Dùng iPhone bắt việt vị tự động

iPhone 17 Pro sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lỗi việt vị tại giải bóng đá hàng đầu Brazil.

iPhone 17 Pro sẽ trở thành thiết bị chính trong hệ thống bắt việt vị bán tự động tại giải Vô địch quốc gia Brazil. Ảnh: CBF.

Maracanã là sân vận động đầu tiên lắp đặt hệ thống 12 cụm, bao gồm 28 chiếc iPhone 17 Pro, giúp hỗ trợ việc xác định lỗi việt vị bán tự động. Trong thời gian tới, thêm 4 sân vận động nữa sẽ trang bị hệ thống này.

Trên website chính thức, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận sân vận động Maracanã đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống việt vị bán tự động được vận hành bởi 28 chiếc iPhone 17 Pro.

Hệ thống hoạt động bằng cách sử dụng 28 chiếc iPhone 17 Pro được gắn trên 12 cụm xung quanh sân vận động, ghi lại các trận đấu ở độ phân giải 4K với tốc độ khung hình cao để tạo ra bản sao kỹ thuật số của mỗi pha bóng. Nhờ đó, các trọng tài đánh giá vị trí việt vị chính xác hơn.

Sau khi lắp đặt tại Maracanã, hệ thống giám sát chưa được sử dụng ngay lập tức. Thay vào đó, CBF sẽ có thêm giai đoạn thử nghiệm và hiệu chỉnh, đồng thời đào tạo trọng tài sử dụng công nghệ này.

Sau khi hoàn tất, hệ thống theo dõi việt vị bán tự động bằng iPhone 17 Pro sẽ được phê duyệt để sử dụng trong các trận đấu chính thức của giải Vô địch quốc gia Brazil (Série A).

"Việc triển khai công nghệ việt vị bán tự động là một dự án nền tảng cho bóng đá Brazil. Chúng tôi đang theo dõi sát sao từng giai đoạn, với trách nhiệm và sự nghiêm ngặt về kỹ thuật, để đảm bảo hệ thống được triển khai an toàn, đáng tin cậy và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế", Samir Xaud, Chủ tịch CBF phát biểu về việc triển khai hệ thống việt vị bán tự động.

CBF cho biết thêm 4 sân vận động khác cũng sẽ trang bị hệ thống này gồm Nilton Santos, Arena MRV, Mineirão và Mangueirão, mặc dù chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc triển khai.