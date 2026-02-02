CEO Nvidia nói về mối quan hệ với OpenAI

Nvidia xác nhận sẽ tham gia vòng gọi vốn mới của OpenAI, với CEO Jensen Huang hé lộ đây có thể là khoản đầu tư lớn nhất mà công ty chip AI này từng thực hiện

Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia cho biết họ sẽ tham gia vòng gọi vốn mới nhất của OpenAI và mô tả đây có thể là khoản đầu tư lớn nhất mà công ty từng thực hiện.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 31/1, ông Huang nhấn mạnh Nvidia sẽ rót “một khoản tiền rất lớn” vào công ty đứng sau ChatGPT.

“Tôi tin tưởng vào OpenAI. Công việc họ đang làm thật đáng kinh ngạc. Họ là một trong những công ty quan trọng nhất thời đại của chúng ta”, CEO Nvidia nói.

Tuy nhiên, ông Huang không tiết lộ con số cụ thể, chỉ mô tả khoản đầu tư là “khổng lồ”. Ông cũng cho biết CEO Sam Altman đang trong giai đoạn thương thảo để hoàn tất vòng huy động vốn.

“Hãy để Sam tự công bố số tiền anh ấy sẽ huy động, đó là quyết định của anh ấy. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia vào vòng gọi vốn tiếp theo vì đây là một khoản đầu tư rất tốt”, ông Huang nói thêm.

Theo WSJ, thông tin được đưa ra trong bối cảnh kế hoạch Nvidia công bố hồi tháng 9/2025 về việc đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI đã bị đình trệ. Một số nhân sự của Nvidia bày tỏ nghi ngờ về thỏa thuận này, trong khi ông Huang dường như đã nhấn mạnh thỏa thuận 100 tỷ USD không mang tính ràng buộc.

Bài báo của WSJ cũng dẫn nguồn tin giấu tên cho rằng CEO Nvidia từng chỉ trích điều ông mô tả là thiếu kỷ luật trong cách tiếp cận kinh doanh của OpenAI, đồng thời bày tỏ lo ngại về cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ trong lĩnh vực AI.

Việc Nvidia cam kết đầu tư quy mô lớn vào OpenAI, một khách hàng quan trọng của công ty trong lĩnh vực chip AI, cũng làm dấy lên lo ngại về tính “tuần hoàn” trong các thương vụ đầu tư AI. Một số nhà đầu tư đang hoài nghi về việc các công ty cố tính tạo ra nhu cầu mang tính “giả tạo” để tạo đẩy giá cổ phiếu.

CEO Jensen Huang phát biểu trong chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 31/1. Ảnh: Bloomberg.

Trong thương vụ tương tự, Nvidia gần đây công bố kế hoạch đầu tư thêm 2 tỷ USD vào CoreWeave, một doanh nghiệp điện toán đám mây.

Theo thỏa thuận ký hồi tháng 9/2025, Nvidia dự kiến đầu tư tới 100 tỷ USD nhằm hỗ trợ OpenAI xây dựng các trung tâm dữ liệu mới và hạ tầng AI. Mục tiêu là phát triển hệ thống với công suất ít nhất 10 gigawatt điện năng, tương đương nhu cầu điện cao điểm của thành phố New York, được trang bị chip tiên tiến của Nvidia nhằm huấn luyện và triển khai các mô hình AI.

Theo nguồn tin thân cận, OpenAI đang tìm cách huy động tới 100 tỷ USD trong vòng gọi vốn hiện tại. Nguồn tin này cho biết Amazon đã đàm phán để đầu tư tới 50 tỷ USD , đồng thời mở rộng thỏa thuận cung cấp năng lực tính toán. Microsoft cũng đang thảo luận để tham gia, theo The Information.