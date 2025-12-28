Đây là Xiaomi 17 phiên bản cao cấp nhất

Về tổng thể, Xiaomi 17 Ultra vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Ultra trong những năm gần đây. Điểm khác biệt lớn nhất so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở cách hoàn thiện, khi máy đã được vát phẳng hoàn toàn. Đáng chú ý, hai phím âm lượng hiện được tách rời và thiết kế dạng tròn, gợi nhắc đến phong cách của các dòng smartphone kinh điển như iPhone 4 hay iPhone 5. Ảnh: Xiaomi.