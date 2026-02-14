Chân dung iPhone giá rẻ sắp ra mắt sau Tết

|
Kênh YouTube của chuyên gia rò rỉ (leaker) Jon Prosser vừa chia sẻ một số thông tin đáng chú ý về iPhone 17e, mẫu smartphone giá rẻ dự kiến được Apple ra mắt trong tháng 2. Về thiết kế, sản phẩm có thể trang bị lỗ khuyết Dynamic Island phía trên màn hình thay vì dải khuyết như bản tiền nhiệm. Dù vậy, Prosser thừa nhận "chưa chắc chắn" về thông tin này.
|
Màn hình của iPhone 17e dự kiến vẫn dùng tần số quét 60 Hz, kích thước 6,1 inch. Tần số quét 60 Hz đồng nghĩa iPhone 17e không hỗ trợ chế độ luôn bật (always-on). Để trang bị tính năng này, thiết bị cần dùng tấm nền OLED với độ sáng tối thiểu 1 nit, tần số quét linh hoạt giữa 1-120 Hz.
|
Tiếp theo, iPhone 17e sẽ trang bị modem mạng C1X do Apple tự phát triển. Đây cũng là modem được dùng trên iPhone Air siêu mỏng năm ngoái. So với modem C1 trên iPhone 16e, C1X cho tốc độ nhanh hơn gấp đôi và tiết kiệm năng lượng hơn, theo Apple.
|
iPhone 17e dự kiến dùng pin 4.000 mAh, bằng với iPhone 16e. Camera selfie trên máy có thể được nâng cấp với độ phân giải 18 MP, cảm biến vuông để hỗ trợ Center Stage tương tự dòng iPhone 17. Để so sánh, iPhone 16e trang bị camera selfie 12 MP.
|
Theo Prosser, iPhone 17e nhiều khả năng vẫn trang bị một camera sau với độ phân giải 48 MP, nhưng được cải tiến để chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn.
|
Về phần cứng, iPhone 17e có thể dùng chip xử lý A19 nhưng bị giảm xung nhịp, đồng nghĩa hiệu năng kém hơn đôi chút so với iPhone 17. Máy dự kiến trang bị 8 GB RAM và cụm nam châm phía sau cho sạc không dây MagSafe, tính năng không có trên iPhone 16e.
|
Prosser dự đoán iPhone 17e có 2 tùy chọn màu sắc gồm đen và trắng. Apple được cho đang thử nghiệm màu tím (lavender), song chưa rõ có đưa vào sản phẩm hoàn thiện hay không. Để so sánh, iPhone 16e cũng chỉ có 2 màu đen và trắng.
|
iPhone 17e dự kiến có giá khởi điểm 600 USD cho tùy chọn bộ nhớ 256 GB. Năm ngoái, iPhone 16e có giá 600 USD cho bộ nhớ 128 GB. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ được trải nghiệm nhiều tính năng mới, bộ nhớ cao hơn khi mua iPhone 17e mà không phải trả thêm tiền.
|
Dựa trên tin đồn, iPhone 17e dự kiến ra mắt vào ngày 19/2, trong khi đối thủ Pixel 10a từ Google sẽ trình làng vào 18/2. Tuy sở hữu thông số khiêm tốn, Prosser tiết lộ iPhone 16e vẫn chiếm 11% thị phần smartphone của Apple, thành công hơn dòng iPhone SE trước đây.
Những câu chuyện bên trong Apple
Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn