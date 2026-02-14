Chân dung iPhone giá rẻ sắp ra mắt sau Tết

Kênh YouTube của chuyên gia rò rỉ (leaker) Jon Prosser vừa chia sẻ một số thông tin đáng chú ý về iPhone 17e, mẫu smartphone giá rẻ dự kiến được Apple ra mắt trong tháng 2. Về thiết kế, sản phẩm có thể trang bị lỗ khuyết Dynamic Island phía trên màn hình thay vì dải khuyết như bản tiền nhiệm. Dù vậy, Prosser thừa nhận "chưa chắc chắn" về thông tin này.