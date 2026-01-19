Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pi Network giảm ‘sập sàn’, lập giá thấp nhất lịch sử

  • Thứ hai, 19/1/2026 17:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đồng tiền số của dự án nổi tiếng tại Việt Nam tiếp tục giảm mạnh, lập mức thấp nhất trong lịch sử.

Đồng Pi chia 20 lần so với đỉnh. Ảnh: Pintu.

Chiều ngày 19/2, giá đồng Pi của dự án tiền số Pi Network tiếp tục đà giảm buổi sáng. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy coin nói trên lập đáy mới ở 0,158 USD, rẻ nhất từ lúc được mở mạng, niêm yết lên sàn giao dịch công khai. So với đỉnh 2,98 USD xác lập hồi đầu năm 2025, giá trị tiền số này giảm đến 95%, chia hơn 20 lần.

Cú sập lớn diễn ra vào buổi sáng cùng ngày, Pi sau thời gian dài đi ngang ở khoảng giá 0,2 USD bất ngờ bị bán tháo, đưa về mốc 0,17 USD. Sau đó đồng tiền số có hồi phục nhẹ nhưng không đáng kể. Xu hướng chung của tài sản này là đi xuống, với biên độ lớn hơn các coin/token khác. Đà hạ giá cũng đưa tổng vốn hóa của Pi Network về ngưỡng 1,5 tỷ USD trên giấy tờ.

Theo dữ liệu từ Piscan, nền tảng theo dõi chuỗi khối này, tổng lượng coin Pi còn bị khóa vào khoảng 4,8 tỷ đồng. Trong 30 ngày tới, có ít nhất 140 triệu đồng sẽ được “rã băng” chuyển lên các sàn giao dịch. Áp lực khai thác mới kèm với số được mở khóa ngày càng nhiều khiến bể thanh khoản của dự án bị pha loãng. Điều này đi kèm với giá trị loại tài sản số liên tục đi xuống.

Pi Network anh 1

Giá đồng Pi sập mạnh. Ảnh: TradingView.

Về phía dự án, đội ngũ phát triển vẫn không cung cấp được cái nhìn tổng thể về tương lai của đồng Pi. Tham vọng biến nó thành công cụ thanh toán bất thành khi hầu hết quốc gia trên thế giới cấm sử dụng coin/token thay tiền pháp định. Việc mở rộng ra mảng GameFi, DeFi cũng chậm chạp, trễ nhịp thị trường và thiếu tính ứng dụng.

Theo công bố của PiCoreTeam, 17,5 triệu người dùng đã hoàn tất quy trình KYC và 15,8 triệu chuyển sang mạng chính (Mainnet). Con số này thấp hơn nhiều con số hàng trăm triệu lượt tải ứng dụng Pi Network.

Theo dữ liệu từ Piscan, có 163 nút mạng của nền tảng chuỗi khối Pi Network nằm tại Việt Nam. Trong khi đó, dự án sở hữu 334 điểm xử lý trên toàn cầu. Điều này đồng nghĩa người dùng trong nước nắm giữ gần một nửa, tương đương 49% nút xác thực của Pi.

Thông tin chuỗi khối xác định phân phối các nút ở Việt Nam với 75 máy ở khu vực phía Bắc, 34 điểm tại Trung bộ cùng 54 đơn vị miền Nam. Số này gấp nhiều lần những khu vực đông người đào Pi khác như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc hay châu Âu.

Ngoài nút theo dõi, máy xác thực là bộ phận quan trọng để quyết định một giao dịch có được thông qua. Hiện Pi Network chỉ có hai đơn vị như vậy trên toàn cầu. Nhưng chúng nằm dưới sự quản lý của đội ngũ phát triển dự án, tỷ lệ kiểm soát 100%. Vì vậy, tính phân tán của nền tảng blockchain bị nghi ngờ.

Sự tập trung của các nút giám sát theo địa lý tạo ra lo ngại về tính công bằng. Người dùng tại một quốc gia có quyền kiểm soát đáng kể hoạt động của toàn mạng lưới.

Thông tin về loại tiền số trong bài viết không phải là lời khuyên đầu tư từ Tri Thức - Znews. Các loại tiền số luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính.

Để blockchain không bị hiểu nhầm

Blockchain vẫn là lĩnh vực rất mới mẻ, dù mang đến tiềm năng thay đổi nhiều ngành công nghiệp. Phần lớn người quan sát nghĩ rằng blockchain gắn với tiền mã hóa cùng hàng loạt bê bối trong thị trường này, nhưng thực chất công nghệ chuỗi khối rộng hơn nhiều.

Mục Công nghệ giới thiệu những bài viết, cuốn sách hay nhất về blockchain để độc giả tìm hiểu thêm về công nghệ được đánh giá cao hiện nay.

Hùng Phi

Pi Network Tiền mã hóa Pi Network Pi CoinMarketCap TradingView Coin giá pi giá pi network

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

