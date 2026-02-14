Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chân dung iPhone giá rẻ sắp ra mắt sau Tết

  • Thứ bảy, 14/2/2026 13:26 (GMT+7)
  • 8 phút trước

iPhone 17e dự kiến nâng cấp chip xử lý và camera trước, tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ nhưng giá bán giữ nguyên so với bản tiền nhiệm.

tin don iPhone 17e, iPhone 17e ra mat, iPhone 17 Pro Max, gia ban iPhone 17e, iPhone 17 gia re anh 1

Kênh YouTube của chuyên gia rò rỉ (leaker) Jon Prosser vừa chia sẻ một số thông tin đáng chú ý về iPhone 17e, mẫu smartphone giá rẻ dự kiến được Apple ra mắt trong tháng 2. Về thiết kế, sản phẩm có thể trang bị lỗ khuyết Dynamic Island phía trên màn hình thay vì dải khuyết như bản tiền nhiệm. Dù vậy, Prosser thừa nhận "chưa chắc chắn" về thông tin này.
tin don iPhone 17e, iPhone 17e ra mat, iPhone 17 Pro Max, gia ban iPhone 17e, iPhone 17 gia re anh 2

Màn hình của iPhone 17e dự kiến vẫn dùng tần số quét 60 Hz, kích thước 6,1 inch. Tần số quét 60 Hz đồng nghĩa iPhone 17e không hỗ trợ chế độ luôn bật (always-on). Để trang bị tính năng này, thiết bị cần dùng tấm nền OLED với độ sáng tối thiểu 1 nit, tần số quét linh hoạt giữa 1-120 Hz.
tin don iPhone 17e, iPhone 17e ra mat, iPhone 17 Pro Max, gia ban iPhone 17e, iPhone 17 gia re anh 3

Tiếp theo, iPhone 17e sẽ trang bị modem mạng C1X do Apple tự phát triển. Đây cũng là modem được dùng trên iPhone Air siêu mỏng năm ngoái. So với modem C1 trên iPhone 16e, C1X cho tốc độ nhanh hơn gấp đôi và tiết kiệm năng lượng hơn, theo Apple.
tin don iPhone 17e, iPhone 17e ra mat, iPhone 17 Pro Max, gia ban iPhone 17e, iPhone 17 gia re anh 4

iPhone 17e dự kiến dùng pin 4.000 mAh, bằng với iPhone 16e. Camera selfie trên máy có thể được nâng cấp với độ phân giải 18 MP, cảm biến vuông để hỗ trợ Center Stage tương tự dòng iPhone 17. Để so sánh, iPhone 16e trang bị camera selfie 12 MP.
tin don iPhone 17e, iPhone 17e ra mat, iPhone 17 Pro Max, gia ban iPhone 17e, iPhone 17 gia re anh 5

Theo Prosser, iPhone 17e nhiều khả năng vẫn trang bị một camera sau với độ phân giải 48 MP, nhưng được cải tiến để chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn.

tin don iPhone 17e, iPhone 17e ra mat, iPhone 17 Pro Max, gia ban iPhone 17e, iPhone 17 gia re anh 6

Về phần cứng, iPhone 17e có thể dùng chip xử lý A19 nhưng bị giảm xung nhịp, đồng nghĩa hiệu năng kém hơn đôi chút so với iPhone 17. Máy dự kiến trang bị 8 GB RAM và cụm nam châm phía sau cho sạc không dây MagSafe, tính năng không có trên iPhone 16e.
tin don iPhone 17e, iPhone 17e ra mat, iPhone 17 Pro Max, gia ban iPhone 17e, iPhone 17 gia re anh 7

Prosser dự đoán iPhone 17e có 2 tùy chọn màu sắc gồm đen và trắng. Apple được cho đang thử nghiệm màu tím (lavender), song chưa rõ có đưa vào sản phẩm hoàn thiện hay không. Để so sánh, iPhone 16e cũng chỉ có 2 màu đen và trắng.
tin don iPhone 17e, iPhone 17e ra mat, iPhone 17 Pro Max, gia ban iPhone 17e, iPhone 17 gia re anh 8

iPhone 17e dự kiến có giá khởi điểm 600 USD cho tùy chọn bộ nhớ 256 GB. Năm ngoái, iPhone 16e có giá 600 USD cho bộ nhớ 128 GB. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ được trải nghiệm nhiều tính năng mới, bộ nhớ cao hơn khi mua iPhone 17e mà không phải trả thêm tiền.
tin don iPhone 17e, iPhone 17e ra mat, iPhone 17 Pro Max, gia ban iPhone 17e, iPhone 17 gia re anh 9

Dựa trên tin đồn, iPhone 17e dự kiến ra mắt vào ngày 19/2, trong khi đối thủ Pixel 10a từ Google sẽ trình làng vào 18/2. Tuy sở hữu thông số khiêm tốn, Prosser tiết lộ iPhone 16e vẫn chiếm 11% thị phần smartphone của Apple, thành công hơn dòng iPhone SE trước đây.

Phúc Thịnh

Ảnh: @FrontPageTech/YouTube

tin đồn iPhone 17e iPhone 17e ra mắt iPhone 17 Pro Max giá bán iPhone 17e iPhone 17 giá rẻ Apple iPhone 17e iPhone 16e iOS 26 A19 Dynamic Island iPhone 18 tin đồn thông số phần cứng camera smartphone cấu hình

