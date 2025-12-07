Trump Mobile bị chế nhạo

Trump Mobile khó thuyết phục người dùng chọn các mẫu iPhone và Galaxy tân trang, vì mức giá cao và thiếu hấp dẫn.

Trump Mobile bán điện thoại tân trang cao hơn cả hàng chính hãng. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài thương hiệu Trump Mobile, cửa hàng trực tuyến của công ty này còn cung cấp nhiều mẫu iPhone và điện thoại Samsung tân trang, kèm các gói dịch vụ có thể kích hoạt ngay. Tuy nhiên, mức giá mà đơn vị này đưa ra cho các mẫu điện thoại lại không hấp dẫn.

Theo The Verge, dịch vụ SIM của Trump Mobile vẫn hoạt động bình thường, dù thời gian giao hàng kéo dài. Điều này cho thấy người dùng có thể sử dụng dịch vụ mạng của Trump Mobile trên những thiết bị mà hãng đang bán. Song, ngoài lớp vỏ thương hiệu, các thiết bị dường như không có yếu tố đặc biệt nào gắn với phần cứng.

Trump Mobile hiện bán 4 mẫu máy gồm Samsung Galaxy S23, S24 và iPhone 14, 15. Tất cả đều là phiên bản tiêu chuẩn, không có lựa chọn Plus, Ultra, Pro hay Pro Max. Dung lượng lưu trữ chỉ dừng ở mức 128 GB hoặc hết hàng, trong khi người mua không thể lựa chọn màu sắc.

Đây đều là những mẫu cũ khi Galaxy S23 và S24 lần lượt ra mắt năm 2023 và 2024, trong khi iPhone 14 và 15 còn trình làng sớm hơn đối thủ một năm.

Tuy nhiên, mức giá mới là điều khiến nhiều người chú ý. iPhone 14 được Trump Mobile bán với giá 489 USD , iPhone 15 là 629 USD . Apple không còn cung cấp iPhone 14 tân trang, nhưng iPhone 15 tân trang chính hãng bán ra có giá chỉ 529 USD , rẻ hơn 100 USD so với giá trên Trump Mobile.

So sánh thị trường càng cho thấy sự chênh lệch rõ rệt khi Amazon niêm yết 2 mẫu máy trên lần lượt 305 USD và 429,99 USD . Theo Macworld, chưa có nơi nào bán iPhone tân trang đắt hơn Trump Mobile.

Với điện thoại Samsung, mức giá của Trump Mobile thấp hơn giá niêm yết mới chính hãng. Tuy vậy, các tùy chọn tân trang khác trên Amazon, Best Buy hay Back Market vẫn rẻ hơn đáng kể, chỉ từ 249- 290 USD .

Điện thoại tân trang trên website Trump Moible gây chú ý vì giá cao. Ảnh: The Verge.

Bên cạnh giá bán, thông tin về quy trình tân trang hay bảo hành cũng là điểm đáng lo ngại. Trump Mobile không nêu rõ đối tác tân trang, không cam kết linh kiện chính hãng và không cung cấp thông tin về bảo hành. Trong khi đó, Apple, Samsung và Back Market đều áp dụng chế độ bảo hành một năm cho sản phẩm tân trang.

Một số chi tiết khó hiểu trên trang sản phẩm cũng gây chú ý, như lời kêu gọi “Trở thành người đầu tiên đổi mới iPhone 14”, mặc dù mẫu máy này đã 3 năm tuổi. Ngoài ra, thông báo “chỉ phải trả 489 USD hôm nay”, thực chất là giá chỉ riêng thiết bị và chưa bao gồm các dịch vụ khác.

Khi mà chiếc T1 Phone 8002 được hứa hẹn là "làm bằng bàn tay của người Mỹ" vẫn chưa biết bao giờ mới ra mắt, The Verge nhận định những lựa chọn smartphone tân trang trên trang web của Trump Mobile cũng không phải sản phẩm hấp dẫn.