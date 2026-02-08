Robot hút bụi được nâng cấp ở chỗ người dùng ‘không nhìn được’

|
Trong vòng hơn một năm qua, các hãng hút bụi giới thiệu tới hơn 20 sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam. Riêng Ecovacs, hãng đứng đầu về thị phần đã có tới 5 sản phẩm trải ở đủ các phân khúc. Trong đó, dòng T cao cấp được nâng cấp liên tục với 3 mẫu T50, T80 và T90.
Deebot T90 Pro Omni là robot hút bụi vừa được Ecovacs giới thiệu ở triển lãm CES 2026 đầu tháng 1, và nhanh chóng được hãng đưa về thị trường trong nước. Nhìn về mặt thông số, nâng cấp đáng kể của mẫu robot mới là lực hút lên tới 30.000 Pa. Tuy nhiên, những thay đổi đáng chú ý nhất lại nằm ở những cải tiến nhỏ có thể giúp khả năng dọn dẹp và tự làm sạch tăng lên nhiều.
T90 Pro Omni là sản phẩm thứ hai thuộc dòng T sử dụng chổi lăn để lau nhà thay cho giẻ lau rung. Chổi lăn ở thế hệ này dài tới 27 cm, tăng khoảng 50% so với thế hệ T80. Khi so sánh trực tiếp với mẫu X11 (bên phải), chổi lăn của T90 dài hơn đáng kể. Việc kéo dài chổi lăn có thể giúp lau sàn hiệu quả hơn.
Ngoài kích thước, chổi lăn trên mẫu T90 có 2 cải thiện nhỏ so với Deebot T80 Omni là áp lực của chổi lăn lên bề mặt sàn mạnh hơn và có thể lăn nâng lên cao hơn 5 mm khi gặp thảm.
Một tính năng khác được kế thừa từ dòng X cao cấp là “sạc nhanh”. Mỗi khi về trạm để đổ bụi hoặc giặt khăn lau, robot sẽ được sạc nhanh, theo thông số từ hãng thì sau 3 phút sạc được 10% pin. Do được sạc như vậy, mẫu T90 có thể làm sạch liên tục với diện tích tới 500 m2, giảm nỗi lo robot hết pin giữa chừng và không thể hoàn thành việc dọn dẹp.
Về khía cạnh hút bụi, một trong những điểm khó chịu của người dùng là tóc bị mắc vào chổi quét, đặc biệt là ở hai đầu. T90 có thiết kế mới hứa hẹn giải quyết vấn đề này. Chổi quét chính trên T90 chỉ có một đầu cố định, đầu còn lại được để hở, nằm sát khe dẫn về hộp đựng bụi. Luồng khí được điều hướng để tóc khi bị hút vào chổi sẽ được đẩy dần sang phần hở, sau đó đưa vào hộp đựng bụi của robot.
Các tính năng tự làm sạch khác của T90 vẫn rất đầy đủ, bao gồm tự hút rác vào túi rác dung tích 3 l, tự châm thêm dung dịch làm sạch, tự giặt chổi lau, sấy khô bằng khí nóng. Khay tự châm dung dịch lau sàn là điểm người dùng nên để ý, vì dung dịch này giúp lau hiệu quả hơn, con lăn cũng được giữ sạch hơn. Thông thường, với mỗi lần thay bình nước 4 L, người dùng có thể pha một nắp nước (20 ml) nước lau sàn. Bình chứa có sẵn ở robot sẽ tự pha cho người dùng khoảng 20 lần, tiết kiệm thời gian cho thao tác này.
Khi về trạm, robot cũng tự làm sạch chổi lăn bằng tia nước nóng 75 độ phun với áp suất cao. Con lăn sẽ liên tục xoay để “cào” vào những mấu làm sạch bên dưới, giúp những chất bẩn được đẩy đi.
Hệ thống định vị, di chuyển của mẫu T90 sử dụng các cảm biến 3D tích hợp ở mặt trước. Trong thử nghiệm nhanh, robot này có thể nhận biết và tránh những vật cản như chân đèn chiếu sáng, dây diện khá hiệu quả. Việc dùng radar trong thân máy cũng giúp chiều cao của robot chỉ 95 mm, có thể vào các gầm tủ, giường dễ hơn. Robot cũng được trang bị bánh nâng giúp vượt qua được các loại gờ trong nhà, với chiều cao khoảng 2 cm trở lại. Khi cho robot thử vượt qua gờ nhà tắm, chiếc T90 thậm chí còn leo qua dễ dàng hơn so với mẫu X11.
T90 vẫn hỗ trợ ra lệnh qua trợ lý ảo Yiko và thông báo bằng tiếng Việt, kết hợp cùng ứng dụng có tiếng Việt dễ làm quen với những người dùng chưa rành về công nghệ. Hãng cho biết robot cũng có tính năng học thói quen sinh hoạt, cấu trúc không gian để tự lập bản đồ. Ngoài ra, robot còn có thể nhận biết thú nuôi để làm sạch sâu những chỗ bị bẩn do lông rụng.
Mức giá niêm yết của mẫu T90 là 26,9 triệu, nhưng giá bán ở thời điểm mở bán là 17,9 triệu, tương đương mẫu T80 vào giữa năm ngoái. Nhìn từ bên ngoài, sự nâng cấp rất khó thấy, nhưng đều là những điểm có thể giúp robot làm sạch mặt sàn hiệu quả hơn.
Với việc bổ sung phần lớn tính năng độc đáo từ dòng sản phẩm cao cấp, đây sẽ là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc robot hút bụi, lau nhà dưới 20 triệu, nhất là trong mùa mua sắm cuối năm. Các hãng cạnh tranh như Roborock, Dreame cũng có các đại diện ở cùng tầm giá, nhưng những mẫu mới năm 2026 có lẽ vẫn phải chờ sau thời điểm Tết Nguyên đán.
