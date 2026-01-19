T1 còn muốn ‘thu thập dữ liệu’

HLV trưởng Kkoma một lần nữa khẳng định đội vẫn muốn thu thập dữ liệu. Việc làm khiến người hâm mộ nhớ về giai đoạn khởi động mùa giải trước.

HLV Kkoma trả lời phỏng vấn sau trận gặp DRX. Ảnh: DailyEsports.

Vào ngày 18/1, T1 đã đánh bại DRX với tỷ số 2-1 trong trận đấu vòng bảng LCK Cup 2026, diễn ra tại LCK Arena ở Jongno-gu, Seoul. "Chúng tôi đã giành chiến thắng sau một trận đấu căng thẳng. Đây là một chuỗi mà chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều”, HLV Kkoma trả lời ở phòng họp báo.

Ông còn cho rằng giải đấu rất khó đoán khi các đội đều có khả năng cạnh tranh. Vì vậy, T1 đã được lợi khi tích lũy thêm dữ liệu ở trong trận kéo dài.

Về thất bại ở ván hai, ông tỏ ra tiếc nuối khi đội không thể củng cố lợi thế khi dẫn trước. Tuy nhiên, vị HLV vẫn đứng về phía người chơi khi cho rằng các thành viên vẫn có thể trở lại để giành chiến thắng chung cuộc.

"Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai. Tôi mong các tuyển thủ sẽ tiếp tục thử nghiệm nhiều điều khác nhau như hôm nay và tích lũy dữ liệu", ông nói.

Việc “thu thập dữ liệu” theo cách nói của HLV Kkoma làm người hâm mộ T1 nhớ về giai đoạn khởi đầu mùa giải trước. Đội đã đẩy xạ thủ Gumayusi, đương kim vô địch thế giới lên ghế dự bị và đưa tân binh Smash ra đánh chính ở LCK Cup 2025. Sau loạt kết quả bất lợi, phía thượng tầng T1 mới giải thích việc này nhằm “thu thập dữ liệu” bởi giải đấu khởi động ngắn ngày, ít ảnh hưởng đến tổng thể cả năm.

Hiện tại, cả Gumayusi và Smash đều đã rời đi. MVP CKTG 2025 hiện khoác áo HLE. Trong khi xạ thủ trẻ từ lò T1 gia nhập Dplus KIA.

Người đi rừng Oner (Moon Hyeon-jun) cũng tham gia cuộc phỏng vấn sau trận. "Đây là một trận đấu giằng co. Thật thú vị vì có nhiều pha giao tranh khi số lần hạ gục tăng lên. Mặc dù Atakhan đã biến mất, đây vẫn là meta có nhiều va chạm. Liên tục xảy ra những pha 2vs2, 3vs3 và đội nào chiến đấu tốt hơn sẽ giành chiến thắng", Oner nhận định.