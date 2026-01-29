Lý do Apple lên đỉnh

Thành công của iPhone 17 cho thấy Apple đang mở rộng sức hút ở phân khúc phổ thông, thay vì chỉ dựa vào các mẫu iPhone cao cấp như trước.

Apple giành vị trí nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới trong năm 2025. Ảnh: Bloomberg.

Apple vừa giành lại vị trí nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới sau hơn một thập kỷ bám đuổi Samsung. Theo số liệu từ IDC và Counterpoint, trong năm 2025, Apple chiếm khoảng 20% thị phần smartphone toàn cầu tính theo lượng máy xuất xưởng, nhỉnh hơn Samsung với 19%.

Đây là lần đầu tiên kể từ thời kỳ iPhone 4, Apple vươn lên dẫn đầu thị trường toàn cầu về số lượng thiết bị xuất xưởng. Thành tích này đạt được trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, chuỗi cung ứng chịu áp lực lớn, chi phí linh kiện tăng cao và lạm phát đẩy giá tiêu dùng leo thang.

So với cùng kỳ năm trước, lượng iPhone xuất xưởng của Apple tăng 10%, trong khi Samsung chỉ đạt mức tăng trưởng 5%. Khoảng cách giữa 2 ông lớn là rất mong manh, song đủ để đưa Apple trở lại vị trí quán quân sau 14 năm.

Giới phân tích cho rằng lợi thế cạnh tranh của Apple trong giai đoạn này gắn chặt với dòng iPhone 17. Tuy nhiên, không phải tất cả phiên bản đều đóng vai trò như nhau trong thành công này.

Khi iPhone Air ra mắt, mẫu máy này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế mỏng nhẹ khác biệt. Trên mạng xã hội và tại các cửa hàng bán lẻ, lượng người quan tâm đến iPhone Air tăng vọt trong những ngày đầu. Tuy nhiên, sau giai đoạn hào hứng ban đầu, những hạn chế về pin, camera đơn phía sau và hiệu năng đã khiến thiết bị này bộc lộ nhiều điểm yếu.

Theo các số liệu được công bố, iPhone Air chỉ chiếm khoảng 3% tổng doanh số của dòng iPhone 17. Doanh số thấp buộc Apple phải cắt giảm mạnh sản lượng. Mẫu máy này cũng nhanh chóng được giảm giá sâu trên một số thị trường, làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của dòng iPhone Air.

Trái ngược với iPhone Air, iPhone 17 phiên bản tiêu chuẩn lại trở thành động lực tăng trưởng quan trọng. Lần đầu tiên, Apple trang bị màn hình ProMotion 120 Hz cho mẫu iPhone phổ thông, chấm dứt nhiều năm chỉ trích xoay quanh màn hình 60 Hz trên các mẫu tiêu chuẩn.

Bên cạnh nâng cấp màn hình, iPhone 17 còn được cải thiện camera với ống kính siêu rộng 48 MP và pin dung lượng lớn hơn. Đáng chú ý, Apple vẫn giữ mức giá khởi điểm 799 USD cho sản phẩm này. Theo dữ liệu được PhoneArena trích dẫn, nhu cầu đối với iPhone 17 tăng 31% so với iPhone 16, cho thấy sức hút đáng kể ở phân khúc giá thấp hơn.

Dòng iPhone 17 giúp Apple thắng lớn. Ảnh: Bloomberg.

Dù các mẫu iPhone 17 Pro vẫn chiếm tới 76% tổng doanh số toàn dòng, mức tăng trưởng của phân khúc này không quá nổi bật so với năm trước. Điều này cho thấy sự dịch chuyển đáng kể trong chiến lược tăng trưởng của Apple, khi thành công đến từ việc mở rộng tệp người dùng phổ thông, thay vì chỉ dựa vào nhóm khách hàng trung thành với các mẫu cao cấp.

Tuy nhiên, việc Apple trở lại vị trí dẫn đầu không chỉ đến từ nội lực. Samsung đang trải qua giai đoạn khó khăn với những biến động lãnh đạo và thiếu đột phá về phần cứng, đặc biệt trong lĩnh vực camera. Sự thận trọng trong chiến lược sản phẩm cùng những yếu tố nội bộ phát sinh ngoài dự kiến đã khiến doanh số của ông lớn Hàn Quốc chững lại, tạo cơ hội để Apple vươn lên.