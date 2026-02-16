Đừng tải app xem lịch Âm cho iPhone

Một trong những tính năng Apple dành riêng cho người dùng Việt Nam ở iOS 26 là Âm lịch có sẵn trên máy.

iOS 26 đã có âm lịch trong hệ thống của iPhone.

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân Việt Nam chuyển sang sử dụng Âm lịch để lên kế hoạch cho nhiều sự kiện. Tuy nhiên, hầu hết điện thoại chỉ hỗ trợ Dương lịch. Trước đó chỉ có điện thoại Samsung được cài sẵn phiên bản Âm lịch Việt Nam. Với iPhone, người dùng phải tải thêm các phần mềm để xem khi cần thiết. Những app này thường xuyên leo lên vị trí cao trên bảng xếp hạng của AppStore dịp Tết đến Xuân về.

Tuy nhiên từ năm nay, người dùng các thiết bị của Apple không cần tốn thêm dung lượng hay phải xem quảng cáo để trải nghiệm những dịch vụ như vậy nữa. Cụ thể trên iOS 26, Apple có một chức năng dành riêng cho người dùng Việt Nam. Lịch hệ thống được bổ sung thêm phiên bản Âm lịch dành riêng cho thị trường trong nước.

Để kích hoạt, người dùng chọn vào Cài đặt, mở đến phần Ứng dụng, chọn Lịch. Tại đây, phần cài đặt Lịch thay thế có thêm Âm lịch Việt Nam trong danh sách. Sau khi mở lên, tùy chọn này sẽ mang lịch Âm ra màn hình khóa hay trong ứng dụng xem ngày, giúp sắp xếp đơn giản, hiệu quả hơn.

Tết Nguyên đán 2024, một số trang Facebook chia sẻ mẹo sử dụng tính năng bổ sung trên ứng dụng mặc định của iPhone, để xem lịch âm trực tiếp bằng điện thoại, không cần mở web hoặc tải app bên thứ 3. Nhiều người dùng làm theo vì nhận thấy sự tương đồng. Tuy nhiên, cách làm này không giúp xem lịch âm chính xác.

Cụ thể, nhiều tài khoản khuyên người dùng bật tính năng lịch Do Thái trong cài đặt của iOS để xem lịch âm. Khi kích hoạt, bên cạnh ngày tháng theo dương lịch, máy còn hiển thị thêm phần ngày tháng của lịch Do Thái bên cạnh. Trong tháng này, ngày của cách tính nói trên và lịch âm đang trùng nhau. Do vậy, nhiều người tin tưởng làm theo.

Tuy nhiên, lịch Do Thái và lịch âm được sử dụng tại Việt Nam không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ ngày 1/2 Âm lịch năm Giáp Thìn rơi vào hôm 10/3 (Dương lịch). Trong khi đó, ngày đầu tháng thứ 2 trong năm nay ở lịch Do Thái là 11/3 (Dương lịch). Như vậy, hai cách tính này bị lệch một ngày.

Ngoài ra, lịch Do Thái cũng có cách đặt tên tháng khác với lịch dương, Âm lịch. Do vậy, người dùng cũng khó theo dõi khi bật cài đặt bổ sung trên iPhone.

Thực tế, lịch Do Thái và Âm lịch dùng tại các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Singapore… có điểm tương đồng. Chúng đều sử dụng cách tính kết hợp cả vòng quay của Mặt Trăng và Mặt Trời. Trong đó, mỗi tháng có 29 ½ ngày, khớp với tuần trăng. Đồng thời trong loại lịch nói trên, cứ 19 năm sẽ có 7 năm nhuận gồm 13 tháng. Điều này là để đảm bảo vòng quay của trái đất đủ xung quanh mặt trời trong một năm theo lịch.

Tuy nhiên, việc đặt các tháng có 29 hoặc 30 ngày và tháng nhuận của lịch Do Thái, Âm lịch không giống nhau. Ngay cả các giữa các nước dùng chung bộ lịch âm như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore… cũng có những năm bị lệch ngày do khác cách tính.