn cầu, đồng thời giúp ngăn chặn hơn 1 tỷ USD gian lận.

Apple cũng đang mở rộng hệ sinh thái dịch vụ thông qua gói Apple One, kết hợp Apple TV, Apple Music, Apple Arcade, dung lượng iCloud và nhiều tiện ích khác trong một gói duy nhất. Đặc biệt, những thay đổi gần đây của Apple TV cho thấy công ty đang nghiêm túc trong nỗ lực mở rộng phạm vi tiếp cận và lượng khán giả của nền tảng phát trực tuyến này.