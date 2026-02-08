Sàn tiền số chuyển nhầm hơn 40 tỷ USD Bitcoin

Sàn giao dịch Bithumb cho biết đã thu hồi gần như toàn bộ số Bitcoin chuyển nhầm trị giá hơn 40 tỷ USD, đồng thời lên kế hoạch bồi thường cho khách hàng bị ảnh hưởng.

Bithumb đã thu hồi được gần như toàn bộ số BTC chuyển nhầm. Ảnh: Reuters.

Sự cố sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb vô tình chuyển nhầm lượng Bitcoin trị giá hơn 40 tỷ USD cho khách hàng đã có tiến triển mới.

Bithumb cho biết ban đầu họ dự định tặng khách hàng một khoản thưởng nhỏ trị giá 2.000 won ( 1,37 USD ). Tuy nhiên, do lỗi hệ thống, nền tảng này đã chuyển nhầm 2.000 BTC vào tài khoản mỗi khách hàng vào ngày 6/2.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, Bithumb đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định đang nhanh chóng triển khai biện pháp khắc phục để thu hồi số tài sản bị gửi nhầm. Công ty cho biết họ đã hạn chế giao dịch và rút tiền đối với 695 khách hàng bị ảnh hưởng chỉ trong vòng 35 phút kể từ khi sự cố xảy ra.

Bithumb cũng thông báo đã thu hồi được 99,7% trong tổng số 620.000 Bitcoin bị chuyển nhầm. Đại diện sàn nhấn mạnh đây không phải là vụ tấn công mạng hay sự cố an ninh từ bên ngoài.

“Chúng tôi muốn làm rõ rằng vấn đề này không liên quan đến việc bị tấn công hoặc vi phạm an ninh. Hệ thống bảo mật và quản lý tài sản khách hàng không gặp vấn đề”, Bithumb nêu trong tuyên bố ngày 6/2.

Vụ việc lập tức thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc. Trong cuộc họp khẩn cấp diễn ra ngày 7/2, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết sẽ điều tra sự cố. Theo FSS, nếu phát hiện dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp, các cuộc điều tra chính thức sẽ được triển khai.

Bithumb cam kết hợp tác đầy đủ với nhà chức trách. CEO Lee Jae-won cho biết công ty sẽ coi đây là bài học lớn và đặt “niềm tin cũng như sự an tâm của khách hàng” lên trên mục tiêu tăng trưởng.

Để giảm thiểu tác động, Bithumb dự kiến bồi thường 20.000 won (khoảng 13,66 USD ) cho tất cả khách hàng đang sử dụng nền tảng vào thời điểm xảy ra sự cố. Sàn cũng sẽ miễn phí giao dịch cùng một số biện pháp hỗ trợ khác.

Bithumb có kế hoạch bồi thường dành cho khách hàng sau sự cố hy hữu. Ảnh: EPA.

Ngoài ra, công ty cho biết sẽ cải thiện hệ thống xác minh và ứng dụng AI nhằm phát hiện các giao dịch bất thường, hạn chế rủi ro tương tự trong tương lai.

Sự cố của Bithumb có thể làm dấy lên những cuộc thảo luận mới về việc siết chặt quy định trong lĩnh vực tài chính và tiền mã hoá, vốn đang phát triển nhanh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước đó, một vụ nhầm lẫn tương tự cũng từng xảy ra trong ngành ngân hàng. Tháng 4/2024, Citigroup đã chuyển nhầm 81.000 tỷ USD thay vì 280 USD vào tài khoản khách hàng. Giao dịch sau đó được hoàn trả chỉ vài giờ sau khi được phát hiện, theo Financial Times.