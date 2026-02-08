Robot hút bụi được nâng cấp ở chỗ người dùng ‘không nhìn được’

T90 Pro Omni là sản phẩm thứ hai thuộc dòng T sử dụng chổi lăn để lau nhà thay cho giẻ lau rung. Chổi lăn ở thế hệ này dài tới 27 cm, tăng khoảng 50% so với thế hệ T80. Khi so sánh trực tiếp với mẫu X11 (bên phải), chổi lăn của T90 dài hơn đáng kể. Việc kéo dài chổi lăn có thể giúp lau sàn hiệu quả hơn.

Ngoài kích thước, chổi lăn trên mẫu T90 có 2 cải thiện nhỏ so với Deebot T80 Omni là áp lực của chổi lăn lên bề mặt sàn mạnh hơn và có thể lăn nâng lên cao hơn 5 mm khi gặp thảm.