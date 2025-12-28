Đây là Xiaomi 17 phiên bản cao cấp nhất

|
Ngày 25/12, Xiaomi chính thức ra mắt Xiaomi 17 Ultra, mẫu smartphone cao cấp nhất của hãng tính đến thời điểm hiện tại. So với phiên bản 17 Pro Max, thiết kế mới sở hữu nhiều nâng cấp vượt trội, bao gồm ống kính tele thế chỉnh mới với khả năng thay đổi tiêu cự 3,2x - 4,3x. Máy được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ cùng viên pin dung lượng 6.800 mAh - mức dung lượng lớn nhất trong lịch sử dòng Ultra. Ảnh: Xiaomi.
Xiaomi tiếp tục duy trì chính sách tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho người dùng. Bên cạnh thân máy, bộ sản phẩm bao gồm củ sạc nhanh công suất 100 W, cáp USB-C, ốp lưng silicon trong suốt, que chọc SIM và sách hướng dẫn. Việc trang bị trọn vẹn hệ sinh thái phụ kiện ngay trong hộp không chỉ tối ưu trải nghiệm sử dụng mà còn khẳng định sự chỉn chu của hãng đối với dòng flagship cao cấp nhất. Ảnh: Xiaomi.
Máy có trọng lượng 230 gram, kích thước dài x rộng x dày lần lượt là 162,9 x 77,6 x 8,29 mm. Mặt trước của máy được trang bị tấm kính Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0. Trong khi đó mặt sau bảo vệ bởi mặt lưng sợi thuỷ tinh đạt chuẩn độ bền hàng không. Ảnh: Xiaomi.
Về tổng thể, Xiaomi 17 Ultra vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Ultra trong những năm gần đây. Điểm khác biệt lớn nhất so với thế hệ tiền nhiệm nằm ở cách hoàn thiện, khi máy đã được vát phẳng hoàn toàn. Đáng chú ý, hai phím âm lượng hiện được tách rời và thiết kế dạng tròn, gợi nhắc đến phong cách của các dòng smartphone kinh điển như iPhone 4 hay iPhone 5. Ảnh: Xiaomi.
Xiaomi 17 Ultra sở hữu màn hình OLED LTPO M10 kích thước 6,9 inch với độ phân giải 2.608 x 1.200 pixel. Tấm nền này đạt độ sáng tối đa 3.500 nits và tích hợp tần số quét thích ứng 1-120Hz. Nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng, màn hình máy còn trang bị công nghệ DC Dimming cùng tần số làm mờ PWM 1.920 Hz giúp giảm thiểu tình trạng mỏi mắt khi sử dụng trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, thiết bị cũng hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn hiển thị cao cấp như HDR10+ và Dolby Vision. Ảnh: Weibo/Xiaomi.
Hệ thống camera tiếp tục là điểm nhấn chiến lược trên Xiaomi 17 Ultra. Máy sở hữu camera chính 50 MP sử dụng cảm biến 1 inch Light Fusion 1050L. Đáng chú ý là ống kính tele 200 MP có khả năng thay đổi tiêu cự linh hoạt từ 3,2-4,3x, đi kèm camera góc siêu rộng 50 MP hỗ trợ chụp macro 5 cm. Mặt trước thiết bị được trang bị camera selfie 50 MP, cho phép quay phim chất lượng 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây. Hệ thống camera sau hỗ trợ quay video tối đa ở chất lượng 8K 30 fps không giới hạn thời gian hoặc 4K 30/60/120 fps. Ảnh: Weibo/Xiaomi.
Xiaomi 17 Ultra cũng được bán kèm bộ Photography Kit tương tự như thế hệ tiền nhiệm. Phụ kiện này vừa cung cấp khả năng cầm nắm, thao tác chụp hình tốt hơn, vừa đóng vai trò như một viên pin dự phòng cho thiết bị chính. Ảnh: Weibo/Xiaomi.
Xiaomi 17 Ultra thiết lập kỷ lục về dung lượng pin trong lịch sử dòng Ultra khi sở hữu viên pin Silicone - Carbon 6.800 mAh. Thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 90 W (tương thích giao thức Mi Turbo và PPS), sạc không dây 50 W, cùng khả năng sạc ngược có dây và không dây với công suất 20 W. Đáng chú ý, dù công suất sạc tối đa của máy là 90 W, hãng vẫn tặng kèm củ sạc Mi Turbo 100 W. Ảnh: Weibo/Xiaomi.
Tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi 17 Ultra được phân phối với 4 tùy chọn màu sắc gồm Đen, Trắng, Xanh lá và Tím khói. Sản phẩm có mức giá khởi điểm từ 6.999 nhân dân tệ (khoảng 26,2 triệu đồng) cho phiên bản bộ nhớ thấp nhất và lên đến 7.999 tệ (khoảng 31,9 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất. Thiết bị dự kiến được ra mắt thị trường quốc tế vào quý I/2026. Ảnh: Xiaomi.
