Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Dùng iPhone bắt việt vị tự động

  • Thứ sáu, 30/1/2026 15:38 (GMT+7)
  • 53 phút trước

iPhone 17 Pro sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định lỗi việt vị tại giải bóng đá hàng đầu Brazil.

iPhone 17 Pro sẽ trở thành thiết bị chính trong hệ thống bắt việt vị bán tự động tại giải Vô địch quốc gia Brazil. Ảnh: CBF.

Maracanã là sân vận động đầu tiên lắp đặt hệ thống 12 cụm, bao gồm 28 chiếc iPhone 17 Pro, giúp hỗ trợ việc xác định lỗi việt vị bán tự động. Trong thời gian tới, thêm 4 sân vận động nữa sẽ trang bị hệ thống này.

Trên website chính thức, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) xác nhận sân vận động Maracanã đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống việt vị bán tự động được vận hành bởi 28 chiếc iPhone 17 Pro.

Hệ thống hoạt động bằng cách sử dụng 28 chiếc iPhone 17 Pro được gắn trên 12 cụm xung quanh sân vận động, ghi lại các trận đấu ở độ phân giải 4K với tốc độ khung hình cao để tạo ra bản sao kỹ thuật số của mỗi pha bóng. Nhờ đó, các trọng tài đánh giá vị trí việt vị chính xác hơn.

Sau khi lắp đặt tại Maracanã, hệ thống giám sát chưa được sử dụng ngay lập tức. Thay vào đó, CBF sẽ có thêm giai đoạn thử nghiệm và hiệu chỉnh, đồng thời đào tạo trọng tài sử dụng công nghệ này.

Sau khi hoàn tất, hệ thống theo dõi việt vị bán tự động bằng iPhone 17 Pro sẽ được phê duyệt để sử dụng trong các trận đấu chính thức của giải Vô địch quốc gia Brazil (Série A).

"Việc triển khai công nghệ việt vị bán tự động là một dự án nền tảng cho bóng đá Brazil. Chúng tôi đang theo dõi sát sao từng giai đoạn, với trách nhiệm và sự nghiêm ngặt về kỹ thuật, để đảm bảo hệ thống được triển khai an toàn, đáng tin cậy và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế", Samir Xaud, Chủ tịch CBF phát biểu về việc triển khai hệ thống việt vị bán tự động.

CBF cho biết thêm 4 sân vận động khác cũng sẽ trang bị hệ thống này gồm Nilton Santos, Arena MRV, Mineirão và Mangueirão, mặc dù chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc triển khai.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Apple đã đúng với iPhone 17

Apple ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục trong quý IV/2025. Doanh số iPhone tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy sức hút khi mẫu iPhone có thiết kế và nhiều tính năng mới.

9 giờ trước

Apple làm điều bất ngờ với chiếc iPhone 13 năm tuổi

Phiên bản iOS mới cho iPhone 5s được gia hạn chứng chỉ, kéo dài thời gian hoạt động cho những tính năng như iMessage và FaceTime.

15:54 27/1/2026

Nguyễn Hiếu

Theo 9to5mac

việt vị bán tự động Apple iPhone iPhone 17 Pro bắt việt vị việt vị

    Đọc tiếp

    Ly do Apple len dinh hinh anh

    Lý do Apple lên đỉnh

    08:16 29/1/2026 08:16 29/1/2026

    0

    Thành công của iPhone 17 cho thấy Apple đang mở rộng sức hút ở phân khúc phổ thông, thay vì chỉ dựa vào các mẫu iPhone cao cấp như trước.

    iPhone 18 tang gia hinh anh

    iPhone 18 tăng giá

    9 giờ trước 07:40 30/1/2026

    0

    Làn sóng tăng giá bộ nhớ do nhu cầu máy chủ AI bùng nổ đang lan rộng ra toàn bộ chuỗi cung ứng, đẩy Apple vào thế khó khi chuẩn bị ra mắt iPhone 18.

    iPhone 16 Pro Max tang gia bat thuong hinh anh

    iPhone 16 Pro Max tăng giá bất thường

    15:08 28/1/2026 15:08 28/1/2026

    0

    Dòng iPhone 16 Pro Max vẫn được kinh doanh tại Việt Nam dù Apple đã khai tử. Tuy nhiên, sản phẩm lại ngược dòng tăng giá so với trước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý