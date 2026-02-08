Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sàn tiền số chuyển nhầm hơn 40 tỷ USD Bitcoin

  • Chủ nhật, 8/2/2026 07:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sàn giao dịch Bithumb cho biết đã thu hồi gần như toàn bộ số Bitcoin chuyển nhầm trị giá hơn 40 tỷ USD, đồng thời lên kế hoạch bồi thường cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Bithumb đã thu hồi được gần như toàn bộ số BTC chuyển nhầm. Ảnh: Reuters.

Sự cố sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb vô tình chuyển nhầm lượng Bitcoin trị giá hơn 40 tỷ USD cho khách hàng đã có tiến triển mới.

Bithumb cho biết ban đầu họ dự định tặng khách hàng một khoản thưởng nhỏ trị giá 2.000 won (1,37 USD). Tuy nhiên, do lỗi hệ thống, nền tảng này đã chuyển nhầm 2.000 BTC vào tài khoản mỗi khách hàng vào ngày 6/2.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, Bithumb đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định đang nhanh chóng triển khai biện pháp khắc phục để thu hồi số tài sản bị gửi nhầm. Công ty cho biết họ đã hạn chế giao dịch và rút tiền đối với 695 khách hàng bị ảnh hưởng chỉ trong vòng 35 phút kể từ khi sự cố xảy ra.

Bithumb cũng thông báo đã thu hồi được 99,7% trong tổng số 620.000 Bitcoin bị chuyển nhầm. Đại diện sàn nhấn mạnh đây không phải là vụ tấn công mạng hay sự cố an ninh từ bên ngoài.

“Chúng tôi muốn làm rõ rằng vấn đề này không liên quan đến việc bị tấn công hoặc vi phạm an ninh. Hệ thống bảo mật và quản lý tài sản khách hàng không gặp vấn đề”, Bithumb nêu trong tuyên bố ngày 6/2.

Vụ việc lập tức thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc. Trong cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngày 7/2, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết sẽ điều tra sự cố. Theo FSS, nếu phát hiện dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp, các cuộc điều tra chính thức sẽ được triển khai.

Bithumb cam kết hợp tác đầy đủ với nhà chức trách. CEO Lee Jae-won cho biết công ty sẽ coi đây là bài học lớn và đặt “niềm tin cũng như sự an tâm của khách hàng” lên trên mục tiêu tăng trưởng.

Để giảm thiểu tác động, Bithumb dự kiến bồi thường 20.000 won (khoảng 13,66 USD) cho tất cả khách hàng đang sử dụng nền tảng vào thời điểm xảy ra sự cố. Sàn cũng sẽ miễn phí giao dịch cùng một số biện pháp hỗ trợ khác.

Bithumb anh 1

Bithumb có kế hoạch bồi thường dành cho khách hàng sau sự cố hy hữu. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, công ty cho biết sẽ cải thiện hệ thống xác minh và ứng dụng AI nhằm phát hiện các giao dịch bất thường, hạn chế rủi ro tương tự trong tương lai.

Sự cố của Bithumb có thể làm dấy lên những cuộc thảo luận mới về việc siết chặt quy định trong lĩnh vực tài chính và tiền mã hoá, vốn đang phát triển nhanh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước đó, một vụ nhầm lẫn tương tự cũng từng xảy ra trong ngành ngân hàng. Tháng 4/2024, Citigroup đã chuyển nhầm 81.000 tỷ USD thay vì 280 USD vào tài khoản khách hàng. Giao dịch sau đó được hoàn trả chỉ vài giờ sau khi được phát hiện, theo Financial Times.

Rủi ro từ những đồng tiền ảo như Pi, Bitcoin

Tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin và Pi, đã trở thành một hiện tượng tài chính toàn cầu, thu hút sự chú ý của giới đầu tư cũng như các cơ quan quản lý. Tuy nhiên, đi kèm với sự phát triển nhanh chóng, tiền ảo cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại, từ pháp lý, bảo mật, gian lận đến biến động thị trường.

Sàn tiền số 'phát' nhầm 2.000 Bitcoin?

Sự cố kỹ thuật tại Bithumb khiến một lượng Bitcoin bị chuyển nhầm vào tài khoản người dùng, tạo ra biến động mạnh và đẩy giá BTC trên sàn này giảm sâu.

24:1451 hôm qua

Pi Network giảm ‘sập sàn’, lập giá thấp nhất lịch sử

Đồng tiền số của dự án nổi tiếng tại Việt Nam tiếp tục giảm mạnh, lập mức thấp nhất trong lịch sử.

17:00 19/1/2026

Gần 4.000 tên miền giả mạo bị phát hiện chỉ trong 3 tháng

Trong quý III/2025, gần 4.000 tên miền lừa đảo cùng hơn 870 trang web giả mạo ngân hàng, sàn thương mại điện tử và cơ quan nhà nước đã bị phát hiện tại Việt Nam.

19:27 14/12/2025

Minh Hoàng

Bithumb Bitcoin Tiền mã hóa Bithumb BTC Bitcoin Tiền mã hoá Sàn giao dịch

  • Bitcoin

    Bitcoin

    Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Xiaomi lai khien nguoi dung that vong hinh anh

Xiaomi lại khiến người dùng thất vọng

35 phút trước 08:12 8/2/2026

0

Phiên bản quốc tế của Xiaomi 17 có thể bị cắt giảm dung lượng pin so với bản nội địa, dù vẫn giữ tiêu chuẩn sạc nhanh và cấu hình cao cấp.

Nghien cuu bat ngo ve xe dien hinh anh

Nghiên cứu bất ngờ về xe điện

2 giờ trước 06:28 8/2/2026

0

Dữ liệu vệ tinh tại California ghi nhận việc gia tăng xe điện đang tạo ra khác biệt rõ rệt khi giúp giảm ô nhiễm không khí ngay trong các khu dân cư.

Diem yeu cua Apple hinh anh

Điểm yếu của Apple

16 giờ trước 16:54 7/2/2026

0

Apple lập kỷ lục doanh thu cuối năm với iPhone 17 Pro, song giới quan sát cho rằng hãng vẫn chưa thể né tránh áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong kỷ nguyên AI.

